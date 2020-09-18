Sau clip đánh ghen trên phố Lý Nam Đế, ca sĩ Pha Lê thẳng thắn: 'Đánh được là về phải bỏ được thằng chồng'

Hậu trường 18/09/2020 11:55

Ca sĩ Pha Lê là nghệ sĩ tiếp theo lên tiếng sau vụ đánh ghen trên phố Lý Nam Đế. Cô đưa ra quan điểm riêng xoay quanh vấn đề này.

Vụ đánh ghen trên phố Lý Nam Đế khiến dư luận dậy sóng suốt nhiều ngày qua. Bên cạnh những ý kiến tranh luận của dân mạng, nhiều nghệ sĩ Việt cũng đưa ra quan điểm cá nhân về chuyện "đánh ghen hay đánh phấn" khi chồng ngoại tình.

Mới đây, ca sĩ Pha Lê cũng gia nhập cùng hội chị em bàn luận về vấn đề nóng hổi này. Thay vì chỉ trích người chồng, trách móc "kẻ thứ 3" hay cảm thông cho người vợ, chân dài này có cách suy nghĩ khá mới mẻ. Từ vụ việc trên, cô rút được kinh nghiệm cho bản thân về chuyện "đánh ghen đúng trọng điểm".

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Nữ ca sĩ chia sẻ quan điểm cá nhân sau vụ đánh ghen ở Hà Nội - Ảnh: FB

Pha Lê chia sẻ: "1. Chủ động đánh phải buộc tóc gọn gàng, mũ trùm đầy đủ tránh bị địch combat ngược lại. Đứa nào túm được tóc trước đứa đấy thắng!

2. Dùng mũ bảo hiểm loại xịn, trùm được cả hàm để bạn chồng trong cơn bấn loạn bênh bồ không táng gãy răng mình.

3. Dù mặc đồ thuận tiện cho việc thi triển võ công, cũng cần đẹp một tí. Kẻo cư dân mạng nó lại bảo là vợ như thế chồng cặp bồ là phải!?

4. Đánh là phải đúng trọng điểm. Cứ ngực bơm và mũi nâng mà táng. Không kéo nhau lê lết, lột áo làm gì mất thời gian.

5. Tập trung chuyên môn, đã đánh là không kể lể, khóc lóc. Đã kể lể thì thuê đứa khác đánh, mình đứng kể.

6. Phân công nhiệm vụ rõ ràng trước khi xuất quân ra trận. Làm theo đúng quy trình, không nhiễu loạn, tự tin ắt giành chiến thắng.

7. Tuyệt đối không đi đánh ghen một mình.

8. Đánh được là về phải bỏ được thằng chồng. Đánh xong mà không bỏ là dở rồi".

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Đang bầu bì nặng nề, nữ ca sĩ vẫn bàn luận sôi nổi chuyện đánh ghen giúp công chúng được một trận cười thích thú - Ảnh: FB

Cuối bài chia sẻ của mình, cô cũng không quên nhắc nhở mọi người: "Đánh ghen cũng phải khéo nếu không mình vào tù nhé! Nên các chị em suy nghĩ cho kĩ vào, xem có đáng hay không?".

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