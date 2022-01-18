Diệp Lâm Anh cho hay không bao giờ nghĩ đến chuyện đánh ghen bởi "nghĩ rằng phụ nữ phải thương nhau, bảo vệ lẫn nhau".

Thời gian qua, câu chuyện xoay quanh hôn nhân tan vỡ của Diệp Lâm Anh và chồng thiếu gia đã thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Mới đây, trong một buổi trò chuyện với Zingnews, khi nói về "người thứ 3" trong mối quan hệ vợ chồng, Diệp Lâm Anh cho biết từng đi gặp người phụ nữ đó để đối chất nhưng cô không hề tỏ ý giải quyết căng thẳng mà chỉ muốn xác nhận những điều cần biết.

Người đẹp 8X cũng cho hay không bao giờ nghĩ đến chuyện đánh ghen bởi "nghĩ rằng phụ nữ phải thương nhau, bảo vệ lẫn nhau. Nếu tôi rơi vào tình trạng lựa chọn cuộc sống mà mình tước đi hạnh phúc của người khác để làm hạnh phúc cho mình thì tôi sẽ không lựa chọn".

Diệp Lâm Anh xác nhận hôn nhân rạn nứt do có người thứ 3 xuất hiện - Ảnh: Internet

Nói thêm về cuộc gặp mặt "người thứ 3", Diệp Lâm Anh chia sẻ: "Câu chuyện tôi muốn khẳng định ở đây là ở thời điểm tôi gặp bạn ấy, tôi vẫn sống trong gia đình của chồng mình. Về mặt pháp lý thì tôi với chồng vẫn là vợ chồng hợp pháp nên việc bạn ấy đi với chồng tôi là hoàn toàn sai. Bạn ấy muốn ba mặt một lời. Nói chung là tôi cảm thấy bạn ấy không có vẻ là hợp tác cho lắm. Tôi cũng không căng thẳng. Tôi cũng chỉ muốn xác nhận được những vấn đề cần biết. Và những điều đó tôi đã đưa ra và đều xác nhận được. Chi tiết cuộc gặp gỡ như thế nào, tôi nghĩ là tôi chưa tiện chia sẻ ở thời điểm này".

Diệp Lâm Anh tiết lộ, dù hôn nhân tan vỡ tuy nhiên cô nhận được rất nhiều lời động viên, an ủi từ mẹ chồng. Hiện, cô và 2 con đã dọn ra thuê chung cư riêng vào cuối tháng 12/2021 và cô đang tập trung vào việc kinh doanh.

Diệp Lâm Anh cũng xác nhận vợ chồng cô đã bắt đầu mâu thuẫn từ cách đây 2 năm và đến đầu năm 2021 thì xảy ra "chiến tranh lạnh". Dù vậy, cô vẫn cố gắng cứu vãn cuộc hôn nhân này. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đã bị dập tắt bởi sự xuất hiện của "người thứ 3". Chính vì điều này, bà mẹ 2 con đã quyết định công bố chuyện ly thân, dứt khoát rời khỏi nhà chồng để bắt đầu cuộc sống mới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-bien-co-hon-nhan-diep-lam-anh-lan-dau-chia-se-ly-do-khong-danh-ghen-du-tieu-tam-cong-khai-hen-ho-voi-chong-thieu-gia-446708.html