Dàn mỹ nhân Vbiz Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng đeo trang sức tiền tỷ đi dự sự kiện

Khoảnh khắc dàn mỹ nhân Vbiz cùng hội ngộ trong một khung hình đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng.
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Vừa qua, dàn sao đình đám như ca sĩ Hồ Ngọc Hà, siêu mẫu Thanh Hằng, ca sĩ Tóc Tiên, Hoa hậu Hương Giang, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên, ca sĩ Erik, diễn viên Jun Vũ… đã hội ngộ tại sự kiện trang sức. Họ đều là những nhan sắc nổi bật trong showbiz và được rất nhiều khán giả mến mộ. Đẹp bất chấp tuổi tác, dàn mỹ nhân này mỗi người mang một vẻ đẹp riêng.
Xuất hiện cùng nhau trên thảm đỏ, Hồ Ngọc Hà – Kim Lý thu hút nhiều sự chú ý bởi cách đây không lâu, nam diễn viên cho biết anh và giọng ca “Cô đơn trên Sofa” sẽ kết hôn vào cuối năm 2023. Theo VOV, Hồ Ngọc Hà lựa chọn trang phục khoe trọn đường cong với điểm nhấn ấn tượng là dây chuyền trị giá 1,7 tỷ đồng; đi cùng với đó là hoa tai, nhẫn và đồng hồ mang hình tượng mãng xà. Tổng giá trị trang sức mà Hồ Ngọc Hà lên tới hơn 3 tỷ đồng.
Theo VOV, siêu mẫu Thanh Hằng xuất hiện tại sự kiện với bộ trang sức có tổng giá trị hơn 5 tỷ đồng. Theo đó, nữ siêu mẫu chọn vòng cổ chạm khắc kim cương trị giá gần 2 tỷ, phối cùng cặp vòng tay và đồng hồ màu bạc nổi bật kết hợp cùng set nhẫn đính kim cương cũng thuộc dòng trang sức “nhà rắn”.
Nếu như Thanh Hằng, Hồ Ngọc Hà mang vẻ đẹp quý phái thì Diễm Mỹ 9X, Thuỳ Tiên lại theo phong cách dịu dàng, nhẹ nhàng. Hương Giang và Tóc Tiên quen thuộc với style sexy, quyến rũ đầy hiện đại. Các mỹ nhân đã lên đồ theo phong cách cá tính nhưng không kém phần sang chảnh. Đối với khán giả, đây là màn đọ sắc "cực gắt" giữa các bóng hồng Vbiz.
Để phân biệt ai chiếm ngôi vị xinh đẹp nhất thì khó có thể bình chọn ra được. Bởi, mỗi người đều mang vẻ đẹp, cá tính riêng. Khi đứng chung một khung hình dàn mỹ nhân Việt tạo ra một bức hình toàn siêu phẩm Vbiz.