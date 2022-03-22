Sau bao ngày im lặng, Hiền Hồ cuối cùng cũng mạnh dạn tuyên bố 'không giật chồng', đáp trả lại drama tình ái?

Hậu trường 22/03/2022 19:09

Clip được cho là Hiền Hồ lên tiếng đáp trả drama tình ái bùng nổ mạng xã hội đang được chia sẻ chóng mặt trên TikTok.

Những ngày qua, ồn ào nghi vấn tình ái giữa nữ ca sĩ Hiền Hồ và đại gia Hồ Nhân gây xôn xao trên mạng xã hội. Sự việc bắt nguồn từ loạt hình ảnh thân mật, ôm hun tình tứ của cả 2. Sau khi những bức ảnh đầu tiên bị rò rỉ, CEO Hồ Nhân đã nhanh chóng đính chính mối quan hệ của cả hai chỉ là "anh em họ", "nương tựa nhau". Trong khi đó, Hiền Hồ vẫn giữ thái độ im lặng và âm thầm khoá các tài khoản cá nhân của mình.

Sau bao ngày im lặng, Hiền Hồ cuối cùng cũng mạnh dạn tuyên bố 'không giật chồng', đáp trả lại drama tình ái? - Ảnh 1
Hiền Hồ và CEO Hồ Nhân không ngại chụp hình tình tứ, ôm hôn thân thiết - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, chiều 22/3, trên mạng xã hội lại một lần nữa xôn trước đoạn clip đang được dân mạng truyền tay nhau được cho là nữ ca sĩ lên tiếng về drama này. Chưa hết, tài khoản này còn có những bài đăng phản pháo chỉ trích của dân mạng về Hiền Hồ vô cùng gay gắt. Cụ thể, bài đăng có nội dung: "Hiền không hề giật chồng người khác mà cả hai tự nguyện nên mọi người đừng ai xen vào đời tư của mình".

Không chỉ vậy, trong đoạn clip nữ ca sĩ còn khóc lóc khi bị dân mạng ném đá: "Đừng xía vào chuyện của tôi, đừng nói tôi điên, tôi đã rất áp lực"...

Sau bao ngày im lặng, Hiền Hồ cuối cùng cũng mạnh dạn tuyên bố 'không giật chồng', đáp trả lại drama tình ái? - Ảnh 2
Đoạn clip Hiền Hồ khẳng định 'không giật chồng' đang được lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: Cắt từ clip

Những đoạn clip ngay khi đăng tải đã thu hút cả triệu lượt xem, hàng nghìn lượt bình luận giữa bão ồn ào. Tuy nhiên, một số dân mạng đã tỉnh táo phát hiện tài khoản đăng tài chỉ là nick ảo, có thể chỉ đang câu view hay cố tình "dắt mũi" dư luận. Sự việc thực hư thế nào thì phải chính chủ Hiền Hồ lên tiếng nói rõ.

Sau bao ngày im lặng, Hiền Hồ cuối cùng cũng mạnh dạn tuyên bố 'không giật chồng', đáp trả lại drama tình ái? - Ảnh 3
Giữa bão ồn ào, hàng loạt nick giả mạo nữ ca sĩ được tạo ra với mục đích câu view khiến dân mạng bức xúc - Ảnh: Chụp màn hình

Sau 3 ngày nổ ra drama, nhân vật chính thì chưa có động thái nào nhưng hàng loạt trang giả mạo nữ ca sĩ được lập ra để đăng tải những nội dung không xác thực như trên khiến dân mạng vô cùng bức xúc. 

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