Thanh Vân Hugo nổi hơn cả cô dâu khi diện đầm xuyên thấu, khoe ngực táo bạo trong hôn lễ của MC Đức Bảo

Hậu trường 03/04/2018 16:23

Dự tiệc cưới của MC Đức Bảo, Thanh Vân Hugo còn nổi bật hơn cả cô dâu khi diện trang phục xuyên thấu, gợi cảm hết mức.

Tối qua (2/4), MC Đức Bảo và bà xã kém 5 tuổi – BTV Phương Thảo đã tổ chức lễ cưới hoành tráng tại một nhà hàng sang trọng ở Hà Nội. Hôn lễ có sự góp mặt của người thân, bạn bè, đồng nghiệp cùng hàng loạt nghệ sĩ thân thiết của cô dâu và chú rể.

Thanh Vân Hugo nổi hơn cả cô dâu khi diện đầm xuyên thấu, khoe ngực táo bạo trong hôn lễ của MC Đức Bảo - Ảnh 1
MC Đức Bảo và bà xã Phương Thảo hạnh phúc trong ngày cưới - Ảnh: Internet
Thanh Vân Hugo nổi hơn cả cô dâu khi diện đầm xuyên thấu, khoe ngực táo bạo trong hôn lễ của MC Đức Bảo - Ảnh 2
Ảnh cưới đẹp lung linh được cặp đôi chia sẻ - Ảnh: Internet
Thanh Vân Hugo nổi hơn cả cô dâu khi diện đầm xuyên thấu, khoe ngực táo bạo trong hôn lễ của MC Đức Bảo - Ảnh 3
Trong ngày trọng đại của mình, Phương Thảo trở thành nàng công chúa xinh đẹp khi diện đầm trắng tinh khôi - Ảnh: Internet 

Trong số đông đảo khách mời là những tên tuổi nổi tiếng của VTV như: MC Mai Ngọc, Nguyễn Hoàng Linh, Diệp Chi… nổi bật nhất vẫn là MC Thanh Vân Hugo. Đến chúc mừng đồng nghiệp trong ngày trọng đại, nữ diễn viên Nhật ký Vàng Anh thu hút sự chú ý của quan khách khi diện đầm xuyên thấu, lộ ngực gợi cảm, hút mắt.

Thanh Vân Hugo nổi hơn cả cô dâu khi diện đầm xuyên thấu, khoe ngực táo bạo trong hôn lễ của MC Đức Bảo - Ảnh 4
Diện chiếc đầm xuyên thấu, Thanh Vân Hugo trở thành khách mời nổi bật nhất tiệc cưới - Ảnh: Internet
Thanh Vân Hugo nổi hơn cả cô dâu khi diện đầm xuyên thấu, khoe ngực táo bạo trong hôn lễ của MC Đức Bảo - Ảnh 5
Cô nàng diện chiếc váy xuyên thấu mỏng tang, lộ rõ nội y và cả hình xăm trước ngực - Ảnh: Internet
Thanh Vân Hugo nổi hơn cả cô dâu khi diện đầm xuyên thấu, khoe ngực táo bạo trong hôn lễ của MC Đức Bảo - Ảnh 6
Nữ MC thu hút mọi ánh nhìn của khách mời và cả giới truyền thông - Ảnh: Internet
Thanh Vân Hugo nổi hơn cả cô dâu khi diện đầm xuyên thấu, khoe ngực táo bạo trong hôn lễ của MC Đức Bảo - Ảnh 7
MC thời tiết Mai Ngọc cũng có mặt chúc mừng đồng nghiệp - Ảnh: Internet
Thanh Vân Hugo nổi hơn cả cô dâu khi diện đầm xuyên thấu, khoe ngực táo bạo trong hôn lễ của MC Đức Bảo - Ảnh 8
BTV Diệp Chi đến tham dự hôn lễ cùng con gái - Ảnh: Internet
Thanh Vân Hugo nổi hơn cả cô dâu khi diện đầm xuyên thấu, khoe ngực táo bạo trong hôn lễ của MC Đức Bảo - Ảnh 9
Cô dâu và chú rể vui vẻ chụp ảnh lưu niệm cùng đồng nghiệp - Ảnh: Internet
'Thả thính' Văn Thanh chưa đủ, Vân Hugo lại khiến fan sốc khi làm điều này với HLV Park Hang-seo

'Thả thính' Văn Thanh chưa đủ, Vân Hugo lại khiến fan sốc khi làm điều này với HLV Park Hang-seo

Sau khi nhận không ít "gạch đá" vì làm thơ “thả thính” Văn Thanh, Vân Hugo lại tiếp tục khiến dư luận xôn xao khi cho “ra lò” bài thơ về HLV Park Hang-seo.

Xem thêm
Từ khóa:   Thanh Vân Hugo Thanh Vân Hugo mặc xuyên thấu

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 31 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 42 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 48 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 1 giờ 25 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 1 giờ 49 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42