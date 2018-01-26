'Thả thính' Văn Thanh chưa đủ, Vân Hugo lại khiến fan sốc khi làm điều này với HLV Park Hang-seo

Sau khi nhận không ít "gạch đá" vì làm thơ “thả thính” Văn Thanh, Vân Hugo lại tiếp tục khiến dư luận xôn xao khi cho “ra lò” bài thơ về HLV Park Hang-seo.
- Clip chế Lâm Khánh Chi nhận là vợ khiến Văn Thanh U23 "méo mặt"
- Đây là lý do HLV Park Hang-seo khuyên bố mẹ Bùi Tiến Dũng và Quang Hải không nên sang Trung Quốc cổ vũ
Trong lúc nhiều mỹ nhân của làng giải trí Việt tìm cách thu hút sự chú ý của thủ môn Bùi Tiến Dũng, Thanh Vân Hugo lại dành sự mến mộ của mình cho cầu thủ Vũ Văn Thanh. Để thể hiện thành ý, nữ MC hào hứng sáng tác riêng một bài thơ để tỏ tình với cầu thủ tài năng này. Tuy nhiên, sự táo bạo của bà mẹ một con đã bị người hâm mộ chỉ trích, “ném đá” dữ dội buộc cô phải viết tâm thư xin lỗi.
Vụ việc còn chưa kịp lắng xuống thì mới đây, Vân Hugo lại khiến cư dân mạng bất ngờ khi tiếp tục viết bài thơ khác tặng huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo.
Nội dung bài thơ đầy ngẫu hứng của MC Thanh Vân:
"Hăng seo ơi hỡi đại ca
Thật lòng muốn nói Kam Sa Mi Tà (cảm ơn)
Việt Nam Hàn Quốc thật là
Tình sâu nghĩa nặng may mà né nhau
Chung kết không phải chịu đau
Hàn đưa Việt thắng thêm giàu tình thân".
Cuối bài thơ, bà mẹ một con gửi lời chúc đến thầy trò HLV Park Hang-seo và đội tuyển U23 Việt Nam giữ vững tinh thần để mang vinh quang trở về: “Chúc bác đưa U23 của em đến đỉnh vinh quang”.
Bài thơ của nữ MC xinh đẹp nhanh chóng thu hút được sự chú ý của công chúng. Không chỉ khán giả mà rất nhiều đồng nghiệp và nghệ sĩ nổi tiếng cũng dành lời khen cho tài văn thơ của cô.