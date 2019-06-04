Nhiều lần hở bạo, lộ từ 'trên xuống dưới', Ngọc Trinh vẫn tự nhận không ai ngây thơ bằng mình

Hậu trường 04/06/2019 11:28

Ngọc Trinh tự tin cho rằng, dù theo phong cách sexy đầy nóng bỏng hay ngây thơ thì cô luôn đạt đến "cảnh giới" khó ai bì kịp.

Sau 2 tuần gây bão mạng vì liên tục chọn cho mình những bộ cánh mỏng tang, khoe da thịt mướt mát thì mới đây, Ngọc Trinh bất ngờ thay đổi phong cách. Trên Instagram cá nhân, "Nữ hoàng nội y" vừa đăng tải bức ảnh ăn mặc kín đáo, làm tóc và trang điểm nhẹ nhàng, dịu dàng "hết phần thiên hạ".

Nhiều lần hở bạo, lộ từ 'trên xuống dưới', Ngọc Trinh vẫn tự nhận không ai ngây thơ bằng mình - Ảnh 1
Khoe vai trần với đầm hoa trễ vai cùng lối trang điểm nhẹ nhàng, Ngọc Trinh tự tin nhận mình ngây thơ không ai bằng - Ảnh: Instagram

Nói về diện mạo mới của mình, Ngọc Trinh tỏ ra vô cùng tự hào. Mỹ nhân "Vòng eo 56" hãnh diện vì dù theo đuổi phong cách sexy hay ngây thơ thì cũng không ai sánh bằng cô.

Cô viết đầy tự hào: “Lúc thì sexy táo bạo, lúc thì ngây thơ không ai bằng. Trinh biến hóa khôn lường quá không".

Nhiều lần hở bạo, lộ từ 'trên xuống dưới', Ngọc Trinh vẫn tự nhận không ai ngây thơ bằng mình - Ảnh 2
Người mẫu Linh Chi khen ngợi: 'Vậy mới là Trinh' - Ảnh: Instagram

Sau hai tuần "bão tố”, Ngọc Trinh đã khiến dư luận dịu lại với phong cách nhẹ nhàng, thục nữ thế này. Ở phần bình luận, chân dài này nhận được nhiều lời ngợi khen từ cộng đồng mạng.

Nhiều lần hở bạo, lộ từ 'trên xuống dưới', Ngọc Trinh vẫn tự nhận không ai ngây thơ bằng mình - Ảnh 3
Bộ cánh mỏng như sương khiến chân dài Trà Vinh nhận về vô số 'gạch đá' khi xuất hiện tại thảm đỏ LHP Cannes vừa qua - Ảnh: FBNV
Nhiều lần hở bạo, lộ từ 'trên xuống dưới', Ngọc Trinh vẫn tự nhận không ai ngây thơ bằng mình - Ảnh 4
Trong show thời trang của NTK Đỗ Long, Ngọc Trinh cũng gây xôn xao khi tiếp tục theo đuổi phong cách hở bạo, khoe da thịt tối đa - Ảnh: FBNV

Có thể thấy, dù nhận về hàng tấn “gạch đá” nhưng Ngọc Trinh vẫn rất bình thản, không để tâm đến những phản hồi thiếu tích cực. Dường như cô đã quá quen với thị phi khi đứng ở cương vị là “Nữ hoàng nội y” và những lùm xùm vừa qua chỉ làm phong phú thêm cuộc sống của "gà cưng" Vũ Khắc Tiệp.

Lại mặc khêu gợi ướt át khoe da thịt, Ngọc Trinh thách thức: 'Tôi mặc như vậy vì tôi thích'

Lại mặc khêu gợi ướt át khoe da thịt, Ngọc Trinh thách thức: 'Tôi mặc như vậy vì tôi thích'

Tham dự show thời trang của NTK Đỗ Long, Ngọc Trinh khiến cộng đồng mạng "bỏng mắt" bởi bộ cánh nóng bỏng hết nấc.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngọc Trinh Ngọc Trinh hở bạo

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 2 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 2 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 4 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 5 giờ 2 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 5 giờ 32 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 6 giờ 2 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 32 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 2 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 7 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026