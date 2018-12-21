Mới đây trên trang cá nhân, diễn viên Huy Khánh đăng tải dòng trạng thái đau lòng vì mẹ ra đi đột ngột: "Con chào mẹ, mẹ đi nha, con luôn nhớ đến mẹ". Được biết, mẹ diễn viên Huy Khánh qua đời vào sáng nay (21/12). Do bà ra đi quá đột ngột nên gia đình không kịp thông báo đến người quen.

Huy Khánh gửi lời vĩnh biệt mẹ trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Theo thông tin được đăng tải trên trang cá nhân của vợ Huy Khánh, gia đình choáng váng vì sự ra đi quá nhanh của bà - Ảnh: FBNV

Vợ Huy Khánh - diễn viên Mạc Anh Thư báo tin đến bạn bè, người thân: “Hôm nay mẹ chồng con đã mất lúc 2 giờ 10 phút sáng, gia đình sẽ tổ chức tang lễ tại nhà và động quan vào lúc 6h sáng chủ nhật 23/12 này. Con xin thay mặt gia đình thông báo để các cô chú anh chị quen biết với mẹ chồng con muốn đến viếng mẹ lần cuối. Vì mẹ đi cũng khá đột ngột nên sợ không thể thông báo kịp thời đến tất cả người quen nên mong mọi người thông cảm".