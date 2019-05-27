Từng chửi ‘gà cưng’ Vũ Khắc Tiệp như tát nước, Vũ Thu Phương phản ứng bất ngờ khi Ngọc Trinh bị mắng hỗn hào

Hậu trường 27/05/2019 17:18

Bỏ qua những lùm xùm không đáng có về vụ Ngọc Trinh gây phản cảm tại LHP Cannes, cựu siêu mẫu Vũ Thu Phương bất ngờ triết lý về cuộc sống.

Dù không còn hoạt động trong làng giải trí Việt nhưng những ngày gần đây, cái tên Vũ Thu Phương nhận được sự chú ý của đông đảo công chúng. Mọi chuyện khởi nguồn từ việc cô chỉ trích Ngọc Trinh gay gắt khi xuất hiện tại LHP Cannes với bộ cánh mỏng tang. Không ngại đụng chạm, chân dài sinh năm 1985 cho rằng "Nữ hoàng nội y" mặc đồ gợi dục, khoe thân phản cảm làm nhục quốc thể và những người làm nghề người mẫu.

Khi "gà cưng" bị chỉ trích, Vũ Khắc Tiệp nhanh chóng "phản đòn" ngay dưới phần bình luận. Về phía mình, mỹ nhân "Vòng eo 56" cũng liên tục chia sẻ những dòng trạng thái đầy ẩn ý để đáp trả.

Từng chửi ‘gà cưng’ Vũ Khắc Tiệp như tát nước, Vũ Thu Phương phản ứng bất ngờ khi Ngọc Trinh bị mắng hỗn hào - Ảnh 1
Vũ Thu Phương tức giận vì cho rằng Ngọc Trinh đang bôi tro trát trấu lên hình ảnh của người Việt - Ảnh: FB

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Tuy nhiên, cảm thấy bản thân đang vô tình làm tăng thêm sự nổi tiếng của Ngọc Trinh và "ông bầu" Vũ Khắc Tiệp, Vũ Thu Phương tuyên bố sẽ không nhắc đến sự kiện này nữa.

Đúng như đã nói, trong bài đăng cách đây ít giờ với chủ đề "Nên là người thông minh hay người trí tuệ?", cô không hề đá động đến Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp hay chuyện ăn mặc của giới nghệ sĩ.

Từng chửi ‘gà cưng’ Vũ Khắc Tiệp như tát nước, Vũ Thu Phương phản ứng bất ngờ khi Ngọc Trinh bị mắng hỗn hào - Ảnh 2
Cựu siêu mẫu bình thản chiêm nghiệm về cuộc sống sau khi gây 'bão' mạng - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng vẫn không ngừng nhắc đến chuyện cũ.

Cụ thể, khi một dân mạng viết: "Càng ngày con đó càng hỗn hào. Nó lộ cái ngu dốt thích ăn bám của nó. Các đàn chị Xuân Lan, Lý Nhã Kỳ lên tiếng mà nó đốp chát thật. Cái con đó nó là nỗi nhục quốc gia, nhục cả Cannes nữa", cô liền khuyên nhủ: "Thôi, thôi, bỏ qua đi bạn ơi. Mình không nên để người khác làm mình khó chịu, bực bội lâu bạn ạ. Để lâu đau bụng á".

Khi một người khác viết: "Em muốn là người giống như chị chứ không như Ngọc Trinh chị à", chân dài này trả lời: "Em bỏ người ta ra khỏi đầu thì em sẽ không bị giống người ta nè. Từ giờ mình không nhắc đến người ta nữa em nhé, cảm ơn em".

Từng chửi ‘gà cưng’ Vũ Khắc Tiệp như tát nước, Vũ Thu Phương phản ứng bất ngờ khi Ngọc Trinh bị mắng hỗn hào - Ảnh 3Từng chửi ‘gà cưng’ Vũ Khắc Tiệp như tát nước, Vũ Thu Phương phản ứng bất ngờ khi Ngọc Trinh bị mắng hỗn hào - Ảnh 4

Từng chửi ‘gà cưng’ Vũ Khắc Tiệp như tát nước, Vũ Thu Phương phản ứng bất ngờ khi Ngọc Trinh bị mắng hỗn hào - Ảnh 5
Cô khuyên mọi người bỏ qua và đừng nhắc đến 'người ta' nữa - Ảnh: FBNV

Sau nhiều ngày gây "bão" mạng, có vẻ Vũ Thu Phương không còn muốn nhắc đến chuyện không vui ảnh hưởng đến tâm trạng và cuộc sống riêng nữa.

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