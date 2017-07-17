Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý chia sẻ với truyền thông, cuộc sống của mình hiện đang rất khó khăn, chỉ sống nhờ vào số lương hưu ít ỏi và sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Thậm chí, nhạc sĩ còn tiết lộ đứa con gái thứ hai nghe lời xúi giục mà yêu cầu ông làm giấy tờ để lại căn nhà trong hẻm ở quận 1, TP.HCM.

Những ngày vừa qua, dư luận đang xôn xao về việc nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý bị con gái bỏ rơi trong lúc sức khỏe già yếu, bệnh tật và không biết còn sống được bao lâu. Hiện tại, nhạc sĩ đang sống cùng một người phụ nữ tên Thương sau khi hai người con gái không đoái hoài chăm sóc cho ông.

Những chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý khiến nhiều nghệ sĩ xót xa, thương cảm cho số phận bạc bẽo của cuộc đời ông. Đồng thời, nhiều sao Việt lên tiếng khuyên hai người con gái của nhạc sĩ hãy trở về phụng dưỡng cha già.

Trước những lời "tố" bỏ rơi cha, người con gái thứ hai của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, bà Thái Linh, đã quyết định lên tiếng về vụ việc. Đối với bà Linh, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý là một người bố rất yêu thương con cái. Phải yêu con lắm nên ông mới sáng tác được những ca khúc như "Mẹ yêu con" mà đến bây giờ mọi người vẫn yêu thích.

Theo Dân Trí, bà Linh bộc bạch: "Vì yêu quý bố nên những ồn ào gần đây, dù rất đau buồn nhưng chúng tôi không muốn lên tiếng. Tôi không biết bố mình còn sống được bao lâu nữa nên luôn muốn ông được bình yên… Bởi tôi biết, bố tôi không phải là người như thế mà bị chi phối bởi người đứng sau".

Bà Linh cho biết thêm, bà lấy chồng Việt kiều Đức và cùng chồng định cư nước ngoài. Năm 1986, bà sinh con nhưng vì sức khỏe yếu nên đã nhờ mẹ sang chăm sóc ở nước ngoài. Trong lúc qua nước ngoài thăm con, vợ của nhạc sĩ đã nhờ bà Thương là cháu dâu qua chăm sóc cho ông và sau một thời gian, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý đã có mối quan hệ gắn bó với người phụ nữ này.

Con gái nhạc sĩ còn chia sẻ việc trong suốt 2 năm không về thăm cha đều là có nguyên nhân của nó, bà Linh chia sẻ từng về nhà để chăm sóc bố nhưng bị ông báo công an và bảo 2 vợ chồng bà có âm mưu giết ông. Ngay sau khi đuổi vợ chồng bà Linh ra khỏi nhà, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý liền gọi bà Thương cùng các con của bà về ở cùng.

Về tình hình tài chính của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý cũng không hề khó khăn như ông từng chia sẻ. Bà Linh tiết lộ: "Thu nhập của cha tôi mỗi tháng trên dưới 20 triệu đồng chứ không hề khốn khó như lời ông chia sẻ".

Những lời tâm sự của con gái nhạc sĩ nguyễn Văn Tý khiến nhiều người bất ngờ và vỡ lẽ ra nhiều điều.

Ngoài ra, mới đây, theo những thông tin chia sẻ từ nhà báo Lưu Trọng Văn, con trai của nhà thơ Lưu Trọng Lư, bộc bạch những điều mang tính "hậu trường" của câu chuyện, qua đó người đọc biết rằng nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý là một người đa tình và từng có nhiều cuộc tình khác ngoài người vợ chính thức.

Cụ thể, trên trang cá nhân của mình, ông Văn viết: "Gã chứng kiến Linh, con gái rượu của chú Tý, lo cho bố thế nào, chăm sóc từng miếng ăn, bước đi, giấc ngủ cho bố ra sao. Linh cứ nhắc đến bố là ứa nước mắt. Hôm ấy, Linh bảo gã đến nhà Linh. Gã bất ngờ thấy một căn phòng rất đẹp nhìn ra vườn cây. 'Anh vào đi, chú ở trong ấy'. Linh tỏ ra rất vui khi bố về ở với mình. Nhưng khi chỉ có gã và chú Tý, chú lại rơm rớm nước mắt. Chú bảo: 'Con Linh nó thương chú nhưng nó không hiểu chú cháu à. Chú chỉ muốn ở đằng kia'.

Và rồi chỉ ở vài hôm căn phòng đầy đủ tiện nghi và sự chăm sóc tận tình của con gái, cô con gái mà nhạc sĩ từng viết nên ca khúc tuyệt diệu, ru con, me ru con à ới ru hời, miệng con chúm chím... ông nhạc sĩ bỏ đi. Ông về lại cái mà ông gọi là ổ chuột nhưng với ông chính là tổ ấm của ông.

Chuyện bắt đầu từ vợ của chú - cô Lê, em gái nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương qua Đức ở với Linh, khi đi cô nhờ cháu gái của cô cũng tên Thương chăm sóc cơm nước cho chú Tý. Và rồi, chuyện gì xảy ra...

Chú Tý có lần nói với gã, đó là lỗi do cô, sao cô lại bỏ chú qua Đức để chú ở một mình? Khi cô Lê cùng Linh từ Đức trở về, biết sự tình, cô đã im lặng và sống riêng với Linh cho đến khi cô qua đời. Gã biết cô tuy cứ cười cười nhưng trong lòng thì đớn đau lắm.

Thương là người phụ nữ mê thơ, âm nhạc và dân ca Quảng. Thương chăm sóc hết mình cho chú... Tý. Chú Tý nói với gã, chú đau yếu, bệnh tật, già nua, chú phải luôn biết ơn Thương và con gái của Thương đã hết mình chăm sóc chú. Đấy là cái tình và tình thương. Gia đình của Thương rất nghèo khó, con cái cũng nghèo khó... Chú Tý có lần khóc với gã: 'Người ta lo cho mình, thương mình làm sao mình bỏ người ta được cháu ơi!'.

Còn Linh nói với gã trong nước mắt: 'Bao nhiêu tiền bố em cho người ta cả chứ có tiêu pha gì cho mình đâu. Làm sao một ông già có thể gánh cả gánh nặng như thế. Đã thế lại còn cháu của người ta nữa... Em làm sao có thể chấp nhận được điều ấy. Xót quá anh à. Xót đứt ruột anh à'.

Gã đến nhà chú Tý thấy một thằng bé rất dễ thương, rất đẹp trai, đó là con trai của con gái của Thương, tức là cháu ngoại của Thương. Gã hỏi bố của bé là ai, chú Tý bảo, không biết. Chú ôm đứa bé, bế đứa bé, gã cảm nhận từng ánh mắt của chú thật kỳ lạ, cứ sáng rực lên. Chú bảo với gã, đi đâu một lúc nhớ thằng bé không chịu được.

Tình. Tình thương. Thế thôi. Bi kịch từ đó mà ra. Bi kịch của những người tử tế. Bây giờ thì ai đó đã phần nào hiểu được và tha thứ cho người nhạc sĩ, cho con gái nhạc sĩ, cho cả gia đình người đàn bà lam lũ nhiều năm nay sống, chịu muôn tủi cực, chua xót miệng lưỡi thế gian hiện đang sống cùng nhạc sĩ".

Cuối dòng tâm sự, nhà báo gửi gắm ước mong mọi người có thể hiểu và thông cảm cho nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Giờ đây, ông đã già yếu, không biết chừng nào ra đi, nỗi lo duy nhất hiện giờ của nhạc sĩ là gia đình bà Thương sẽ ra sao khi ông ra đi.