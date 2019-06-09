Sau chuỗi ngày bị ‘ném đá’ vì trang phục hở bạo, cộng đồng mạng bất ngờ khen Ngọc Trinh mặc ‘vừa đẹp vừa sang’

Những ngày vừa qua, Ngọc Trinh liên tục nhận về những ý kiến trái chiều từ dư luận trong nước lẫn quốc tế vì chiếc váy "mỏng như sương" tại Liên hoan phim Cannes 2019. Tuy nhiên, đối mặt với những chỉ trích từ công chúng, "Nữ hoàng nội y" lại tỏ ra vô cùng bình thản và chẳng ngại ngần thể hiện cá tính thời trang của mình.

Người đẹp chẳng mấy bận tâm đến những bình luận tiêu cực của khán giả - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, tại một sự kiện ở Singapore, Ngọc Trinh đã khiến nhiều người bất ngờ khi không còn xuất hiện với trang phục hở bạo. Thay vào đó, “Nữ hoàng nội y” chọn cho mình một chiếc váy ngắn với những vảy bạc lấp lánh được thiết kế ôm sát nhằm khoe trọn lợi thế hình thể của người mặc.