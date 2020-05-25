Quyết giữ con dù có đến 6 bác sĩ khuyên bỏ thai, Hải Băng khoe 'quả ngọt' ở hiện tại

Ca sĩ Hải Băng chia sẻ niềm hạnh phúc bên cạnh con trai út kháu khỉnh. Cậu bé từng được chẩn đoán khó sinh, bác sĩ khuyên bỏ.
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Sau khi kết hôn với diễn viên Thành Đạt, ca sĩ Hải Băng sinh liên tục ba nhóc tỳ đáng yêu. Tuy nhiên ở lần mang thai con trai út, giọng ca "Viên đá nhỏ" gặp nhiều trở ngại. Vì khoảng cách mang thai của Hải Băng quá gần - chỉ sau 3 tháng đẻ mổ - cô bị cảnh báo sẽ gặp nhiều nguy hiểm cho cả mẹ và thai nhi trong bụng. Tuy nhiên, trước lời khuyên nên bỏ thai, Hải Băng vẫn quyết định giữ lại em bé.
Mới đây, nhân dịp tròn 1 năm ngày con trai chào đời, Hải Băng đăng tải dòng tâm sự xúc động. Cô viết: "Chào chàng trai tháng 5, tháng Sài Gòn mưa rỉ rách mỗi ngày, con chào đời, cũng là ngày mẹ may mắn vượt qua mọi khó khăn. Nhìn cái mặt bây giờ có ai nghĩ 7 bác sĩ khám cho mẹ thì 6 bác sĩ không cho mẹ giữ con, mẹ quá sáng suốt và may mắn khi có con bên cạnh. Cám ơn vì con đến bên mẹ, mong con luôn mạnh khoẻ vui vẻ và sống tử tế".
Nữ ca sĩ còn đăng tải loạt ảnh bên con trai cưng. Cậu bé trông vô cùng kháu khỉnh và cứng cáp trong vòng tay mẹ.
Sau khi kết hôn và sinh con vào năm 2016, Hải Băng rút khỏi làng giải trí Việt. Cô dành toàn bộ thời gian chăm sóc gia đình, lo cho chồng và 3 con. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn phát triển công việc kinh doanh riêng, phụ giúp ông xã lo kinh tế.