Không mặc hở từ trên xuống dưới như Ngọc Trinh, Lan Phương gây sốc khi đi chân trần trên thảm đỏ Cannes

Hậu trường 30/05/2019 19:54

Tung ảnh tự tin sải bước trên thảm đỏ LHP Cannes dù đi chân trần, diễn viên phim "Cô gái xấu xí" khiến cư dân mạng cười nghiêng ngả bởi độ lầy lội của mình.

Hơn 1 tuần qua, chuyện thị phi của các sao Việt xoay quanh thảm đỏ LHP Cannes đã thu hút sự chú ý rất lớn của cộng đồng mạng. Mọi chuyện bắt nguồn từ chiếc váy mỏng manh, khoe da thịt quá đà của Ngọc Trinh tại sự kiện này. Chuyện này cũng làm nổ ra cuộc khẩu chiến giữa hai phe, một bảo vệ, một đả kích Ngọc Trinh.

Không mặc hở từ trên xuống dưới như Ngọc Trinh, Lan Phương gây sốc khi đi chân trần trên thảm đỏ Cannes - Ảnh 1
Lý Nhã Kỳ, Vũ Thu Phương gây xôn xao khi lên tiếng mỉa mai Ngọc Trinh vì trang phục hở bạo tại Cannes - Ảnh: Internet
Không mặc hở từ trên xuống dưới như Ngọc Trinh, Lan Phương gây sốc khi đi chân trần trên thảm đỏ Cannes - Ảnh 2
Nhận về nhiều lời chỉ trích, nhưng Ngọc Trinh đã thành công trong việc tạo hiệu ứng truyền thông - Ảnh: Internet

Dù nằm ngoài cuộc chiến giữa các sao Việt, nhưng mới đây diễn viên Lan Phương vừa đăng tải dòng trạng thái hài hước liên quan đến vấn đề ăn mặc và vé tham dự LHP Cannes. Cô chứng minh không cần tốn nhiều tiền hay ăn mặc “thiếu trên hụt dưới” vẫn tự tin sải bước trên thảm đỏ như thường.

Cô chia sẻ đầy hài hước: “Không cần 15.000 USD mua vé, không cần mặc hở từ trên xuống dưới... mẹ bỉm sữa vẫn tự tin sải bước trên thảm đỏ Cannes”. 

Không mặc hở từ trên xuống dưới như Ngọc Trinh, Lan Phương gây sốc khi đi chân trần trên thảm đỏ Cannes - Ảnh 3
Lan Phương tung ảnh tự tin sải bước trên thảm đỏ Cannes dù đi chân trần. Trên thực tế, đây chỉ là ảnh ghép của cô nàng - Ảnh: FBNV

Kèm theo đó, bà mẹ một con còn đăng tải hình ảnh diện đồ đơn giản, đi chân trần tại thảm đỏ LHP Cannes. Có thể thấy, bức ảnh này được nữ diễn viên ghép một cách kỳ công khiến ai nhìn thấy cũng phì cười. Không cần váy áo lộng lẫy hay hở bạo, Lan Phương cũng "nổi bần bật" khi đứng trên thảm đỏ bên cạnh các vệ sĩ diện vest đen lịch lãm.

Dưới phần bình luận, cư dân mạng thích thú để lại bình luận chọc ghẹo nữ diễn viên. 

Dân mạng hào hứng chia sẻ: "Không phải là không cần phải hở mà là có dám tự tin để hở không mới quan trọng"; "Đâu cần phải phô trương đơn giản nhưng đẹp chân thành"...

Đăng đàn đáp trả anti-fan cực gắt, Ngọc Trinh lại phạm lỗi 'to đùng' thế này

Đăng đàn đáp trả anti-fan cực gắt, Ngọc Trinh lại phạm lỗi 'to đùng' thế này

Đây không phải là lần đầu "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh đáp trả cư dân mạng đầy thâm thúy.

Xem thêm
Từ khóa:   Lan Phương Ngọc Trinh mặc phản cảm tại LHP Cannes Ngọc Trinh Cannes 2019

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 18 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 4 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 5 giờ 18 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 5 giờ 48 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 6 giờ 18 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 48 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 18 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 7 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026