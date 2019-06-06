Bị đồn nâng cấp vòng 1 bấy lâu nay, Ngọc Trinh ‘chịu không nổi’ phải lên tiếng: 'Khẳng định 1 lần luôn là ngực của mình tự nhiên'

Sau nhiều lần vướng phải nghi vấn “dao kéo” vòng 1, “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh đã chính thức lên tiếng phủ nhận.

Từ “sự cố” trang phục hở bạo tại Cannes 2019, Ngọc Trinh trở thành cái tên được tìm kiếm hàng đầu và thu hút sự chú ý của nhiều người mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Là một trong những người đẹp Việt sở hữu thân hình quyến rũ, “Nữ hoàng nội y” chẳng ngại ngần diện những bộ trang phục gợi cảm để phô diễn vòng 1 nóng bỏng. Tuy nhiên, khi điểm lại những hình ảnh trong quá khứ, vòng 1 của cô lại không mấy đẫy đà như hiện tại. Chính điều này đã làm dấy lên nghi vấn Ngọc Trinh nâng cấp vòng 1 để có được khuôn ngực gợi cảm.

'Nữ hoàng nội y' nhiều lần lộ khuyết điểm vòng 1 lép kẹp... ... nhưng có lúc lại nở nang bất ngờ - Ảnh: Internet Sau thời gian giữ im lặng trước những đồn đoán của cư dân mạng, Ngọc Trinh đã chính thức lên tiếng về nghi vấn “dao kéo” vòng 1. Cụ thể, trong buổi livestream chia sẻ bí quyết làm đẹp mới đây, người đẹp Trà Vinh cho biết: “Từ xưa tới giờ Trinh luôn luôn bị mang tiếng sửa, hoặc mọi người nói chắc chắn trên người của Trinh là phẫu thuật thẩm mỹ, mọi người không tin vòng 1 tự nhiên. Hôm nay trên sóng livestream, Trinh khẳng định 1 lần luôn là ngực của mình tự nhiên, không qua phẫu thuật thẩm mỹ gì cả”. Bên cạnh đó, người đẹp không quên nhấn mạnh: “Phom ngực của Trinh không quá to đâu, vừa với tạng người. Có lúc Trinh mặc áo nhỏ, có lúc không nên mọi người mới hay thắc mắc”.

Ngọc Trinh phủ nhận việc nâng ngực - Ảnh cắt từ clip Sau khi lắng nghe chia sẻ của Ngọc Trinh, cư dân mạng cho rằng lời nói của cô khá hợp lý. Bởi lẽ, nếu người đẹp thực sự đã phẫu thuật thẩm mỹ thì vòng 1 sẽ luôn trong tình trạng ngồn ngộn chứ không to nhỏ bất thường như vậy. Có thể thấy, dù không sở hữu vòng 1 “khủng” như nhiều người đẹp khác của Vbiz nhưng Ngọc Trinh vẫn rất tự tin với cơ thể của mình khi thường xuyên diện những bộ trang phục được cắt xẻ táo bạo.

Nhiều lần hở bạo, lộ từ 'trên xuống dưới', Ngọc Trinh vẫn tự nhận không ai ngây thơ bằng mình Ngọc Trinh tự tin cho rằng, dù theo phong cách sexy đầy nóng bỏng hay ngây thơ thì cô luôn đạt đến "cảnh giới" khó ai bì kịp.

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