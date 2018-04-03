Thanh Vân Hugo nổi hơn cả cô dâu khi diện đầm xuyên thấu, khoe ngực táo bạo trong hôn lễ của MC Đức Bảo

Dự tiệc cưới của MC Đức Bảo, Thanh Vân Hugo còn nổi bật hơn cả cô dâu khi diện trang phục xuyên thấu, gợi cảm hết mức.

Tối qua (2/4), MC Đức Bảo và bà xã kém 5 tuổi – BTV Phương Thảo đã tổ chức lễ cưới hoành tráng tại một nhà hàng sang trọng ở Hà Nội. Hôn lễ có sự góp mặt của người thân, bạn bè, đồng nghiệp cùng hàng loạt nghệ sĩ thân thiết của cô dâu và chú rể.

MC Đức Bảo và bà xã Phương Thảo hạnh phúc trong ngày cưới - Ảnh: Internet

Ảnh cưới đẹp lung linh được cặp đôi chia sẻ - Ảnh: Internet

Trong ngày trọng đại của mình, Phương Thảo trở thành nàng công chúa xinh đẹp khi diện đầm trắng tinh khôi - Ảnh: Internet

Trong số đông đảo khách mời là những tên tuổi nổi tiếng của VTV như: MC Mai Ngọc, Nguyễn Hoàng Linh, Diệp Chi… nổi bật nhất vẫn là MC Thanh Vân Hugo. Đến chúc mừng đồng nghiệp trong ngày trọng đại, nữ diễn viên Nhật ký Vàng Anh thu hút sự chú ý của quan khách khi diện đầm xuyên thấu, lộ ngực gợi cảm, hút mắt.

Diện chiếc đầm xuyên thấu, Thanh Vân Hugo trở thành khách mời nổi bật nhất tiệc cưới - Ảnh: Internet

Cô nàng diện chiếc váy xuyên thấu mỏng tang, lộ rõ nội y và cả hình xăm trước ngực - Ảnh: Internet

Nữ MC thu hút mọi ánh nhìn của khách mời và cả giới truyền thông - Ảnh: Internet

MC thời tiết Mai Ngọc cũng có mặt chúc mừng đồng nghiệp - Ảnh: Internet

BTV Diệp Chi đến tham dự hôn lễ cùng con gái - Ảnh: Internet

Cô dâu và chú rể vui vẻ chụp ảnh lưu niệm cùng đồng nghiệp - Ảnh: Internet

'Thả thính' Văn Thanh chưa đủ, Vân Hugo lại khiến fan sốc khi làm điều này với HLV Park Hang-seo Sau khi nhận không ít "gạch đá" vì làm thơ “thả thính” Văn Thanh, Vân Hugo lại tiếp tục khiến dư luận xôn xao khi cho “ra lò” bài thơ về HLV Park Hang-seo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thanh-van-hugo-noi-hon-ca-co-dau-khi-dien-dam-xuyen-thau-khoe-nguc-tao-bao-trong-hon-le-cua-mc-duc-bao-277448.html