Sau 2 năm chống chọi ung thư, nhạc sĩ Tô Thanh Tùng đã trút hơi thở cuối cùng

Hậu trường 19/07/2017 12:05

Sau 2 năm chống chọi với căn bệnh ung thư, nhạc sĩ Tô Thanh Tùng đã qua đời vào lúc 8 giờ 15 ngày 19/7 tại Bệnh viện Sa Đéc (Đồng Tháp).

Nhạc sĩ Tô Thanh Tùng sinh năm 1944 tại Hồng Ngự (Đồng Tháp). Ông là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như Giăng câu, Xót xa, Sao nỡ đành quên… Tuy không được đào tạo bài bản nhưng với năng khiếu vốn có và lòng yêu nghề, ông đã để lại cho đời hơn 200 tác phẩm và được khán giả yêu thích.

Sau khi đất nước thống nhất, nhạc sĩ đã trở về quê nhà công tác, làm Trưởng ban Văn nghệ tại thị trấn Hồng Ngự và tiếp tục sáng tác nhiều ca khúc mới.

Năm 1979, ông ra mắt album Tình ca hương lúa và nhận được đánh giá cao. Ngoài ra, ca khúc Chuyện tình cây và đất của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng đã nhận được giải thưởng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Đặc biệt, giọng ca đã đưa tên tuổi của ông đến gần hơn với khán giả là ca sĩ Bảo Yến với sáng tác đầu tiên Hồng Ngự mang tên em

Sau 2 năm chống chọi ung thư, nhạc sĩ Tô Thanh Tùng đã trút hơi thở cuối cùng - Ảnh 1
Nhạc sĩ Tô Thanh Tùng - Ảnh: Internet

Tháng 8/2015, bệnh ung thư tuyến tiền liệt của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng đã di căn qua gan và ông không thể đi lại được. Sau một thời gian điều trị tại Bệnh viện Bình Dân TP.HCM, vì bệnh không thuyên giảm nên gia đình đã đưa ông về quê nhà Hồng Ngự theo nguyện vọng của nhạc sĩ để ông được sống vui vẻ và mất bên cạnh người thân, gia đình.

Những năm tháng cuối đời, nhạc sĩ Tô Thanh Tùng vẫn mong có một đêm nhạc và mời những giọng ca phù hợp với các ca khúc của ông, nhưng vì sức khỏe nên nhạc sĩ không thể thực hiện được dự định của mình. Ngoài ra, một điều khiến ông rất buồn trước khi ra đi, là các con ông không ai theo nghiệp sáng tác của mình. 

Tuy nhiên, với lòng yêu nghề và cống hiến hết sức lực để đem lại niềm vui cho đời, trước khi mất, ông đã sáng tác một ca khúc ngay trên giường bệnh.

Bất ngờ trước câu chuyện ẩn giấu phía sau việc con gái nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý bỏ rơi cha già sức yếu

Bất ngờ trước câu chuyện ẩn giấu phía sau việc con gái nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý bỏ rơi cha già sức yếu

Qua thông tin từ một số nguồn, trong đó đáng lưu ý là một số chia sẻ từ một nhà văn, nhà báo tên tuổi, đã hé lộ một phần sự thật đằng sau câu chuyện nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý bị con gái bỏ rơi, khiến cư dân mạng nói riêng cũng như dư luận nói chung xôn xao trong thời gian qua.

Xem thêm
Từ khóa:   Tô Thanh Tùng Nhạc sĩ Tô Thanh Tùng nhạc sĩ Tô Thanh Tùng qua đời

TIN MỚI NHẤT

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 18 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 1 giờ 18 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 3 giờ 18 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 4 giờ 18 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 5 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42