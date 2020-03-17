Khoe ảnh sinh nhật Thành Đạt, Hải Băng gây chú ý vì cách thể hiện tình cảm với con riêng của chồng

Mừng sinh nhật tuổi 36 của ông xã Thành Đạt, ca sĩ Hải Băng đã thuê villa tại Vũng Tàu và mời người thân trong gia đình đến chúc mừng. Vì tình hình dịch bệnh nên bữa tiệc được tổ chức đơn giản, ấm cúng. Cả nhà cùng nhau nấu ăn và làm tiệc nướng ngoài trời.

Hải Băng gửi lời chúc đến chồng: "Chúc ba sinh nhật vui vẻ... Lại thêm mùa xuân nữa bên nhau... không chúc ba gì nhiều chỉ chúc ba có nhiều sức khỏe để làm gì cũng được".