Sau 5 tháng kết hôn, Á hậu Tú Anh đã sinh con với chồng thiếu gia giàu có

Tối 6/1, Á hậu Tú Anh lần đầu công khai ảnh bụng bầu lớn kèm dòng trạng thái hạnh phúc thông báo về việc đã sinh con đầu lòng. Tú Anh viết lên trang Facebook cá nhân: "Con là món quà quý giá nhất trong cuộc đời mẹ. Welcome to the world (Tạm dịch: Chào mừng con đến với thế giới)".

Đây là lần đầu tiên Á hậu Tú Anh công khai ảnh bầu với mọi người - Ảnh: FBNV

Cô được khen ngợi vì vẫn giữ được nhan sắc rạng ngời, trẻ trung khi mang thai - Ảnh: FBNV

Tú Anh kết hôn với ông xã Gia Lộc vào tháng 7/2018. Sau khi lấy chồng cô hầu như không xuất hiện ở bất kỳ sự kiện nào của giới giải trí - Ảnh: Internet

Theo một số thông tin ban đầu, Á hậu Tú Anh sinh con trai đầu lòng vào dịp lễ Giáng Sinh. Em bé sinh thường khỏe mạnh, nặng 3,1 kg và tên thân mật là bé Kem. Hiện tại sức khỏe của Tú Anh đã ổn định.