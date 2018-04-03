Thanh Vân Hugo nổi hơn cả cô dâu khi diện đầm xuyên thấu, khoe ngực táo bạo trong hôn lễ của MC Đức Bảo

Tối qua (2/4), MC Đức Bảo và bà xã kém 5 tuổi – BTV Phương Thảo đã tổ chức lễ cưới hoành tráng tại một nhà hàng sang trọng ở Hà Nội. Hôn lễ có sự góp mặt của người thân, bạn bè, đồng nghiệp cùng hàng loạt nghệ sĩ thân thiết của cô dâu và chú rể.
Trong số đông đảo khách mời là những tên tuổi nổi tiếng của VTV như: MC Mai Ngọc, Nguyễn Hoàng Linh, Diệp Chi… nổi bật nhất vẫn là MC Thanh Vân Hugo. Đến chúc mừng đồng nghiệp trong ngày trọng đại, nữ diễn viên Nhật ký Vàng Anh thu hút sự chú ý của quan khách khi diện đầm xuyên thấu, lộ ngực gợi cảm, hút mắt.