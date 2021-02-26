Vừa qua Rằm tháng Giêng, 3 con giáp GỘT RỬA VẬN XUI, được QUÝ NHÂN CHỈ ĐIỂM, 'cờ' đến tay ai người đó 'phất'

Sau bao nhiêu ngày tháng chờ đợi, chỉ cần đồng hồ điểm 0 giờ vừa qua Rằm tháng Giêng thôi, con giáp này gặp đúng ngôi sao may mắn chiếu mệnh. Công việc bất ngờ thành công ngoài mong đợi. Nếu như trước đây bế tắc, vất vả bao nhiêu, thì giờ hanh thông, thuận lợi bấy nhiêu.

Tranh thủ những ngày tháng tốt đẹp này Dần nên tiến hành làm những việc lớn, có thể mở rộng các chi nhánh, đối tác… sẽ tương đối thuận lợi, không gặp bất kỳ cản trở nào.

Dần nhanh nhạy, có trách nhiệm nên họ dành được nhiều tin yêu của mọi người trong công việc, uy tín lan xa. Càng ngày những hợp đồng béo bở lại càng đến với họ nhiều hơn.

Tuổi Mão

Mão đang có những ngày tháng rực rỡ về tài vận. Tử vi 12 con giáp cho hay, một quý nhân bất ngờ xuất hiện mang theo cơ hội tốt lành đến cho con giáp may mắn này, có thể là một hợp đồng lớn mà trước nay chưa hề có.

Mão nhân cơ hội này hãy phát huy hết tài năng, trí tuệ, các mối quan hệ để thực hiện hợp đồng này tốt nhất có thể. Bởi nếu dự án này thành công tốt đẹp, Mão sẽ liên tục nhận được các hợp đồng tiếp theo. May mắn cứ vậy tiếp nối mà thôi.

Mão gặp được quý nhân - Ảnh minh họa: Internet

Với kinh nghiệm lâu nay tích lũy được và tinh thần vươn lên mạnh mẽ, chắc chắn Mão sẽ có một năm vô cùng viên mãn.

Tuổi Thân

Theo tử vi ngày mới, chỉ qua ngày Rằm tháng Giêng thôi, Thân sẽ có những thay đổi vượt bật về tiền tài. Bất ngờ bạn sẽ nhận được một khoản tiền lớn, có thể là lợi nhuận của một vụ đầu tư nào đó mà sau bao ngày chờ đợi giờ Thân mới nhận được.

Thân nhận được một khoản tiền lớn - Ảnh minh họa: Internet

Nếu có số tiền lớn này, Thân đừng vội vã chi tiêu hoang phí, chỉ nên mua sắm những thứ thật sự cần thiết. Còn nếu không bạn nên tiếp tục rót tiền đầu tư, để tiền đẻ ra tiền, tiếp tục sinh sôi nảy nở. Thân cũng nên cẩn thận không nhẹ dạ cả tin để kẻ xấu ghen ghét, gây thị phi, ảnh hưởng đến danh tiếng của mình.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo cho bạn đọc.