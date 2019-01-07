Sau 5 tháng kết hôn, Á hậu Tú Anh đã sinh con với chồng thiếu gia giàu có

Á hậu Tú Anh nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, người hâm mộ khi báo tin đã sinh con đầu lòng.
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Tối 6/1, Á hậu Tú Anh lần đầu công khai ảnh bụng bầu lớn kèm dòng trạng thái hạnh phúc thông báo về việc đã sinh con đầu lòng. Tú Anh viết lên trang Facebook cá nhân: "Con là món quà quý giá nhất trong cuộc đời mẹ. Welcome to the world (Tạm dịch: Chào mừng con đến với thế giới)".
Theo một số thông tin ban đầu, Á hậu Tú Anh sinh con trai đầu lòng vào dịp lễ Giáng Sinh. Em bé sinh thường khỏe mạnh, nặng 3,1 kg và tên thân mật là bé Kem. Hiện tại sức khỏe của Tú Anh đã ổn định.
Ngay sau khi đăng tải, chân dài này nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng. Nhiều bạn bè trong showbiz cũng gửi lời chúc mừng đến bà mẹ trẻ.
Hoa hậu Đặng Thu Thảo viết: “Chúc mừng em bầu xinh đẹp”.
“Mẹ bầu xinh quá! Chúc mừng em”, Á hậu Thụy Vân khen ngợi.
Ca sĩ Bảo Trâm viết: “Mẹ bé Kem này chúc mừng mẹ bé Kem đằng ấy nhé, em yêu".
Đặc biệt, sau dòng tâm sự của con gái, mẹ Á hậu Tú Anh cũng xúc động chia sẻ niềm hạnh phúc khi được lên chức bà ngoại: “Mẹ có lỗi khi không thể sinh thêm cho con một đứa em để làm bạn, mẹ thương con khi bao năm qua cứ lủi thủi một mình... Giờ thì mẹ an lòng rồi, có con rồi con sẽ hiểu lòng mẹ nhiều hơn".