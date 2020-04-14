Không nói nhiều, Hải Băng tuyên bố điều này khi thấy chồng người cấm cản vợ gửi tiền cho nhà ngoại

Chia sẻ của ca sĩ Hải Băng thu hút sự chú ý của mọi người. Nhiều chị em tỏ thái độ không đồng tình với người đàn ông ngăn cấm vợ lo cho ba mẹ đẻ sau khi lấy chồng.

Mới đây, trên mạng bất ngờ lan truyền câu chuyện của một người đàn ông than vãn vì vợ lén gửi tiền về cho ba mẹ ruột. Anh chàng này nhận về nhiều phản hồi tiêu cực vì cho rằng phụ nữ có chồng phải toàn tâm toàn ý lo cho bên nội. Về phía nhà ngoại thì không cần lo vì "con gái lấy chồng là xong".

Người này viết: "Mình và vợ lấy nhau được hơn 3 năm rồi. Bọn mình kinh tế cũng tạm ổn, vì mình làm ở công ty nước ngoài. Gần đây mình phát hiện vợ vẫn lén lút gửi tiền về cho bố mẹ bên ấy, tháng cũng phải mấy triệu. Mình có góp ý là tiền cả hai vợ chồng thì phải vun vén cho gia đình nhà nội. Con gái lấy chồng là xong. Nhưng vợ mình không nghe và cãi nhau nhiều lắm. Mình phải làm sao để vợ hiểu?”.

Người đàn ông lạ chê trách vợ vì lén gửi tiền cho nhà ngoại - Ảnh: FB

Sau đó, ca sĩ Hải Băng cũng đọc được bài viết. Bà mẹ ba con chụp lại bài viết và chia sẻ lên trang cá nhân của mình. Cô tuyên bố thẳng thắn: "Đọc xong cái xì ta tút của anh này… lo lắng cho 2 thằng nhỏ ở nhà dễ sợ… KOi và KiO mà có cái tính vậy thì khỏi cần lấy vợ nha con, sống 1 mình luôn để đỡ bị chia tiền với vợ. Các chị em thấy thế nào khi có anh chồng như vậy nhỉ?”.

Hải Băng tuyên bố sẽ không cho hai con lấy vợ nếu có suy nghĩ chỉ vun vén cho gia đình bên nội mà không quan tâm ba mẹ vợ - Ảnh: FB

Dân mạng không đồng tình với cách nghĩ của người đàn ông này - Ảnh: FB

Dưới bài viết của Hải Băng, mọi người cũng bàn tán sôi nổi về vấn đề này. Không riêng gì vợ Thành Đạt, nhiều chị em cũng tỏ thái độ không đồng tình với suy nghĩ của người đàn ông trong bài viết trên.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-noi-nhieu-hai-bang-tuyen-bo-dieu-nay-khi-thay-chong-nguoi-cam-can-vo-gui-tien-cho-nha-ngoai-356624.html