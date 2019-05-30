Không mặc hở từ trên xuống dưới như Ngọc Trinh, Lan Phương gây sốc khi đi chân trần trên thảm đỏ Cannes

Tung ảnh tự tin sải bước trên thảm đỏ LHP Cannes dù đi chân trần, diễn viên phim "Cô gái xấu xí" khiến cư dân mạng cười nghiêng ngả bởi độ lầy lội của mình.
- Từng chửi ‘gà cưng’ Vũ Khắc Tiệp như tát nước, Vũ Thu Phương phản ứng bất ngờ khi Ngọc Trinh bị mắng hỗn hào
- Thấy phe Ngọc Trinh và Lý Nhã Kỳ 'cấu xé' nhau, Nguyên Vũ buồn bã lên tiếng nhắn nhủ
Hơn 1 tuần qua, chuyện thị phi của các sao Việt xoay quanh thảm đỏ LHP Cannes đã thu hút sự chú ý rất lớn của cộng đồng mạng. Mọi chuyện bắt nguồn từ chiếc váy mỏng manh, khoe da thịt quá đà của Ngọc Trinh tại sự kiện này. Chuyện này cũng làm nổ ra cuộc khẩu chiến giữa hai phe, một bảo vệ, một đả kích Ngọc Trinh.
Dù nằm ngoài cuộc chiến giữa các sao Việt, nhưng mới đây diễn viên Lan Phương vừa đăng tải dòng trạng thái hài hước liên quan đến vấn đề ăn mặc và vé tham dự LHP Cannes. Cô chứng minh không cần tốn nhiều tiền hay ăn mặc “thiếu trên hụt dưới” vẫn tự tin sải bước trên thảm đỏ như thường.
Cô chia sẻ đầy hài hước: “Không cần 15.000 USD mua vé, không cần mặc hở từ trên xuống dưới... mẹ bỉm sữa vẫn tự tin sải bước trên thảm đỏ Cannes”.
Kèm theo đó, bà mẹ một con còn đăng tải hình ảnh diện đồ đơn giản, đi chân trần tại thảm đỏ LHP Cannes. Có thể thấy, bức ảnh này được nữ diễn viên ghép một cách kỳ công khiến ai nhìn thấy cũng phì cười. Không cần váy áo lộng lẫy hay hở bạo, Lan Phương cũng "nổi bần bật" khi đứng trên thảm đỏ bên cạnh các vệ sĩ diện vest đen lịch lãm.
Dưới phần bình luận, cư dân mạng thích thú để lại bình luận chọc ghẹo nữ diễn viên.
Dân mạng hào hứng chia sẻ: "Không phải là không cần phải hở mà là có dám tự tin để hở không mới quan trọng"; "Đâu cần phải phô trương đơn giản nhưng đẹp chân thành"...