Sau một thời gian vắng bóng, công chúng ngỡ ngàng khi thấy nhan sắc hiện tại của Tuấn Tú - MC nổi tiếng một thời của chương trình Chiếc nón kỳ diệu.
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Dù lui về hậu trường một thời gian dài nhưng khi nhắc đến Tuấn Tú, công chúng vẫn nghĩ ngay đến một MC duyên dáng và điển trai từng gắn bó với chương trình Chiếc nón kỳ diệu.
Khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Tuấn Tú bất ngờ kết hôn và sau đó rời khỏi VTV vào năm 2012. Nam MC một thời quyết định “về chung nhà” với người vợ có gia thế khủng. Nhiều người suy đoán vì lý do này mà sau khi kết hôn, Tuấn Tú đã rời khỏi VTV và rất kín tiếng về cuộc sống của mình.
Được biết hiện tại, nam MC đình đám một thời đang có cuộc sống hạnh phúc bên vợ con. Có lẽ vì cuộc sống khá thoải mái và vui vẻ nên Tuấn Tú ngày càng phát tướng khiến công chúng khó nhận ra.