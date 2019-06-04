Nhiều lần hở bạo, lộ từ 'trên xuống dưới', Ngọc Trinh vẫn tự nhận không ai ngây thơ bằng mình

Ngọc Trinh tự tin cho rằng, dù theo phong cách sexy đầy nóng bỏng hay ngây thơ thì cô luôn đạt đến "cảnh giới" khó ai bì kịp.
- Đăng đàn đáp trả anti-fan cực gắt, Ngọc Trinh lại phạm lỗi 'to đùng' thế này
- Không mặc hở từ trên xuống dưới như Ngọc Trinh, Lan Phương gây sốc khi đi chân trần trên thảm đỏ Cannes
Sau 2 tuần gây bão mạng vì liên tục chọn cho mình những bộ cánh mỏng tang, khoe da thịt mướt mát thì mới đây, Ngọc Trinh bất ngờ thay đổi phong cách. Trên Instagram cá nhân, "Nữ hoàng nội y" vừa đăng tải bức ảnh ăn mặc kín đáo, làm tóc và trang điểm nhẹ nhàng, dịu dàng "hết phần thiên hạ".
Nói về diện mạo mới của mình, Ngọc Trinh tỏ ra vô cùng tự hào. Mỹ nhân "Vòng eo 56" hãnh diện vì dù theo đuổi phong cách sexy hay ngây thơ thì cũng không ai sánh bằng cô.
Cô viết đầy tự hào: “Lúc thì sexy táo bạo, lúc thì ngây thơ không ai bằng. Trinh biến hóa khôn lường quá không".
Sau hai tuần "bão tố”, Ngọc Trinh đã khiến dư luận dịu lại với phong cách nhẹ nhàng, thục nữ thế này. Ở phần bình luận, chân dài này nhận được nhiều lời ngợi khen từ cộng đồng mạng.
Có thể thấy, dù nhận về hàng tấn “gạch đá” nhưng Ngọc Trinh vẫn rất bình thản, không để tâm đến những phản hồi thiếu tích cực. Dường như cô đã quá quen với thị phi khi đứng ở cương vị là “Nữ hoàng nội y” và những lùm xùm vừa qua chỉ làm phong phú thêm cuộc sống của "gà cưng" Vũ Khắc Tiệp.