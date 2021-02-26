Từ đầu tháng Ba trở đi, 3 con giáp nữ nhận về CƠN MƯA LỘC TÀI, cẩn trọng tiểu nhân đố kỵ, việc LÀM ĂN XÀO XÁO

Theo tử vi 12 con giáp , Ngọ bất ngờ trở thành một con giáp giàu có trong 2 tuần tới. Công việc kinh doanh gặt hái được thành công rực rỡ, hàng nhập về bao nhiêu cũng hết, mua may bán đắt, nhiều lời nhiều lãi, không ít người phải ghen tỵ.

Những người tuổi Ngọ trong vòng hai tuần đầu tháng Ba cũng nên tránh đi xa hay di chuyển trên đường để tránh điều không may có thể đến.

Chỉ trong một thời gian ngắn, con giáp này thu được số tiền lớn, cuộc đời bước sang trang mới với nhiều điều tốt đẹp đang chờ phía trước. Đây chính là vận may mà ông trời đã ban cho con giáp này. Vận may còn tiếp tục đến cuối năm nay nên bạn hãy tranh thủ tận dụng nhé.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý lanh lợi, thông minh, tài hoa phát tiết trong tháng Giêng Tân Sửu này. Thần Tài bất ngờ đoái hoài đến con giáp này, mang đến cho họ cơ hội ngàn vàng để kiếm tài lộc.

Tuổi Tý thông minh, lanh lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tiếp tục từ đầu tháng Ba tới đây, Tý được dự đoán sẽ được mang danh đại gia, tiền bạc rơi đầy két, tha hồ mua sắm sang chảnh. Số tiền này có thể là lời nhuận của một vụ đầu tư lớn trước đó mà đến tận bây giờ, khi Tý không còn để ý đến nó thì thời gian này mới chính là lúc "lãi lớn" kéo về. Tiền đẻ ra tiền, lộc tài sung túc đến với họ.

Thần Tài tiếp tục chú ý đến bạn, do đó nếu có điều kiện bạn nên tiếp tục đầu tư hoặc mở rộng kinh doanh. Theo tử vi hàng ngày, chỉ cần tiếp tục cố gắng, kiên trì với dự định đặt ra, chắc chắn công việc làm ăn của bạn sẽ vô cùng thuận lợi.

Tuổi Tuất

Sự chăm chỉ và cần mẫn của người tuổi Tuất đã đến lúc được đền đáp. Ngay những ngày đầu năm Tân Sửu, họ đã nhận được vô số hợp đồng “béo bở” thuận lợi, khiến tiền bạc cứ vậy chạy vào nhà, sung túc thịnh vượng.



Tuất nên tuyệt đối từ chối các gợi ý vay tiền - Ảnh: Internet

Tử vi 12 con giáp cho thấy, vận trình tài lộc của Tuất đang lên và tốt hơn bao giờ hết, khiến nhiều người phải ngưỡng mộ bởi khả năng kiếm tiền cực tốt. Thế nhưng, ít ai biết được, bạn đã từng đấu tranh không mỏi mệt cho những công việc mà mình đeo đuổi như thế nào.

Đó cũng là lý do khiến Tuất cần cẩn thận với những kẻ xấu gièm pha, đố kỵ, ghen ghét với sự giàu có của bạn. Với những lời gợi ý vay tiền, bạn nên tuyệt đối từ chối, với các hợp đồng làm ăn nên có sự kiểm tra kỹ lưỡng để tránh dính dáng tới pháp luật.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo cho bạn đọc.