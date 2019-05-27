Thấy phe Ngọc Trinh và Lý Nhã Kỳ 'cấu xé' nhau, Nguyên Vũ buồn bã lên tiếng nhắn nhủ

Ồn ào liên quan đến Ngọc Trinh tại thảm đỏ LHP Cannes 2019 vẫn chưa hết sức nóng. Sau Lý Nhã Kỳ, Vũ Thu Phương, mới đây ca sĩ Nguyên Vũ cũng lên tiếng.
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Trên trang Facebook cá nhân của mình, ca sĩ Nguyên Vũ vừa đăng tải status nói về lùm xùm liên quan đến Ngọc Trinh tại LHP Cannes. Anh tag thẳng tên các nghệ sĩ đã lên tiếng khiến dư luận xôn xao nhiều ngày qua như: cựu siêu mẫu Vũ Thu Phương, Lý Nhã Kỳ, "ông bầu" Vũ Khắc Tiệp, NTK Đỗ Long.
Dù là người ngoài cuộc nhưng chứng kiến hai phe một bảo vệ và phe đả kích Ngọc Trinh không ngừng "đấu đá", Nguyên Vũ buồn lòng vì tất cả đều là người quen của anh.
Nguyên Vũ trải lòng: "Showbiz dậy sóng chỉ vì cái Cannes 2019... Dù gì thì cũng toàn là người có địa vị danh tiếng hết, huống chi là chỗ quen biết anh em thân tình, cũng từng dành cho nhau những tình cảm trân trọng nhất định nào đó. Hãy đối xử văn minh chút nào các bạn tôi ơi... Buồn quá... Đừng lôi nhau ra đã kích trước mắt thiên hạ được không? Hãy gọi cho nhau để phàn nàn hay bắt lỗi nếu cần... Chuyện không liên quan gì mình nhưng thấy toàn người quen cấu xé, chợt buồn và rùng mình....".
Hành động của nam ca sĩ nhận được sự đồng tình hưởng ứng của đông đảo cư dân mạng. Nhiều nghệ sĩ như: ca sĩ Đinh Hiền Anh, Quang Hà... tán dương việc làm của Nguyên Vũ.