Hải Băng giãi bày nỗi lòng sau 3 lần sinh nở: ‘Phụ nữ xuề xòa quá không hạnh phúc đâu’

Ca sĩ Hải Băng chia sẻ về hành trình giảm cân sau nhiều lần ‘vượt cạn’. Để có được vóc dáng như hiện tại, bà xã Thành Đạt đã nỗ lực rất nhiều.
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Trên trang cá nhân, ca sĩ Hải Băng nhận được sự đồng cảm của nhiều chị em khi tâm sự về nỗi khổ sau sinh. Sinh liên tục 3 nhóc tỳ, giọng ca “Viên đá nhỏ” tự nhận thân hình có lúc như “thùng phi”. Để lấy lại vóc dáng thon gọn, cô đã phải cố gắng rất nhiều, ăn uống và tập luyện cực khổ.
Bà mẹ ba con đã đánh đổi rất nhiều từ sức khỏe đến nhan sắc khi sinh nở. Từ giờ, cô muốn chăm lo cho bản thân nhiều hơn. Hải Băng cho rằng, phụ nữ muốn hạnh phúc thì phải biết yêu thương chính mình, không nên để bản thân quá xuề xòa.
Hải Băng chia sẻ: “Đây là tôi và tôi là đây... đẻ xong mà cứ ngồi im là (toang) thật sự các chị em ạ. 888 với nhau ai cũng khen Băng nay dáng đẹp rồi nè vui lắm, nhưng để có được ngày vui như hôm nay thì em cũng như bao mẹ bỉm sữa khác, thậm chí còn ghê hơn luôn nè. Người như cái thùng phi sau khi sinh bé thứ 3... ngày nào cũng cuốn nóng, cũng kem tan mỡ rồi đai siết eo... kiêng khem đủ thứ mới có được thành tích như ngày hôm nay.
Sinh con đánh đổi nhiều thứ lắm rồi, giờ là đến lúc chăm lo cho bản thân mình. Phụ nữ mà xuề xòa quá sẽ không hạnh phúc được đâu, nghĩa đen hay nghĩa bóng đều vậy. Mình phải yêu thương và tôn trọng chính mình đừng bao giờ ngược đãi bản thân nhé các bỉm".
Chia sẻ của Hải Băng nhận được sự đồng cảm của nhiều mẹ bỉm sữa. Mọi người ngợi khen sự kiên trì của nữ ca sĩ trong hành trình làm đẹp. Dù bận trông nom các con đang ở độ tuổi tinh nghịch, nhưng cô vẫn thu xếp thời gian chăm sóc bản thân và kiếm tiền phụ chồng.