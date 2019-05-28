Đăng đàn đáp trả anti-fan cực gắt, Ngọc Trinh lại phạm lỗi 'to đùng' thế này

Đây không phải là lần đầu "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh đáp trả cư dân mạng đầy thâm thúy.

Quyết "chơi lớn" tại thảm đỏ LHP Cannes, Ngọc Trinh tạo nên một "cơn bão" cả trong nước lẫn quốc tế. Bộ trang phục "mỏng như sương" phô trọn thân hình nóng bỏng, nuột nà cùng vòng 3 nảy nở của mỹ nhân "Vòng eo 56" khiến nhiều người khó chịu. Dù nhận về nhiều chỉ trích, nhưng Ngọc Trinh đã tạo được hiệu ứng truyền thông. Tên tuổi của cô được truyền thông quốc tế biết đến, dù đó không phải là cái nhìn thiện cảm.

Chiếc đầm 'có như không' gây tranh cãi của Ngọc Trinh tại thảm đỏ LHP Cannes lần thứ 72 vừa qua - Ảnh: FBNV

Cũng vì bộ cánh "tàng hình" ấy mà Ngọc Trinh nhận về hàng tấn "gạch đá". Số lượng anti-fan của cô cũng tăng lên một cách đáng kể. Trước những lời mắng chửi, miệt thị nặng nề của dân mạng, chân dài Trà Vinh không im lặng. Cô nhiều lần lên tiếng đáp trả đầy sâu cay.

Mới đây nhất, Ngọc Trinh vừa đăng tải status ngắn nhưng vô cùng thâm thúy để dằn mặt những người phán xét mình. Tuy nhiên, có lẽ trong phút giây nóng giận và vội vàng, cô nàng đã viết sai chính tả từ "ganh ghét" thành "ganh gét".

Ngọc Trinh đáp trả một cách gay gắt: "Đừng đem những thứ phán xét, ganh gét đến gần chị. Chị em hơi cứng em ơi, son môi chị hơi lì!".

Đáp trả anti-fan một cách thâm thúy, không may là 'Nữ hoàng nội y' lại ghi sai chính tả thế này đây - Ảnh: FBNV

Một số hình ảnh đáng chú ý của Ngọc Trinh tại Cannes 2019 - Ảnh: Internet

Sau chuyến đi "bão táp" đến LHP Cannes 2019, hiện tại "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh đã âm thầm về nước và tiếp tục "cuộc chiến" không khoan nhượng với anti-fan.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-dan-dap-tra-anti-fan-cuc-gat-ngoc-trinh-lai-pham-loi-to-dung-the-nay-326332.html