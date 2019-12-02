Sao Việt động viên Bùi Tiến Dũng sau sai lầm trong trận đấu với U22 Indonesia

Dù mắc sai lầm khiến đội nhà bị dẫn bàn, thủ môn Bùi Tiến Dũng vẫn nhận được rất nhiều lời động viên từ nghệ sĩ Việt.

Tối qua (1/12), đội tuyển U22 Việt Nam đã có trận thắng thuyết phục trước U22 Indonesia. Màn lội ngược dòng của các học trò HLV Park Hang Seo mang lại cho người hâm mộ những cảm xúc vô cùng tuyệt vời.

Dù giành chiến thắng nhưng sai lầm ở giữa hiệp 1 của thủ môn Bùi Tiến Dũng khiến anh nhận về không ít lời chỉ trích.

Sai lầm của Bùi Tiến Dũng khiến U22 Việt Nam bị dẫn bàn - Ảnh: Internet

Ngay sau trận đấu, chàng thủ môn gốc Thanh Hóa đã gửi lời cảm ơn và nhận lỗi vì sai sót: "Kết thúc một trận đấu khó khăn. Thật hạnh phúc khi chúng ta đã đoàn kết để cùng vượt qua. Tôi sai đã có các bạn sửa. Chúng ta sẽ cố gắng vì một lá cờ trên ngực. Xin cảm ơn tất cả mọi người".



Dòng chia sẻ của thủ môn 22 tuổi sau trận đấu - Ảnh: FB

Dưới bài viết, Bùi Tiến Dũng nhận được rất nhiều bình luận động viên từ người hâm mộ. BTV Trần Quang Minh, ca sĩ Minh Quân, người mẫu Trang Trần lần lượt động viên tinh thần chàng thủ môn sinh năm 1997: "Chúc mừng U22 Việt Nam, cú lội ngược dòng tuyệt vời lắm. Cố gắng từng trận nhé Bùi Tiến Dũng và đồng đội"; "Mãi luôn vững tin vào các em! Những chiến binh quả cảm. U22 sẽ tiếp tục chiến thắng và sẽ vô địch Seagame 30. Quên đi mọi muộn phiền và cố lên em nhé"; "Em trai anh thật xuất sắc cả team xuất sắc".

Nghệ sĩ Việt động viên Bùi Tiến Dũng - Ảnh: FB

Đồng đội cũng trấn an Tiến Dũng theo cách riêng - Ảnh: FB

Trước đó, ca sĩ Vũ Hà còn tung cả clip bênh vực Bùi Tiến Dũng và chỉ trích những "anh hùng bàn phím" đã "ném đá" thủ môn sinh năm 1997.

MC Lại Văn Sâm nêu lý do đội tuyển U22 Việt Nam sẽ vô địch SEA Games 30 MC Lại Văn Sâm cho rằng, đội tuyển bóng đá nam Việt Nam có đầy đủ mọi yếu tố để giành chức vô địch SEA Games 30.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sao-viet-dong-vien-bui-tien-dung-sau-sai-lam-trong-tran-dau-voi-u22-indonesia-345502.html