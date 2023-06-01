Nhân dịp 1/6, ông bố ''bỉm sữa'' Cường Đô La tặng quà ''độc lạ'' cho con trai mới sinh khiến người hâm mộ thích thú.

Vào ngày 30/5 vừa qua, Cường Đô La hạnh phúc thông báo trên trang cá nhân rằng bà xã Đàm Thu Trang đã thành công hạ sinh nhóc tỳ thứ 2. Trong khi đó, bà xã nam doanh nhân cũng hạnh phúc khoe loạt khoảnh khắc ông xã bên thiên thần nhỏ. Theo như chia sẻ, con thứ 2 của Đàm Thu Trang và Cường Đô La được đặt tên thân mật ở nhà là Sutin, tương tự như anh hai Subeo và chị ba Suchin. Đồng thời, Cường Đô La cũng tiết lộ giới tính của nhóc tỳ khi gọi con là "cậu 4". Việc này cũng xác nhận anh và bà xã Đàm Thu Trang đã sinh quý tử.

Chị ba Suchin lộ rỏ vẻ phấn khích và yêu thương với em út Sutin Nam doanh nhân cũng khoe khoảnh khắc đầy xúc động của anh 2 Subeo bên cạnh 2 em. Trong ảnh, Subeo rất ra dáng anh lớn khi bế em mới sinh, bên cạnh là em gái Suchin đáng yêu. Nam doanh nhân còn tự hào khi tiết lộ cả 3 người con của mình "y một khuôn giống papa". Khoảnh khắc 3 anh em Subeo, Suchin và em út Sutin đáng yêu bên cạnh nhau. Mới đây, người hâm mộ càng thêm phần phấn khích khi đại gia phố núi đích thân vào viện chăm sóc vợ. Anh cũng tranh thủ chuẩn bị phần quà cho các con nhân ngày Quốc tế thiếu nhi. Dựa trên hình ảnh được chia sẻ có thể thấy, ông xã Đàm Thu Trang sẽ tặng 3 nhóc tỳ thức ăn vặt, sữa và đồ chơi, tuy không cầu kỳ nhưng vô cùng ý nghĩa.

Cường Đô La tặng quà cho con trai út nhân dịp 1/6 Phía dưới phần bình luận, một netizen còn đùa rằng Cường Đô La nên tặng bà xã "vì có chị ấy mới có hai bé quá xịn". Bố bỉm cũng hài hước đáp: "Chị ấy có anh rồi còn đòi hỏi gì nữa em". Bình luận thích thú của cư dân mạng dành cho nam doanh nhân Nhiều người hâm mộ còn đừa rằng Cường Đô La xứng danh ''ông bố chiều con nhất showbiz''. Trước đó, nam doanh nhân cũng từng dành tặng cho ái nữ Suchin lúc mới sinh những món quà ''độc đáo'' không kém em út Sutin. Cường Đô La không ngại chi số tiền gần 700 triệu đồng, mua một lúc 4 chiếc túi hàng hiệu Channel dạng mini dành tặng con gái nhỏ. Suchin nhận được món quà ''khủng'' từ bố doanh nhân khi chỉ mới 1 tuổi Về phần anh cả Subeo, ngoài việc chi tiền con trai học ở trường quốc tế với học phí hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Cường Đô La tiết lộ tại căn biệt thự sang trọng, anh thiết kế phòng học rộng lớn, khang trang cùng phòng gym vô cùng hiện đại cho con trai. Anh thuê hẳn HLV nổi tiếng đến tập cho hai cha con và khẳng định "con trai chắc chắn cao hơn ba". Subeo được học trường quốc tế lại còn được bố xây hẳn căn phòng gym để tập luyện thể thao

Phản ứng của các con Cường Đô La khi gặp em trai mới chào đời, hành động của Subeo gây chú ý Vừa qua, Cường Đô La vừa chia sẻ hình ảnh đón nhóc tỳ thứ hai cùng bà xã Đàm Thu Trang trong bệnh viện. Đáng chú ý là phản ứng của các con nam doanh nhân khi lần đầu gặp em trai mới chào đời.

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