Thấy phe Ngọc Trinh và Lý Nhã Kỳ 'cấu xé' nhau, Nguyên Vũ buồn bã lên tiếng nhắn nhủ

Trên trang Facebook cá nhân của mình, ca sĩ Nguyên Vũ vừa đăng tải status nói về lùm xùm liên quan đến Ngọc Trinh tại LHP Cannes. Anh tag thẳng tên các nghệ sĩ đã lên tiếng khiến dư luận xôn xao nhiều ngày qua như: cựu siêu mẫu Vũ Thu Phương, Lý Nhã Kỳ, "ông bầu" Vũ Khắc Tiệp, NTK Đỗ Long.

Dù là người ngoài cuộc nhưng chứng kiến hai phe một bảo vệ và phe đả kích Ngọc Trinh không ngừng "đấu đá", Nguyên Vũ buồn lòng vì tất cả đều là người quen của anh.