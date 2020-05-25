Quyết giữ con dù có đến 6 bác sĩ khuyên bỏ thai, Hải Băng khoe 'quả ngọt' ở hiện tại

Sau khi kết hôn với diễn viên Thành Đạt, ca sĩ Hải Băng sinh liên tục ba nhóc tỳ đáng yêu. Tuy nhiên ở lần mang thai con trai út, giọng ca "Viên đá nhỏ" gặp nhiều trở ngại. Vì khoảng cách mang thai của Hải Băng quá gần - chỉ sau 3 tháng đẻ mổ - cô bị cảnh báo sẽ gặp nhiều nguy hiểm cho cả mẹ và thai nhi trong bụng. Tuy nhiên, trước lời khuyên nên bỏ thai, Hải Băng vẫn quyết định giữ lại em bé.



Nữ ca sĩ ôn lại kỷ niệm ngày con trai chào đời - Ảnh: FB

Mới đây, nhân dịp tròn 1 năm ngày con trai chào đời, Hải Băng đăng tải dòng tâm sự xúc động. Cô viết: "Chào chàng trai tháng 5, tháng Sài Gòn mưa rỉ rách mỗi ngày, con chào đời, cũng là ngày mẹ may mắn vượt qua mọi khó khăn. Nhìn cái mặt bây giờ có ai nghĩ 7 bác sĩ khám cho mẹ thì 6 bác sĩ không cho mẹ giữ con, mẹ quá sáng suốt và may mắn khi có con bên cạnh. Cám ơn vì con đến bên mẹ, mong con luôn mạnh khoẻ vui vẻ và sống tử tế".