Cuối cùng Hải Băng đã chịu nói thật về cách đối xử 'phũ phàng' của chồng với cô sau khi sinh con

Từng trải qua quá trình tăng cân sau sinh, ca sĩ Hải Băng khuyên chị em đừng tin vào những lời khen ngọt ngào của chồng, hãy giảm cân vì bản thân mình.

Tăng cân sau sinh là vấn đề rất được hội mẹ bỉm sữa quan tâm, đặc biệt là với các mỹ nhân trong showbiz Việt. Vóc dáng quá khổ sau sinh khiến chị em gặp nhiều áp lực, ca sĩ Hải Băng cũng không ngoại lệ. Cô sinh liên tục cho ông xã Thành Đạt 3 nhóc tỳ và trải qua quá trình tăng cân sau sinh. Tuy nhiên, chân dài này khiến mọi người ngỡ ngàng khi lấy lại vóc dáng thần kỳ chỉ sau ít tháng "vượt cạn".

Hải Băng nhanh chóng lấy lại vóc dáng sau sinh - Ảnh: FB

Mới đây, giọng ca "Viên đá nhỏ" thu hút sự chú ý khi chia sẻ về vấn đề giảm cân sau sinh. Cô viết: "Cái gì cũng phải có giai đoạn. Chẳng phải thần thánh mà muốn là ban phép đẹp là đẹp liền. Giờ nhìn lại hình ảnh từng giai đoạn sau sinh thật là tuyệt vời... Cám ơn bản thân đã luôn yêu thương chính mình.

Bỉm sữa ơi... đừng quá mê chồng để rồi nói cái gì cũng nghe... Nhưng mà chồng chê thì cứ nghe đi, không mất gì mà được lợi cho bản thân".

Nữ ca sĩ tiết lộ cách ứng xử "phũ phàng" của ông xã Thành Đạt sau mỗi lần vợ xấu xí. "Được cái em mà xấu là chồng em tự tạt nước thẳng vào mặt rồi, chẳng cần chờ đến bản thân xấu phải tự giác...", cô viết.

Nữ ca sĩ khuyên chị em hãy yêu thương chính mình bằng cách làm đẹp - Ảnh: Instagram

3 nhóc tỳ kháu khỉnh nhà Hải Băng và Thành Đạt - Ảnh: FB

Cô không quên nhắn nhủ đến cánh mày râu, trong đó có ông xã Thành Đạt: "Chồng yêu vợ phải đầu tư cho vợ chứ không phải khư khư muốn vợ mập mập vợ đen đen ôm cho sướng và chẳng ai dám dòm tới thì khỏi sợ mất. Vợ đẹp đi kế bên cũng là cách tự tăng giá trị bản thân. Các cụ nói không có sai bao giờ. 'Giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ' nha".

Vợ chồng Hải Băng tổ chức tiệc thôi nôi cho con trai út, nhiều sao Việt đến tham dự Nhiều sao Việt như Trường Giang, Bình Minh, Hồ Bích Trâm… đã đến chung vui trong bữa tiệc thôi nôi của bé Kio - con trai Hải Băng.

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