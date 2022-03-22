Sau bao ngày im lặng, Hiền Hồ cuối cùng cũng mạnh dạn tuyên bố 'không giật chồng', đáp trả lại drama tình ái?

Những ngày qua, ồn ào nghi vấn tình ái giữa nữ ca sĩ Hiền Hồ và đại gia Hồ Nhân gây xôn xao trên mạng xã hội. Sự việc bắt nguồn từ loạt hình ảnh thân mật, ôm hun tình tứ của cả 2. Sau khi những bức ảnh đầu tiên bị rò rỉ, CEO Hồ Nhân đã nhanh chóng đính chính mối quan hệ của cả hai chỉ là "anh em họ", "nương tựa nhau". Trong khi đó, Hiền Hồ vẫn giữ thái độ im lặng và âm thầm khoá các tài khoản cá nhân của mình.

Hiền Hồ và CEO Hồ Nhân không ngại chụp hình tình tứ, ôm hôn thân thiết - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, chiều 22/3, trên mạng xã hội lại một lần nữa xôn trước đoạn clip đang được dân mạng truyền tay nhau được cho là nữ ca sĩ lên tiếng về drama này. Chưa hết, tài khoản này còn có những bài đăng phản pháo chỉ trích của dân mạng về Hiền Hồ vô cùng gay gắt. Cụ thể, bài đăng có nội dung: "Hiền không hề giật chồng người khác mà cả hai tự nguyện nên mọi người đừng ai xen vào đời tư của mình".