Sau 3 năm kết hôn, 'Con cò bé bé' Xuân Mai bất ngờ sinh con thứ 3 tại Mỹ

Hậu trường 10/01/2019 07:41

Dân mạng gửi lời chúc mừng khi biết được thông tin giọng ca "Con cò bé bé" sinh con thứ 3 tại Mỹ.

Mới đây, trang Facebook cá nhân của nghệ sĩ Thu Thu nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng khi chia sẻ ảnh "bé" Xuân Mai bên cạnh chồng con. Trong ảnh, bà mẹ trẻ bế con trai thứ 3 mới sinh và nở nụ cười rạng rỡ, đầy hạnh phúc. Theo thông tin được đăng tải trước đó, giọng ca Con cò bé bé sinh con thứ 3 vào cuối năm 2018.

Ngay sau khi hình ảnh này được chia sẻ, rất nhiều nghệ sĩ và khán giả đã gửi lời chúc mừng đến Xuân Mai và gia đình.

Sau 3 năm kết hôn, 'Con cò bé bé' Xuân Mai bất ngờ sinh con thứ 3 tại Mỹ - Ảnh 1
Xuân Mai hạnh phúc bên cạnh ông xã và 3 con trai kháu khỉnh tại Mỹ - Ảnh: Zing

Dù không còn hoạt động ở showbiz Việt, nhưng “bé” Xuân Mai luôn nhận được sự quan tâm của mọi người. Bởi âm nhạc của cô từng là tuổi thơ của rất nhiều người Việt. Bà mẹ bỉm sữa từng được mệnh danh là thần đồng âm nhạc khi sớm thể hiện được năng khiếu nghệ thuật, lên sân khấu từ lúc mới 2 tuổi. Cô từng được nhận xét là giọng ca triển vọng khi được hàng nghìn khán giả biết đến và phát hành nhiều băng đĩa nhạc vô cùng hút khách.

Sau 3 năm kết hôn, 'Con cò bé bé' Xuân Mai bất ngờ sinh con thứ 3 tại Mỹ - Ảnh 2
Nổi tiếng khi còn rất nhỏ nhưng Xuân Mai chọn sống cuộc đời bình lặng và quyết định lấy chồng sinh con khi còn trẻ - Ảnh: Internet
Sau 3 năm kết hôn, 'Con cò bé bé' Xuân Mai bất ngờ sinh con thứ 3 tại Mỹ - Ảnh 3
Xuân Mai và chồng đang sống và làm việc tại Mỹ - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mọi chuyện dang dở khi cô theo gia đình sang Mỹ năm 7 tuổi. Năm 2009, giọng ca Con cò bé bé trở về nước nhằm thực hiện ước mơ nhưng cô đã không thể vượt qua cái bóng quá lớn của mình khi xưa.

Vào năm 2016, cô khiến công chúng bất ngờ khi quyết định kết hôn và làm mẹ ở tuổi 21. Dù thành công từ rất nhỏ nhưng hiện tại Xuân Mai cho rằng mình không thích bon chen, chỉ mong có một gia đình bình yên và hạnh phúc. 

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“Con cò bé bé/ Nó đậu cành tre/ Đi không hỏi mẹ/ Biết đi đường nào. Khi đi em hỏi/ Khi về em chào/ Miệng em chúm chím/ Mẹ yêu không nào”. Nhiều thế hệ tuổi thơ thuộc làu làu ca khúc, nhưng ít người biết nhạc sĩ Lê Xuân Thọ sáng tác trong khoảnh khắc “rung động dữ dội”…

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