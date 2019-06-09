Sau chuỗi ngày bị ‘ném đá’ vì trang phục hở bạo, cộng đồng mạng bất ngờ khen Ngọc Trinh mặc ‘vừa đẹp vừa sang’

Xuất hiện tại một sự kiện ở Singapore, Ngọc Trinh bất ngờ nhận “cơn mưa” lời khen từ cộng đồng mạng vì chọn style cực chất.
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Những ngày vừa qua, Ngọc Trinh liên tục nhận về những ý kiến trái chiều từ dư luận trong nước lẫn quốc tế vì chiếc váy "mỏng như sương" tại Liên hoan phim Cannes 2019. Tuy nhiên, đối mặt với những chỉ trích từ công chúng, "Nữ hoàng nội y" lại tỏ ra vô cùng bình thản và chẳng ngại ngần thể hiện cá tính thời trang của mình.
Mới đây nhất, tại một sự kiện ở Singapore, Ngọc Trinh đã khiến nhiều người bất ngờ khi không còn xuất hiện với trang phục hở bạo. Thay vào đó, “Nữ hoàng nội y” chọn cho mình một chiếc váy ngắn với những vảy bạc lấp lánh được thiết kế ôm sát nhằm khoe trọn lợi thế hình thể của người mặc.
Chiếc váy được nhiều người nhận xét là sexy “vừa đủ”, giúp Ngọc Trinh khoe được đôi chân thon dài và vòng 3 quyến rũ.
Trước đó, thời trang sân bay của người đẹp Trà Vinh cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ. Theo đó, cô diện áo dây màu đen kết hợp cùng chiếc quần short jeans cá tính. Việc lựa chọn trang phục có phần bụi bặm này đã giúp Ngọc Trinh lột xác hoàn toàn.
Có thể thấy, sau chuỗi ngày nhận “gạch đá” vì phong cách thời trang đặc biệt của mình, Ngọc Trinh đã biết cách tiết chế và nhận về những cái nhìn tích cực hơn từ khán giả.