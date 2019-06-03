Lại mặc khêu gợi ướt át khoe da thịt, Ngọc Trinh thách thức: 'Tôi mặc như vậy vì tôi thích'

Tham dự show thời trang của NTK Đỗ Long, Ngọc Trinh khiến cộng đồng mạng "bỏng mắt" bởi bộ cánh nóng bỏng hết nấc.
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Dù bị chỉ trích nặng nề khi dự LHP Cannes 2019 với bộ cánh "có như không", "Nữ hoàng nội y" vẫn không mảy may để tâm. Ít ngày sau khi về nước, mỹ nhân "Vòng eo 56" lại một lần nữa chơi lớn khi xuất hiện tại thảm đỏ.
Tham dự show thời trang của nhà thiết kế (NTK) Đỗ Long tối qua, Ngọc Trinh chọn cho mình bộ cánh cắt xẻ táo bạo, không khác gì mặc bikini đi sự kiện. Bộ cánh này khoét sâu khoe trọn vòng 1 hút mắt của "gà cưng" Vũ Khắc Tiệp. Không chỉ vậy, eo và phần thân dưới còn được cắt xẻ táo bạo, để lộ đôi chân dài miên man cùng vòng 3 ngồn ngộn khó cưỡng.
Nói về bộ trang phục nóng bỏng của mình, Ngọc Trinh chia sẻ đầy thách thức trên Instagram cá nhân: "Tôi mặc như vậy vì tôi thích. Tóc tai như vậy vì tôi thích. Mặc kệ hết những đứa đánh giá.
Ok mình nói với nó thế này. I love my body. I love my skin (tạm dịch: Tôi yêu cơ thể của tôi. Tôi yêu làn da của tôi).
Nếu em tự tin tỏa sáng. Để ai cũng phải thèm giống em".
Dù rất tự tin với bộ cánh sexy này, nhưng Ngọc Trinh vẫn hứng chịu không ít lời chỉ trích vì gu thời thời trang táo bạo quá mức của mình.