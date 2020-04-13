Hải Băng giãi bày nỗi lòng sau 3 lần sinh nở: ‘Phụ nữ xuề xòa quá không hạnh phúc đâu’

Trên trang cá nhân, ca sĩ Hải Băng nhận được sự đồng cảm của nhiều chị em khi tâm sự về nỗi khổ sau sinh. Sinh liên tục 3 nhóc tỳ, giọng ca “Viên đá nhỏ” tự nhận thân hình có lúc như “thùng phi”. Để lấy lại vóc dáng thon gọn, cô đã phải cố gắng rất nhiều, ăn uống và tập luyện cực khổ.

Nữ ca sĩ ghi lại dấu ấn của cuộc đời mình sau 3 lần mang thai - Ảnh: FB

Bà mẹ ba con đã đánh đổi rất nhiều từ sức khỏe đến nhan sắc khi sinh nở. Từ giờ, cô muốn chăm lo cho bản thân nhiều hơn. Hải Băng cho rằng, phụ nữ muốn hạnh phúc thì phải biết yêu thương chính mình, không nên để bản thân quá xuề xòa.

Tổ ấm tràn ngập tiếng cười của Hải Băng và Thành Đạt - Ảnh: FB

Hải Băng chia sẻ: “Đây là tôi và tôi là đây... đẻ xong mà cứ ngồi im là (toang) thật sự các chị em ạ. 888 với nhau ai cũng khen Băng nay dáng đẹp rồi nè vui lắm, nhưng để có được ngày vui như hôm nay thì em cũng như bao mẹ bỉm sữa khác, thậm chí còn ghê hơn luôn nè. Người như cái thùng phi sau khi sinh bé thứ 3... ngày nào cũng cuốn nóng, cũng kem tan mỡ rồi đai siết eo... kiêng khem đủ thứ mới có được thành tích như ngày hôm nay.