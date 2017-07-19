Sau 2 năm chống chọi với căn bệnh ung thư, nhạc sĩ Tô Thanh Tùng đã qua đời vào lúc 8 giờ 15 ngày 19/7 tại Bệnh viện Sa Đéc (Đồng Tháp).

Nhạc sĩ Tô Thanh Tùng sinh năm 1944 tại Hồng Ngự (Đồng Tháp). Ông là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như Giăng câu, Xót xa, Sao nỡ đành quên… Tuy không được đào tạo bài bản nhưng với năng khiếu vốn có và lòng yêu nghề, ông đã để lại cho đời hơn 200 tác phẩm và được khán giả yêu thích.

Sau khi đất nước thống nhất, nhạc sĩ đã trở về quê nhà công tác, làm Trưởng ban Văn nghệ tại thị trấn Hồng Ngự và tiếp tục sáng tác nhiều ca khúc mới.

Năm 1979, ông ra mắt album Tình ca hương lúa và nhận được đánh giá cao. Ngoài ra, ca khúc Chuyện tình cây và đất của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng đã nhận được giải thưởng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đặc biệt, giọng ca đã đưa tên tuổi của ông đến gần hơn với khán giả là ca sĩ Bảo Yến với sáng tác đầu tiên Hồng Ngự mang tên em.

Tháng 8/2015, bệnh ung thư tuyến tiền liệt của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng đã di căn qua gan và ông không thể đi lại được. Sau một thời gian điều trị tại Bệnh viện Bình Dân TP.HCM, vì bệnh không thuyên giảm nên gia đình đã đưa ông về quê nhà Hồng Ngự theo nguyện vọng của nhạc sĩ để ông được sống vui vẻ và mất bên cạnh người thân, gia đình.

Những năm tháng cuối đời, nhạc sĩ Tô Thanh Tùng vẫn mong có một đêm nhạc và mời những giọng ca phù hợp với các ca khúc của ông, nhưng vì sức khỏe nên nhạc sĩ không thể thực hiện được dự định của mình. Ngoài ra, một điều khiến ông rất buồn trước khi ra đi, là các con ông không ai theo nghiệp sáng tác của mình.

Tuy nhiên, với lòng yêu nghề và cống hiến hết sức lực để đem lại niềm vui cho đời, trước khi mất, ông đã sáng tác một ca khúc ngay trên giường bệnh.

Bất ngờ trước câu chuyện ẩn giấu phía sau việc con gái nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý bỏ rơi cha già sức yếu Qua thông tin từ một số nguồn, trong đó đáng lưu ý là một số chia sẻ từ một nhà văn, nhà báo tên tuổi, đã hé lộ một phần sự thật đằng sau câu chuyện nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý bị con gái bỏ rơi, khiến cư dân mạng nói riêng cũng như dư luận nói chung xôn xao trong thời gian qua.

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