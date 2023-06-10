Dàn mỹ nhân Vbiz Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng đeo trang sức tiền tỷ đi dự sự kiện

Vừa qua, dàn sao đình đám như ca sĩ Hồ Ngọc Hà, siêu mẫu Thanh Hằng, ca sĩ Tóc Tiên, Hoa hậu Hương Giang, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên, ca sĩ Erik, diễn viên Jun Vũ… đã hội ngộ tại sự kiện trang sức. Họ đều là những nhan sắc nổi bật trong showbiz và được rất nhiều khán giả mến mộ. Đẹp bất chấp tuổi tác, dàn mỹ nhân này mỗi người mang một vẻ đẹp riêng.

Dàn người đẹp đình đám: Tóc Tiên, Thuỳ Tiên, Võ Hoàng Yến, Jun Vũ...

Bộ ba Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng, Hương Giang Idol.

Hiếm có khi Diễm Mỹ 9X, siêu mẫu Thanh Hằng, Hương Giang, Hồ Ngọc Hà, Thuỳ Tiên lại có dịp họp mặt đông đủ cùng đứng chung một khung hình như này. Họ đều là những nhan sắc nổi bật trong showbiz và được rất nhiều khán giả mến mộ.

Xuất hiện cùng nhau trên thảm đỏ, Hồ Ngọc Hà – Kim Lý thu hút nhiều sự chú ý bởi cách đây không lâu, nam diễn viên cho biết anh và giọng ca “Cô đơn trên Sofa” sẽ kết hôn vào cuối năm 2023. Theo VOV, Hồ Ngọc Hà lựa chọn trang phục khoe trọn đường cong với điểm nhấn ấn tượng là dây chuyền trị giá 1,7 tỷ đồng; đi cùng với đó là hoa tai, nhẫn và đồng hồ mang hình tượng mãng xà. Tổng giá trị trang sức mà Hồ Ngọc Hà lên tới hơn 3 tỷ đồng.