Liên tục nhận về những lời mỉa mai, chỉ trích từ nhiều đàn chị trong làng giải trí Việt, mỹ nhân Trà Vinh ẩn ý đáp trả.
- Giữa ồn ào bị Vũ Thu Phương mắng mặc đồ gợi dục, Ngọc Trinh đăng status ẩn ý: 'Chị xạo vừa thôi, chừa em xạo với'
- Ảnh gợi cảm bị chế đến không nhận ra, Ngọc Trinh có động thái bất ngờ
Đã gần một tuần trôi qua nhưng câu chuyện của Ngọc Trinh tại LHP Cannes vẫn chưa hết nóng. Suốt nhiều ngày liền, "Nữ hoàng nội y" nhận về hàng ngàn lời chỉ trích, "ném đá" từ dư luận trong và ngoài nước. Không dừng lại ở đó, nhiều nghệ sĩ Việt cũng tỏ thái độ khó chịu vì bộ trang phục mỏng tang, khoe da thịt quá đà của cô. Cựu người mẫu Vũ Thu Phương từng gay gắt lên tiếng chỉ trích Ngọc Trinh mặc đồ gợi dục, làm nhục quốc thể.
Từng nhiều lần tham dự LHP Cannes, Lý Nhã Kỳ cũng chia sẻ về cách diện trang phục khi sải bước trên thảm đỏ sự kiện quốc tế. Cô cho rằng nghệ sĩ phải diện trang phục thông minh, văn hóa để công chúng nể trọng. Điều này như một “cú tát” vào mặt đàn em Ngọc Trinh.
Trước phản ứng của các đàn chị, Ngọc Trinh vừa đăng tải status đầy ẩn ý. Cô viết: “Chuột chù chê khỉ rằng hôi. Khỉ mới trả lời cả họ mày thơm". Dù không nhắc thẳng tên nhưng dòng chia sẻ thâm thúy của mỹ nhân “Vòng eo 56” bị cư dân mạng cho rằng đang đáp trả đàn chị.
Dòng chia sẻ này của Ngọc Trinh nhận “cơn mưa” phẫn nộ của cư dân mạng.
Hiện tại, chuyện Ngọc Trinh diện trang phục phản cảm tại LHP Cannes 2019 liên tục nhận về vô số phản ứng tiêu cực của cư dân mạng. Mỗi động thái của chân dài Trà Vinh đều thu hút sự quan tâm lớn của công chúng.