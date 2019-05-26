Hết Vũ Thu Phương đến Lý Nhã Kỳ đá xéo, Ngọc Trinh làm thơ 'chuột - khỉ' ẩn ý chửi cả cụm?

Hậu trường 26/05/2019 13:23

Liên tục nhận về những lời mỉa mai, chỉ trích từ nhiều đàn chị trong làng giải trí Việt, mỹ nhân Trà Vinh ẩn ý đáp trả.

Đã gần một tuần trôi qua nhưng câu chuyện của Ngọc Trinh tại LHP Cannes vẫn chưa hết nóng. Suốt nhiều ngày liền, "Nữ hoàng nội y" nhận về hàng ngàn lời chỉ trích, "ném đá" từ dư luận trong và ngoài nước. Không dừng lại ở đó, nhiều nghệ sĩ Việt cũng tỏ thái độ khó chịu vì bộ trang phục mỏng tang, khoe da thịt quá đà của cô. Cựu người mẫu Vũ Thu Phương từng gay gắt lên tiếng chỉ trích Ngọc Trinh mặc đồ gợi dục, làm nhục quốc thể.

Hết Vũ Thu Phương đến Lý Nhã Kỳ đá xéo, Ngọc Trinh làm thơ 'chuột - khỉ' ẩn ý chửi cả cụm? - Ảnh 1
Vũ Thu Phương tức giận cho rằng Ngọc Trinh làm nhục giới nghệ sĩ - Ảnh: Internet

Từng nhiều lần tham dự LHP Cannes, Lý Nhã Kỳ cũng chia sẻ về cách diện trang phục khi sải bước trên thảm đỏ sự kiện quốc tế. Cô cho rằng nghệ sĩ phải diện trang phục thông minh, văn hóa để công chúng nể trọng. Điều này như một “cú tát” vào mặt đàn em Ngọc Trinh.

Trước phản ứng của các đàn chị, Ngọc Trinh vừa đăng tải status đầy ẩn ý. Cô viết: “Chuột chù chê khỉ rằng hôi. Khỉ mới trả lời cả họ mày thơm". Dù không nhắc thẳng tên nhưng dòng chia sẻ thâm thúy của mỹ nhân “Vòng eo 56” bị cư dân mạng cho rằng đang đáp trả đàn chị.

Hết Vũ Thu Phương đến Lý Nhã Kỳ đá xéo, Ngọc Trinh làm thơ 'chuột - khỉ' ẩn ý chửi cả cụm? - Ảnh 2
Ngọc Trinh làm thơ 'chuột - khỉ' đáp trả - Ảnh: FBNV
Hết Vũ Thu Phương đến Lý Nhã Kỳ đá xéo, Ngọc Trinh làm thơ 'chuột - khỉ' ẩn ý chửi cả cụm? - Ảnh 3
Trước đó, Vũ Khắc Tiệp đã lên tiếng phản pháo Lý Nhã Kỳ để bảo vệ 'gà cưng' - Ảnh: Internet

Dòng chia sẻ này của Ngọc Trinh nhận “cơn mưa” phẫn nộ của cư dân mạng.

Hết Vũ Thu Phương đến Lý Nhã Kỳ đá xéo, Ngọc Trinh làm thơ 'chuột - khỉ' ẩn ý chửi cả cụm? - Ảnh 4
Ngọc Trinh bị chỉ trích dữ dội vì dòng chia sẻ ẩn ý này - Ảnh: FBNV

Hiện tại, chuyện Ngọc Trinh diện trang phục phản cảm tại LHP Cannes 2019 liên tục nhận về vô số phản ứng tiêu cực của cư dân mạng. Mỗi động thái của chân dài Trà Vinh đều thu hút sự quan tâm lớn của công chúng.

Lộ ảnh Ngọc Trinh 'kém sang' qua ống kính PV nước ngoài: Da nhăn nheo, ngăm đen, mỡ thừa, chân ngắn cũn

Lộ ảnh Ngọc Trinh 'kém sang' qua ống kính PV nước ngoài: Da nhăn nheo, ngăm đen, mỡ thừa, chân ngắn cũn

Hình ảnh Ngọc Trinh diện đồ xuyên thấu qua ống kính của phóng viên nước ngoài khiến nhiều người "giật mình": Vòng ba ngấn mỡ, nhăn nhúm và da ngăm đen đến khó tin.

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Nhã Kỳ Ngọc Trinh Ngọc Trinh mặc sexy trên thảm đỏ cannes Ngọc Trinh diện trang phục phản cảm tại LHP Cannes 2019 Cannes 2019

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 32 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 4 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 5 giờ 32 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 2 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 6 giờ 32 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 32 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 7 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026