Không mặc hở từ trên xuống dưới như Ngọc Trinh, Lan Phương gây sốc khi đi chân trần trên thảm đỏ Cannes

Hơn 1 tuần qua, chuyện thị phi của các sao Việt xoay quanh thảm đỏ LHP Cannes đã thu hút sự chú ý rất lớn của cộng đồng mạng. Mọi chuyện bắt nguồn từ chiếc váy mỏng manh, khoe da thịt quá đà của Ngọc Trinh tại sự kiện này. Chuyện này cũng làm nổ ra cuộc khẩu chiến giữa hai phe, một bảo vệ, một đả kích Ngọc Trinh.

Lý Nhã Kỳ, Vũ Thu Phương gây xôn xao khi lên tiếng mỉa mai Ngọc Trinh vì trang phục hở bạo tại Cannes - Ảnh: Internet

Nhận về nhiều lời chỉ trích, nhưng Ngọc Trinh đã thành công trong việc tạo hiệu ứng truyền thông - Ảnh: Internet

Dù nằm ngoài cuộc chiến giữa các sao Việt, nhưng mới đây diễn viên Lan Phương vừa đăng tải dòng trạng thái hài hước liên quan đến vấn đề ăn mặc và vé tham dự LHP Cannes. Cô chứng minh không cần tốn nhiều tiền hay ăn mặc “thiếu trên hụt dưới” vẫn tự tin sải bước trên thảm đỏ như thường.