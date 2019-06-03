Lại mặc khêu gợi ướt át khoe da thịt, Ngọc Trinh thách thức: 'Tôi mặc như vậy vì tôi thích'

Dù bị chỉ trích nặng nề khi dự LHP Cannes 2019 với bộ cánh "có như không", "Nữ hoàng nội y" vẫn không mảy may để tâm. Ít ngày sau khi về nước, mỹ nhân "Vòng eo 56" lại một lần nữa chơi lớn khi xuất hiện tại thảm đỏ.

Tham dự show thời trang của nhà thiết kế (NTK) Đỗ Long tối qua, Ngọc Trinh chọn cho mình bộ cánh cắt xẻ táo bạo, không khác gì mặc bikini đi sự kiện. Bộ cánh này khoét sâu khoe trọn vòng 1 hút mắt của "gà cưng" Vũ Khắc Tiệp. Không chỉ vậy, eo và phần thân dưới còn được cắt xẻ táo bạo, để lộ đôi chân dài miên man cùng vòng 3 ngồn ngộn khó cưỡng.