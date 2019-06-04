Nhiều lần hở bạo, lộ từ 'trên xuống dưới', Ngọc Trinh vẫn tự nhận không ai ngây thơ bằng mình

Sau 2 tuần gây bão mạng vì liên tục chọn cho mình những bộ cánh mỏng tang, khoe da thịt mướt mát thì mới đây, Ngọc Trinh bất ngờ thay đổi phong cách. Trên Instagram cá nhân, "Nữ hoàng nội y" vừa đăng tải bức ảnh ăn mặc kín đáo, làm tóc và trang điểm nhẹ nhàng, dịu dàng "hết phần thiên hạ".

Khoe vai trần với đầm hoa trễ vai cùng lối trang điểm nhẹ nhàng, Ngọc Trinh tự tin nhận mình ngây thơ không ai bằng - Ảnh: Instagram

Nói về diện mạo mới của mình, Ngọc Trinh tỏ ra vô cùng tự hào. Mỹ nhân "Vòng eo 56" hãnh diện vì dù theo đuổi phong cách sexy hay ngây thơ thì cũng không ai sánh bằng cô.