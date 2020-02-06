Đẻ liền tù tì 3 đứa, ca sĩ Hải Băng bất ngờ thú nhận 'sợ có nhiều con'

Sau khi kết hôn và sinh con, ca sĩ Hải Băng không còn ra sản phẩm âm nhạc mới. Thay vào đó, cô phụ chồng lo kinh tế và chăm sóc gia đình nhỏ của mình.

Sau khi kết hôn và sinh liên tục 3 nhóc tỳ, ca sĩ Hải Băng gần như rút khỏi làng giải trí Việt. Cô ở nhà kinh doanh và chăm sóc các con để ông xã Thành Đạt yên tâm theo đuổi nghệ thuật. Sau khi sinh con thứ 3, nữ ca sĩ nhanh chóng làm việc trở lại.

Tổ ấm tràn ngập tiếng cười của vợ chồng nghệ sĩ sau khi 'về chung nhà' - Ảnh: FB

Mới đây, bà mẹ ba con bất ngờ chia sẻ về cuộc sống gia đình. Cô cho biết, đôi lúc quá tất bật với công việc nên không có nhiều thời gian quan tâm, chăm sóc các con.

"Về đến nhà thì anh nhỏ ngủ mất tiêu, mẹ tắm nhanh rồi 2 tay ôm 2 đứa lớn ngủ. 2 anh chị ngủ rồi mẹ chạy lên phòng bà vú để hít hà anh nhỏ 1 lúc rồi quay về phòng với 2 anh chị", Hải Băng tâm sự.

Bà xã Thành Đạt chia sẻ chuyện sợ có nhiều con: "Thật sự không biết các mẹ khác thế nào chứ riêng Băng, Băng rất sợ nhiều con. Không phải sợ mang nặng đẻ đau, không phải sợ vất vả... mà sợ không đủ thời gian để chăm sóc đồng đều cho tất cả".

Thành Đạt là người chồng tâm lý khi thường xuyên giúp vợ trông nom các con - Ảnh: FB

3 nhóc tỳ kháu khỉnh nhà Hải Băng và Thành Đạt - Ảnh: FB

Hải Băng nhận được sự đồng cảm của nhiều bà mẹ khi bộc bạch: "Ở mỗi 1 độ tuổi đều có cách cần mẹ riêng và cả 3 đứa nhỏ này đều đang rất cần mẹ dành thời gian cho chúng... Nhưng thật sự không thể nào đồng đều được mặc dù rất thương con. Mình luôn muốn theo sát các con để có thể làm đúng nghĩa vụ của 1 người mẹ. Nếu có thêm được mấy cánh tay thì tốt biết mấy".

Ca sĩ Hải Băng thú nhận khẩu nghiệp lúc mang thai và đã bị 'nghiệp quật' Rút được nhiều bài học kinh nghiệm sau 3 lần sinh nở, ca sĩ Hải Băng khuyên chị em nên vui vẻ và thoải mái để em bé sinh ra hoạt bát hơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/de-lien-tu-ti-3-dua-ca-si-hai-bang-bat-ngo-thu-nhan-so-co-nhieu-con-350258.html