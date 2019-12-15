Mẹ đơn thân Xuân Lan phẫn nộ khi có người muốn con gái đoàn tụ với gia đình khác: 'Con là con của riêng mẹ'

Hậu trường 15/12/2019 15:13

Siêu mẫu Xuân Lan bức xúc khi có người muốn con gái đoàn tụ hạnh phúc với gia đình khác. Chân dài này khẳng định bé Thỏ là của riêng cô.

Nhắc đến siêu mẫu Xuân Lan mọi người sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh một phụ nữ có vẻ ngoài cá tính, gai góc và là cái tên hot trong làng mẫu Việt. Thành công trong sự nghiệp nhưng không quá nhiều người biết đến cuộc sống đầy thăng trầm của cô.

Giữa showbiz Việt lắm thị phi, Xuân Lan chọn cho mình cuộc sống làm mẹ đơn thân. Bởi vậy mà cô luôn chứng tỏ mình là một người mạnh mẽ, đủ bản lĩnh để bảo bọc bé Thỏ trước những định kiến xã hội.

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Xuân Lan một mình nuôi con gái từ khi em bé còn trong bụng - Ảnh: FB

Mới đây, người mẫu Xuân Lan vừa đăng tải dòng trạng thái phẫn nộ khi có người động đến con gái. Bà mẹ đơn thân dằn mặt những người có ý định chia rẽ hai mẹ con và khẳng định rằng bé Thỏ là của riêng mình cô.

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Xuân Lan từng tiết lộ đã bị bạn trai bỏ rơi khi mang bầu, do đó bé Thỏ là của riêng mình cô - Ảnh: FB

Cô dằn mặt: "Con là con của riêng mẹ! Con là tất cả của mẹ! Nên bất kỳ động thái nào tạo ý nghĩa rằng con đoàn tụ hạnh phúc với hình ảnh gia đình đầy đủ - mà không phải mẹ Lan đều không được phép diễn ra! Đời này con chỉ có một mẹ mà thôi!

Cảnh báo: nước sông không phạm nước giếng thì nước giếng chớ dại đụng đến nước sông. Sông này độc lắm. Đến lúc cuộn sóng còn hơn biển trào lốc xoáy! Tránh xa trước khi có chuyện!".

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Từ bé, con gái Xuân Lan đã bộc lộ năng khiếu làm người mẫu và nhiều lần sải bước trên sàn catwalk - Ảnh: FB

Dưới bài viết, nữ siêu mẫu nhận được sự quan tâm, đồng cảm của nhiều đồng nghiệp và cư dân mạng. Khi được một người quen khuyên nên mặc kệ mọi chuyện để cuộc sống nhẹ nhàng, Xuân Lan bày tỏ: "Em phải dằn mặt chị à... có những ranh giới về ứng xử và đạo đức không thể trơ trẽn mà làm, em không cho phép".

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Nhất cử nhất động của sao Việt trong ngày: Siêu mẫu Xuân Lan gây bất ngờ khi đăng tải hình ảnh đeo nhẫn kim cương ở ngón áp út cùng lời chia sẻ đã “tìm thấy ai đó”.

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