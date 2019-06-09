Sau chuỗi ngày bị ‘ném đá’ vì trang phục hở bạo, cộng đồng mạng bất ngờ khen Ngọc Trinh mặc ‘vừa đẹp vừa sang’

Hậu trường 09/06/2019 16:16

Xuất hiện tại một sự kiện ở Singapore, Ngọc Trinh bất ngờ nhận “cơn mưa” lời khen từ cộng đồng mạng vì chọn style cực chất.

Những ngày vừa qua, Ngọc Trinh liên tục nhận về những ý kiến trái chiều từ dư luận trong nước lẫn quốc tế vì chiếc váy "mỏng như sương" tại Liên hoan phim Cannes 2019. Tuy nhiên, đối mặt với những chỉ trích từ công chúng, "Nữ hoàng nội y" lại tỏ ra vô cùng bình thản và chẳng ngại ngần thể hiện cá tính thời trang của mình.

Sau chuỗi ngày bị ‘ném đá’ vì trang phục hở bạo, cộng đồng mạng bất ngờ khen Ngọc Trinh mặc ‘vừa đẹp vừa sang’ - Ảnh 1
Người đẹp chẳng mấy bận tâm đến những bình luận tiêu cực của khán giả - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, tại một sự kiện ở Singapore, Ngọc Trinh đã khiến nhiều người bất ngờ khi không còn xuất hiện với trang phục hở bạo. Thay vào đó, “Nữ hoàng nội y” chọn cho mình một chiếc váy ngắn với những vảy bạc lấp lánh được thiết kế ôm sát nhằm khoe trọn lợi thế hình thể của người mặc.

Chiếc váy được nhiều người nhận xét là sexy “vừa đủ”, giúp Ngọc Trinh khoe được đôi chân thon dài và vòng 3 quyến rũ.

Sau chuỗi ngày bị ‘ném đá’ vì trang phục hở bạo, cộng đồng mạng bất ngờ khen Ngọc Trinh mặc ‘vừa đẹp vừa sang’ - Ảnh 2

Nhiều người nhận xét, bộ trang phục của Ngọc Trinh giúp tôn lên mọi đường cong cơ thể nhưng lại không gây phản cảm – Ảnh: Internet

Sau chuỗi ngày bị ‘ném đá’ vì trang phục hở bạo, cộng đồng mạng bất ngờ khen Ngọc Trinh mặc ‘vừa đẹp vừa sang’ - Ảnh 3

Người đẹp hút mắt khán giả trong bộ trang phục lấp lánh – Ảnh: Internet

Sau chuỗi ngày bị ‘ném đá’ vì trang phục hở bạo, cộng đồng mạng bất ngờ khen Ngọc Trinh mặc ‘vừa đẹp vừa sang’ - Ảnh 4
Vóc dáng mảnh mai và làn da trắng sứ của Ngọc Trinh khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Sau chuỗi ngày bị ‘ném đá’ vì trang phục hở bạo, cộng đồng mạng bất ngờ khen Ngọc Trinh mặc ‘vừa đẹp vừa sang’ - Ảnh 5Sau chuỗi ngày bị ‘ném đá’ vì trang phục hở bạo, cộng đồng mạng bất ngờ khen Ngọc Trinh mặc ‘vừa đẹp vừa sang’ - Ảnh 6Sau chuỗi ngày bị ‘ném đá’ vì trang phục hở bạo, cộng đồng mạng bất ngờ khen Ngọc Trinh mặc ‘vừa đẹp vừa sang’ - Ảnh 7Sau chuỗi ngày bị ‘ném đá’ vì trang phục hở bạo, cộng đồng mạng bất ngờ khen Ngọc Trinh mặc ‘vừa đẹp vừa sang’ - Ảnh 8Sau chuỗi ngày bị ‘ném đá’ vì trang phục hở bạo, cộng đồng mạng bất ngờ khen Ngọc Trinh mặc ‘vừa đẹp vừa sang’ - Ảnh 9

Sau chuỗi ngày bị ‘ném đá’ vì trang phục hở bạo, cộng đồng mạng bất ngờ khen Ngọc Trinh mặc ‘vừa đẹp vừa sang’ - Ảnh 10
Xuất hiện bên cô tại sự kiện lần này là Vũ Khắc Tiệp - Ảnh: Internet
Sau chuỗi ngày bị ‘ném đá’ vì trang phục hở bạo, cộng đồng mạng bất ngờ khen Ngọc Trinh mặc ‘vừa đẹp vừa sang’ - Ảnh 11

Những bình luận khen ngợi dành cho Ngọc Trinh từ cư dân mạng - Ảnh: Internet

Trước đó, thời trang sân bay của người đẹp Trà Vinh cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ. Theo đó, cô diện áo dây màu đen kết hợp cùng chiếc quần short jeans cá tính. Việc lựa chọn trang phục có phần bụi bặm này đã giúp Ngọc Trinh lột xác hoàn toàn.

Sau chuỗi ngày bị ‘ném đá’ vì trang phục hở bạo, cộng đồng mạng bất ngờ khen Ngọc Trinh mặc ‘vừa đẹp vừa sang’ - Ảnh 12

Trang phục được Ngọc Trinh diện ở sân bay để sang Singapore dự sự kiện – Ảnh: Internet

Có thể thấy, sau chuỗi ngày nhận “gạch đá” vì phong cách thời trang đặc biệt của mình, Ngọc Trinh đã biết cách tiết chế và nhận về những cái nhìn tích cực hơn từ khán giả.

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Ngọc Trinh bất ngờ lên báo Hàn sau vụ hở bạo tại Cannes, netizen xứ Kim Chi: ‘Tôi thấy xấu hổ thay’

Bài báo về trang phục hở bạo của "Nữ hoàng nội y" đang thuộc top tin tức hot trên Naver – cổng thông tin điện tử lớn nhất xứ Hàn.

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