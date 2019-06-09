Ngọc Trinh bất ngờ lên báo Hàn sau vụ hở bạo tại Cannes, netizen xứ Kim Chi: ‘Tôi thấy xấu hổ thay’

Bài báo về trang phục hở bạo của "Nữ hoàng nội y" đang thuộc top tin tức hot trên Naver – cổng thông tin điện tử lớn nhất xứ Hàn.

Tối 8/6, Ngọc Trinh bất ngờ trở thành cái tên được tìm kiếm trên các trang mạng xã hội và các trang báo lớn nhỏ tại Hàn Quốc. Cụ thể, câu chuyện về “sự cố” trang phục hở bạo của cô tại Liên hoan phim Cannes được tờ báo Sports Kyunghyang đưa tin lại với tiêu đề: "Ngọc Trinh có khả năng bị phạt vì mặc váy hở bạo, có gu thời trang khác biệt”.

Trang Sports Kyunghyang đưa lại hàng loạt hình ảnh táo bạo của Ngọc Trinh - Ảnh: Internet

Thông tin liên quan đến Ngọc Trinh nhanh chóng leo lên top những tin tức hot nhất trên Naver và chiếm giữ vị trí này suốt nhiều giờ liền. Ngay sau đó, hàng chục tờ báo và trang tin điện tử xứ Hàn đồng loạt đăng bài về bộ váy hở bạo của Ngọc Trinh.

Bài đăng về Ngọc Trinh xuất hiện khắp các trang báo lớn nhỏ xứ Hàn - Ảnh: Internet

Có thể thấy, truyền thông xứ Hàn vô cùng quan tâm đến vụ việc của “Nữ hoàng nội y” tại LHP Cannes. Trước những hình ảnh hở bạo của Ngọc Trinh được truyền thông đăng tải, cộng đồng mạng xứ Kim Chi đã có những phản ứng khá tiêu cực.

Một số bình luận của netizen Hàn:

“Việt Nam cũng có kiểu người mẫu như thế này sao?”.

“Váy hở bạo trông xấu chứ chẳng đẹp gì cả”.

“Ai đó làm ơn làm mờ vòng ba”.

“Cùng là con gái mà tôi thấy xấu hổ thay”.

“Ai đấy can thiệp sở thích của cô này được không?”.

Netizen xứ Hàn phản ứng đầy tiêu cực và để lại những bình luận chỉ trích Ngọc Trinh - Ảnh: Internet

Đã gần một tháng sau lùm xùm tại LHP Cannes 2019 nhưng Ngọc Trinh vẫn là cái tên gây ra nhiều phản ứng trái chiều cả trong lẫn ngoài nước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngoc-trinh-bat-ngo-len-bao-han-sau-vu-ho-bao-tai-cannes-netizen-xu-kim-chi-toi-thay-xau-ho-thay-327534.html