Tối cùng ngày khi vừa hồi tỉnh, nghệ sĩ Thương Tín đã đòi ra viện ngay vì lo khoản viện phí không có gì để trả. Vợ anh, chị Bùi Kim Chi, trao đổi với báo chí cho biết: "Anh sợ hoàn cảnh gia đình khó khăn, không đủ tiền lo viện phí. Tôi phải động viên chồng có nhiều đồng nghiệp hứa giúp đỡ, để anh yên tâm chữa bệnh".

Ngày 26/2, thông tin nghệ sĩ Thương Tín bất ngờ rơi vào cơn đột quỵ phải nhập viện khẩn cấp, nằm phòng chăm sóc đặc biệt thu hút sự chú ý của dư luận. Ai ai cũng bồi hồi thương xót cho nam tài tử "Biệt động Sài Gòn" một thời nay lại mang dáng vẻ tiều tụy, hốc hác.

Được biết, điều kiện kinh tế khó khăn, nên hiện tại vợ anh đưa con về quê tại Phan Rang để học, riêng nghệ sĩ vẫn ở lại TP.HCM tiếp tục tìm đường mưu sinh.



Status trên trang cá nhân của nghệ sĩ Kim Chi

Ngay sau những lời chia sẻ của nghệ sĩ Trịnh Kim Chi được chia sẻ, rất nhiều anh chị em nghệ sĩ, những hâm mộ và yêu mến Thương Tín đã gửi tiền giúp đỡ nghệ sĩ.

Ngoài ra, gia đình diễn viên Lý Hùng cho hay sẽ ủng hộ Thương Tín 20 triệu đồng chữa bệnh, diễn viên Hạnh Thuý chi trả tiền viện phí 10 triệu đồng.

Tính đến 22 giờ tối qua ngày 26/2, nghệ sĩ Kim Chi cho biết, số tiền ủng hộ đã được hơn 76 triệu đồng và vẫn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của mọi người. "Sáng mai (27/2) Chi sẽ mang trước số tiền này vào giao cho anh để anh an tâm chữa bệnh", nghệ sĩ chia sẻ về hoạt động kế tiếp trên trang cá nhân của mình.

Nghệ sĩ Kim Chi cũng chia sẻ với truyền thông: "Tôi biết hoàn cảnh khó khăn của anh Thương Tín. Vì thế, tôi bàn với một số anh chị em trong hội xin cho anh một suất vào Viện dưỡng lão nghệ sĩ. Tôi nghĩ nếu vào đấy, anh đỡ gánh nặng tiền thuê nhà mỗi tháng. Thế nhưng anh từ chối. Anh Thương Tín sợ vào viện dưỡng lão buồn, muốn ở ngoài để được đi đóng phim. Chúng tôi tôn trọng quyết định của anh".

Nam nghệ sĩ Thương Tín sinh năm 1956, là một trong những diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất vào thập niên 1970 - 1990. Anh ghi dấu trong các bộ phim đình đám một thời như Ván bài lật ngửa, Biệt động Sài Gòn.