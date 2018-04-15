Sau 6 năm kết hôn với vợ giàu, MC Tuấn Tú lộ 'thân xác hoang tàn không nhận ra'

Hậu trường 15/04/2018 10:57

Sau một thời gian vắng bóng, công chúng ngỡ ngàng khi thấy nhan sắc hiện tại của Tuấn Tú - MC nổi tiếng một thời của chương trình Chiếc nón kỳ diệu.

Dù lui về hậu trường một thời gian dài nhưng khi nhắc đến Tuấn Tú, công chúng vẫn nghĩ ngay đến một MC duyên dáng và điển trai từng gắn bó với chương trình Chiếc nón kỳ diệu.

Khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Tuấn Tú bất ngờ kết hôn và sau đó rời khỏi VTV vào năm 2012. Nam MC một thời quyết định “về chung nhà” với người vợ có gia thế khủng. Nhiều người suy đoán vì lý do này mà sau khi kết hôn, Tuấn Tú đã rời khỏi VTV và rất kín tiếng về cuộc sống của mình.

Sau 6 năm kết hôn với vợ giàu, MC Tuấn Tú lộ 'thân xác hoang tàn không nhận ra' - Ảnh 1
Tuấn Tú bất ngờ kết hôn và rời khỏi VTV khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp - Ảnh: Internet
Sau 6 năm kết hôn với vợ giàu, MC Tuấn Tú lộ 'thân xác hoang tàn không nhận ra' - Ảnh 2
Hiện tại nam MC đang có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn bên vợ và con trai đáng yêu - Ảnh: Internet
Sau 6 năm kết hôn với vợ giàu, MC Tuấn Tú lộ 'thân xác hoang tàn không nhận ra' - Ảnh 3
Tuấn Tú làm nhiều người ngưỡng mộ vì cuộc sống hôn nhân hiện tại dù trước đó anh từng gây tranh cãi khi kết hôn với người vợ có sự chênh lệch nhan sắc - Ảnh: Internet 

Được biết hiện tại, nam MC đình đám một thời đang có cuộc sống hạnh phúc bên vợ con. Có lẽ vì cuộc sống khá thoải mái và vui vẻ nên Tuấn Tú ngày càng phát tướng khiến công chúng khó nhận ra.

Sau 6 năm kết hôn với vợ giàu, MC Tuấn Tú lộ 'thân xác hoang tàn không nhận ra' - Ảnh 4
Sau 6 năm kết hôn, Tuấn Tú ngày càng phát tướng khó nhận ra - Ảnh: Internet
Sau 6 năm kết hôn với vợ giàu, MC Tuấn Tú lộ 'thân xác hoang tàn không nhận ra' - Ảnh 5
Khán giả không thể nhận ra nam MC của chương trình Chiếc nón kỳ diệu ngày nào khi nhìn vào hình ảnh này - Ảnh: Internet
Sau 6 năm kết hôn với vợ giàu, MC Tuấn Tú lộ 'thân xác hoang tàn không nhận ra' - Ảnh 6
Gương mặt tròn xoe, nhiều mỡ - Ảnh: Internet
Sau 6 năm kết hôn với vợ giàu, MC Tuấn Tú lộ 'thân xác hoang tàn không nhận ra' - Ảnh 7
Dễ dàng nhận ra sự khác biệt khi so sánh hình ảnh Tuấn Tú hiện tại và trước khi kết hôn - Ảnh: Internet
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