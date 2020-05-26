Vợ chồng Hải Băng tổ chức tiệc thôi nôi cho con trai út, nhiều sao Việt đến tham dự

Hậu trường 26/05/2020 18:05

Nhiều sao Việt như Trường Giang, Bình Minh, Hồ Bích Trâm… đã đến chung vui trong bữa tiệc thôi nôi của bé Kio - con trai Hải Băng.

Tối qua (25/5), vợ chồng nữ ca sĩ Hải Băng ngập tràn hạnh phúc trong tiệc mừng sinh nhật lần đầu tiên của con trai út - bé Kio. Tham dự bữa tiệc có khoảng 100 khách mời gồm người thân, bạn bè và nhiều đồng nghiệp thân thiết của cả hai như: Trường Giang, Bình Minh, Hồ Bích Trâm, Đạt G, Lê Hoàng, nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy...

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Vợ chồng Hải Băng tổ chức tiệc thôi nôi cho con trai út - Ảnh: Internet

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Nhiều sao Việt đến tham dự bữa tiệc - Ảnh: Internet

Thay vì chọn nhà hàng sang trọng, vợ chồng Thành Đạt lại muốn tổ chức cho con một bữa tiệc thôi nôi thật ấm cúng và đặc biệt. Hải Băng tiết lộ, tất cả đồ vật trang trí đều được gia đình cô làm bằng tay để thể hiện tình yêu thương dành cho bé.

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Không gian bữa tiệc được Thành Đạt và Hải Băng chuẩn bị chu đáo với gam màu xanh chủ đạo – Ảnh: Internet

Chia sẻ về con trai trong tiệc thôi nôi, Thành Đạt cho biết: “Cả 4 anh em lúc mới sinh đều thừa hưởng nhiều nét của bố. Nhưng bé Kio được khen có sống mũi cao, gương mặt trông Tây hơn. Các bậc làm cha mẹ chỉ mong con cái lớn lên trở thành người tử tế, biết nhân nghĩa, hiếu đạo. Tôi không đặt quá nhiều áp lực hay mong muốn lớn lao, chỉ hy vọng con được sống hạnh phúc, khỏe mạnh”.

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Gia đình hạnh phúc của Hải Băng và Thành Đạt - Ảnh: Internet

Sự ra đời của Kio chính là cột mốc ý nghĩa nhất đối với vợ chồng Thành Đạt. Bởi lẽ từ khi mang thai, Hải Băng đã gặp không ít khó khăn và trở ngại. Tuy nhiên, bất chấp những lời cảnh báo có thể nguy hiểm đến tính mạng của bác sĩ, giọng ca “Viên đá nhỏ” vẫn quyết giữ lại đứa bé.

Hiện tại, Kio ngày một cứng cáp và khỏe mạnh. Đó chính là hạnh phúc lớn nhất đối với Hải Băng và Thành Đạt.

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Ca sĩ Hải Băng chia sẻ niềm hạnh phúc bên cạnh con trai út kháu khỉnh. Cậu bé từng được chẩn đoán khó sinh, bác sĩ khuyên bỏ.

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