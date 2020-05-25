Quyết giữ con dù có đến 6 bác sĩ khuyên bỏ thai, Hải Băng khoe 'quả ngọt' ở hiện tại

Hậu trường 25/05/2020 16:04

Ca sĩ Hải Băng chia sẻ niềm hạnh phúc bên cạnh con trai út kháu khỉnh. Cậu bé từng được chẩn đoán khó sinh, bác sĩ khuyên bỏ.

Sau khi kết hôn với diễn viên Thành Đạt, ca sĩ Hải Băng sinh liên tục ba nhóc tỳ đáng yêu. Tuy nhiên ở lần mang thai con trai út, giọng ca "Viên đá nhỏ" gặp nhiều trở ngại. Vì khoảng cách mang thai của Hải Băng quá gần - chỉ sau 3 tháng đẻ mổ - cô bị cảnh báo sẽ gặp nhiều nguy hiểm cho cả mẹ và thai nhi trong bụng. Tuy nhiên, trước lời khuyên nên bỏ thai, Hải Băng vẫn quyết định giữ lại em bé.

Quyết giữ con dù có đến 6 bác sĩ khuyên bỏ thai, Hải Băng khoe 'quả ngọt' ở hiện tại - Ảnh 1
Nữ ca sĩ ôn lại kỷ niệm ngày con trai chào đời - Ảnh: FB

Mới đây, nhân dịp tròn 1 năm ngày con trai chào đời, Hải Băng đăng tải dòng tâm sự xúc động. Cô viết: "Chào chàng trai tháng 5, tháng Sài Gòn mưa rỉ rách mỗi ngày, con chào đời, cũng là ngày mẹ may mắn vượt qua mọi khó khăn. Nhìn cái mặt bây giờ có ai nghĩ 7 bác sĩ khám cho mẹ thì 6 bác sĩ không cho mẹ giữ con, mẹ quá sáng suốt và may mắn khi có con bên cạnh. Cám ơn vì con đến bên mẹ, mong con luôn mạnh khoẻ vui vẻ và sống tử tế".

Nữ ca sĩ còn đăng tải loạt ảnh bên con trai cưng. Cậu bé trông vô cùng kháu khỉnh và cứng cáp trong vòng tay mẹ.

Quyết giữ con dù có đến 6 bác sĩ khuyên bỏ thai, Hải Băng khoe 'quả ngọt' ở hiện tại - Ảnh 2

Quyết giữ con dù có đến 6 bác sĩ khuyên bỏ thai, Hải Băng khoe 'quả ngọt' ở hiện tại - Ảnh 3
Ca sĩ Hải Băng khoe ảnh mừng sinh nhật con trai tròn 1 tuổi - Ảnh: FB
Quyết giữ con dù có đến 6 bác sĩ khuyên bỏ thai, Hải Băng khoe 'quả ngọt' ở hiện tại - Ảnh 4
Bé KiO sở hữu diện mạo phúng phính, đáng yêu - Ảnh: FB

Sau khi kết hôn và sinh con vào năm 2016, Hải Băng rút khỏi làng giải trí Việt. Cô dành toàn bộ thời gian chăm sóc gia đình, lo cho chồng và 3 con. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn phát triển công việc kinh doanh riêng, phụ giúp ông xã lo kinh tế.

"Mẹ 3 con" Hải Băng chia sẻ hình ảnh cận cảnh vòng 2 đầy vết rạn da chằng chịt, nhiều bà mẹ đều thấy đồng cảm

"Mẹ 3 con" Hải Băng chia sẻ hình ảnh cận cảnh vòng 2 đầy vết rạn da chằng chịt, nhiều bà mẹ đều thấy đồng cảm

Hình ảnh mà Hải Băng chia sẻ khiến nhiều người càng thêm ngưỡng mộ sự hi sinh của nữ ca sĩ xinh đẹp.

Xem thêm
Từ khóa:   Hải Băng Hải Băng và Thành Đạt con trai Hải Băng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 51 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 46 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 9 giờ 33 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 10 giờ 4 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 10 giờ 6 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 10 giờ 23 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 10 giờ 58 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026