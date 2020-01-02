Sau đám cưới bí mật, Xuân Lan tiết lộ chân dung chồng đạo diễn, giải thích nguyên nhân giấu giếm bấy lâu

Trên trang cá nhân, Xuân Lan vừa chia sẻ loạt ảnh cưới đến người hâm mộ cùng dòng tâm sự khá dài: “Ngày đầu tiên của năm mới 1/1/2020 là ngày em rất hạnh phúc. Cám ơn anh đã đến bên em để yêu thương em và con.

Ngày 1/1 vừa qua, siêu mẫu Xuân Lan đã bí mật tổ chức đám cưới tại một resort 5 sao nổi tiếng ở Đà Nẵng. Mọi thông tin về hôn lễ đều được giấu kín và dàn khách mời cũng chỉ vỏn vẹn 50 người gồm những bạn bè thân thiết của cả hai như: NTK Đỗ Mạnh Cường, diễn viên Thân Thúy Hà...

Cám ơn tất cả những tình yêu đã có mặt để chứng kiến cho hạnh phúc của em. Mọi người là những người luôn yêu thương, lắng nghe, chia sẻ, giúp đỡ và lo lắng cho em. Từ giờ mọi người yên tâm nhé. Từ giờ em đã có được người đàn ông tuyệt vời để gọi là chồng rồi”.

Bé Thỏ - con gái Xuân Lan xinh như thiên thần trong ngày cưới của mẹ - Ảnh: Internet

Cuối bài đăng, Xuân Lan gửi lời xin lỗi đến truyền thông và giải thích nguyên nhân giấu kín chuyện tình cảm bấy lâu: “Vì chuyện tình cảm lần này đối với Lala vô cùng quý giá. Nên Lala rất trân trọng và thận trọng để giữ không ảnh hưởng đến gia đình nhỏ của mình. Đó là lý do mà mọi người hoàn toàn bất ngờ. Rất mong được mọi người chúc phúc. Xin cám ơn mọi người”.

Một số hình ảnh khác của cặp đôi:

Khoảnh khắc bình yên của Xuân Lan bên ông xã - Ảnh: FB

Ngay sau khi thông tin về lễ cưới được lan truyền trên mạng xã hội, cư dân mạng đồng loạt gửi lời chúc mừng đến cựu siêu mẫu. Bên cạnh đó, nhiều người không khỏi tò mò về ông xã Xuân Lan.

Được biết, chồng mới cưới của cô có tên là Nguyễn Ngọc Lâm. Anh là một nhà sản xuất, đạo diễn và đang làm việc tại Studio 68 của nữ diễn viên Ngô Thanh Vân. Đặc biệt, Ngọc Lâm còn gây chú ý với vẻ ngoài nam tính và thân hình 6 múi săn chắc.

Body cực phẩm của ông xã Xuân Lan - Ảnh: FB

Ngọc Lâm cho biết anh rất hạnh phúc khi cưới được Xuân Lan - Ảnh: FB

Chia sẻ về hôn lễ, Nguyễn Ngọc Lâm cho biết đây là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời anh suốt 44 năm qua. Ngoài ra, nam đạo diễn còn gửi lời cảm ơn đến bé Thỏ - con gái Xuân Lan vì đã chấp nhận và để anh được trở thành một người cha đúng nghĩa. Đồng thời, Ngọc Lâm hứa sẽ luôn mang lại hạnh phúc cho mẹ con Xuân Lan.