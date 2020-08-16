Chia sẻ mới nhất của Hải Băng trên mạng xã hội khiến khán giả không khỏi xót xa cũng như ngưỡng mộ trước sự hy sinh của những người làm mẹ.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Hải Băng bất ngờ đăng tải hình ảnh khoe hình xăm cực độc đến khán giả.

Nữ ca sĩ xăm lên lưng hình ảnh mô phỏng chính bản thân và các con – Ảnh: FB

Bên cạnh đó, cô còn chia sẻ câu chuyện gặp được người bạn bác sĩ và tìm hiểu được thông tin khiến bản thân sững sờ.

Cụ thể, bà xã Thành Đạt cho biết: “Hôm nay tình cờ có cơ hội gặp lại người bạn là bác sĩ, hỏi ngay cái vụ sao cái chỗ tiêm gây tê đau hoài, có cách nào không? Bạn ấy trả lời cái đau này nó kéo dài 3 năm sẽ giảm vì lúc đó thuốc mới tan hết... Tiện thể được tặng thêm 1 câu, mỗi 1 lần phẫu thuật mổ lấy thai sẽ làm giảm tuổi thọ 3 năm đấy chị (toang 9 năm rồi)”.

Bài chia sẻ của bà mẹ 3 con - Ảnh: FB

Theo đó, Hải Băng cho biết mình đã bị giảm 9 năm tuổi thọ sau khi trải qua 3 lần sinh mổ. Đồng thời, nữ ca sĩ cũng khuyên chị em nếu đủ khả năng thì hãy chọn phương pháp sinh thường để tốt cho cả mẹ và con: “Nếu có khả năng sinh thường khỏe con tốt mẹ... chứ Băng dự định sinh thường mà không được nên bắt buộc mổ. Mà đã vậy mổ phát 3 đứa liên tục ngon à. Rút kinh nghiệm từ Băng để có thêm vài năm tuổi thọ nhé”.

Hải Băng cho biết bản thân đã mất 9 năm tuổi thọ - Ảnh: Internet

Chia sẻ này của Hải Băng khiến nhiều chị em bất ngờ cũng như xúc động trước sự hy sinh của người mẹ dành cho các con: “Xin cảm ơn chị Băng đã chia sẻ cho mọi người cùng biết”, “Mẹ Băng vĩ đại quá”, “Phụ nữ đã hy sinh quá nhiều”, “Thương chị”, “Đồng cảm với Băng, mình cũng trải qua 3 lần sinh mổ”…

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-3-lan-sinh-mo-bat-chap-hiem-nguy-hai-bang-gay-soc-khi-tiet-lo-so-tuoi-tho-bi-giam-di-376320.html