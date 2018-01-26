'Thả thính' Văn Thanh chưa đủ, Vân Hugo lại khiến fan sốc khi làm điều này với HLV Park Hang-seo

Trong lúc nhiều mỹ nhân của làng giải trí Việt tìm cách thu hút sự chú ý của thủ môn Bùi Tiến Dũng, Thanh Vân Hugo lại dành sự mến mộ của mình cho cầu thủ Vũ Văn Thanh. Để thể hiện thành ý, nữ MC hào hứng sáng tác riêng một bài thơ để tỏ tình với cầu thủ tài năng này. Tuy nhiên, sự táo bạo của bà mẹ một con đã bị người hâm mộ chỉ trích, “ném đá” dữ dội buộc cô phải viết tâm thư xin lỗi.

Vụ việc còn chưa kịp lắng xuống thì mới đây, Vân Hugo lại khiến cư dân mạng bất ngờ khi tiếp tục viết bài thơ khác tặng huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo.