Đã gần một tuần trôi qua nhưng câu chuyện của Ngọc Trinh tại LHP Cannes vẫn chưa hết nóng. Suốt nhiều ngày liền, "Nữ hoàng nội y" nhận về hàng ngàn lời chỉ trích, "ném đá" từ dư luận trong và ngoài nước. Không dừng lại ở đó, nhiều nghệ sĩ Việt cũng tỏ thái độ khó chịu vì bộ trang phục mỏng tang, khoe da thịt quá đà của cô. Cựu người mẫu Vũ Thu Phương từng gay gắt lên tiếng chỉ trích Ngọc Trinh mặc đồ gợi dục, làm nhục quốc thể.

Vũ Thu Phương tức giận cho rằng Ngọc Trinh làm nhục giới nghệ sĩ - Ảnh: Internet

Từng nhiều lần tham dự LHP Cannes, Lý Nhã Kỳ cũng chia sẻ về cách diện trang phục khi sải bước trên thảm đỏ sự kiện quốc tế. Cô cho rằng nghệ sĩ phải diện trang phục thông minh, văn hóa để công chúng nể trọng. Điều này như một “cú tát” vào mặt đàn em Ngọc Trinh.