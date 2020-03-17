Khoe ảnh sinh nhật Thành Đạt, Hải Băng gây chú ý vì cách thể hiện tình cảm với con riêng của chồng

Hậu trường 17/03/2020 17:20

Nhìn vào hành động của ca sĩ Hải Băng có thể thấy, cô rất yêu thương bé Kid - con trai riêng của ông xã Thành Đạt và vợ cũ Diệp Bảo Ngọc.

Mừng sinh nhật tuổi 36 của ông xã Thành Đạt, ca sĩ Hải Băng đã thuê villa tại Vũng Tàu và mời người thân trong gia đình đến chúc mừng. Vì tình hình dịch bệnh nên bữa tiệc được tổ chức đơn giản, ấm cúng. Cả nhà cùng nhau nấu ăn và làm tiệc nướng ngoài trời.

Hải Băng gửi lời chúc đến chồng: "Chúc ba sinh nhật vui vẻ... Lại thêm mùa xuân nữa bên nhau... không chúc ba gì nhiều chỉ chúc ba có nhiều sức khỏe để làm gì cũng được".

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Cặp đôi tự lên ý tưởng cho bữa tiệc và vào bếp nấu nướng cho cả nhà - Ảnh: FB

Trên trang cá nhân, giọng ca "Viên đá nhỏ" đăng tải một vài hình ảnh để mọi người cùng chia vui. Đáng chú ý nhất là khoảnh khắc vợ chồng Hải Băng và Thành Đạt quây quần bên 4 nhóc tỳ. Đặc biệt, bé Kid - con trai riêng của nam diễn viên cũng đến chúc mừng sinh nhật ba.

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Hải Băng khoác tay trìu mến, thể hiện tình cảm thắm thiết với bé Kid - Ảnh: FB

Trong ảnh, cậu nhóc rạng rỡ bế bánh kem, trong khi Hải Băng khoác tay lên vai Kid một cách hết sức tự nhiên. Có thể thấy, nữ ca sĩ có mối quan hệ rất tốt với con trai riêng của chồng.

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Hải Băng ôm vai chồng đầy yêu thương - Ảnh: FB
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Nam diễn viên có một bữa tiệc vô cùng ấm áp bên người thân - Ảnh: FB
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Trước khi trở lại TP. Hồ Chí Minh, cả nhà ở lại villa chơi 2 ngày - Ảnh: FB
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Cặp đôi còn sắm áo gia đình đáng yêu cho các thành viên - Ảnh: FB

Cách đây không lâu, nữ ca sĩ đã đăng tải bức ảnh bé Kid bên 3 em nhỏ và gửi lời chúc sinh nhật: "Chúc A2 tuổi mới mạnh khỏe ngoan ngoãn học thật giỏi nha".

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Sau khi kết hôn và sinh con, ca sĩ Hải Băng không còn ra sản phẩm âm nhạc mới. Thay vào đó, cô phụ chồng lo kinh tế và chăm sóc gia đình nhỏ của mình.

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Từ khóa:   Hải Băng Hải Băng và Thành Đạt Thành Đạt

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