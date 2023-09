Lại mặc khêu gợi ướt át khoe da thịt, Ngọc Trinh thách thức: 'Tôi mặc như vậy vì tôi thích'

Dù bị chỉ trích nặng nề khi dự LHP Cannes 2019 với bộ cánh "có như không", "Nữ hoàng nội y" vẫn không mảy may để tâm. Ít ngày sau khi về nước, mỹ nhân "Vòng eo 56" lại một lần nữa chơi lớn khi xuất hiện tại thảm đỏ.

Ngọc Trinh theo phong cách ướt át, tóc rối cùng trang phục lưới táo bạo - Ảnh: FBNV

Thiết kế này khoe trọn thân hình nuột nà, nóng bỏng của chân dài Trà Vinh - Ảnh: FBNV

Bộ cánh này khoe da thịt không thua kém chiếc đầm 'tàng hình' tại LHP Cannes - Ảnh: FBNV

Nói về bộ trang phục nóng bỏng của mình, Ngọc Trinh chia sẻ đầy thách thức trên Instagram cá nhân: "Tôi mặc như vậy vì tôi thích. Tóc tai như vậy vì tôi thích. Mặc kệ hết những đứa đánh giá.

Ok mình nói với nó thế này. I love my body. I love my skin (tạm dịch: Tôi yêu cơ thể của tôi. Tôi yêu làn da của tôi).