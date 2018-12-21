Sao Việt thương tiếc khi nghe tin mẹ Huy Khánh đột ngột qua đời

Hậu trường 21/12/2018 16:42

Nhiều nghệ sĩ và người hâm mộ nhanh chóng gửi lời chia buồn khi biết tin mẹ diễn viên Huy Khánh vừa qua đời.

Mới đây trên trang cá nhân, diễn viên Huy Khánh đăng tải dòng trạng thái đau lòng vì mẹ ra đi đột ngột: "Con chào mẹ, mẹ đi nha, con luôn nhớ đến mẹ". Được biết, mẹ diễn viên Huy Khánh qua đời vào sáng nay (21/12). Do bà ra đi quá đột ngột nên gia đình không kịp thông báo đến người quen. 

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Huy Khánh gửi lời vĩnh biệt mẹ trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV
Sao Việt thương tiếc khi nghe tin mẹ Huy Khánh đột ngột qua đời - Ảnh 2
Theo thông tin được đăng tải trên trang cá nhân của vợ Huy Khánh, gia đình choáng váng vì sự ra đi quá nhanh của bà - Ảnh: FBNV

Vợ Huy Khánh - diễn viên Mạc Anh Thư báo tin đến bạn bè, người thân: “Hôm nay mẹ chồng con đã mất lúc 2 giờ 10 phút sáng, gia đình sẽ tổ chức tang lễ tại nhà và động quan vào lúc 6h sáng chủ nhật 23/12 này. Con xin thay mặt gia đình thông báo để các cô chú anh chị quen biết với mẹ chồng con muốn đến viếng mẹ lần cuối. Vì mẹ đi cũng khá đột ngột nên sợ không thể thông báo kịp thời đến tất cả người quen nên mong mọi người thông cảm".

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Diễn viên Lương Hoàng Anh - vợ cũ Huy Khánh đau buồn vì sự ra đi của mẹ - Ảnh: Internet
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Dù đã ly hôn, nữ diễn viên vẫn rất yêu thương mẹ người Pháp của Huy Khánh - Ảnh: FBNV

Dưới phần bình luận, các nghệ sĩ Việt như: Trịnh Kim Chi, vợ chồng Lương Thế Thành, Thúy Hạnh, Pha Lê, Xuân Lan… gửi lời chia buồn đến nam diễn viên và gia đình. Vợ cũ Huy Khánh, diễn viên Hoàng Anh cũng bày tỏ sự tiếc thương trên trang cá nhân.

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Hàng loạt nghệ sĩ Việt gửi lời chia buồn đến nam diễn viên cùng gia đình - Ảnh: FBNV

Huy Khánh được biết đến là một người khá kín tiếng và hiếm khi nói về chuyện gia đình. Theo một số thông tin hiếm hoi từng được nam diễn viên chia sẻ, mẹ là người luôn bên cạnh, động viên và ủng hộ mọi quyết định của anh.

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