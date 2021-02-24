Cúng rằm tháng Giêng 2021: Chọn ngay 3 khung giờ đẹp sau, âm dương giao hòa linh thiêng, tài lộc nhất nhất theo về

Theo tín ngưỡng dân gian, việc thờ cúng cần hết sức cẩn trọng và thành tâm, ngay cả thời gian dâng hương cũng nên lựa chọn kỹ càng. Xin giới thiệu với các bạn 3 khung giờ đẹp cúng Rằm tháng Giêng để cả năm may mắn, tài lộc chẳng có lý do gì mà không tìm đến nhà bạn.

Cúng Rằm tháng Giêng là lễ cúng quan trọng nhất trong năm, bởi đây là ngày rằm đầu tiên trong năm, chính thức bước vào cuộc sống lao động của năm mới, chẳng vậy nên ông bà ta mới có câu: "Cúng cả năm không bằng Rằm tháng Giêng". Cúng Rằm tháng Giêng là lễ cúng quan trọng nhất trong năm - Ảnh minh họa: Internet Với đất nước có nền nông nghiệp lúa nước như Việt Nam, từ xa xưa vào ngày Rằm tháng Giêng cũng là lúc mọi người ra đồng, chuẩn bị cho một mùa vụ mới, nên lễ cúng trong ngày này mang theo mong muốn về một năm mưa thuận, gió hòa, đất nước thái bình, người dân thì thóc lúa đầy bồ, ấm no và hạnh phúc.

Theo quan niệm của người xưa, việc cúng Rằm tháng Giêng phải vào rơi vào chính rằm mới là tốt nhất, tuy nhiên ngày nay do công việc bận rộn, để phù hợp với mọi người, lễ cúng có thể thực hiện trong cả ngày 14 và 15/1 âm lịch đều được, quan trọng nhất vẫn là chọn được đúng giờ hoàng đạo để dâng hương. Quan trọng nhất vẫn là chọn được giờ đẹp để dâng hương - Ảnh minh họa: Internet Rằm tháng Giêng năm nay, diễn ra vào ngày 15 tháng 1 âm lịch, tức thứ Sáu ngày 26/2/2021, nhằm ngày Ất Tỵ, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu.

Theo các chuyên gia phong thủy, lễ cúng linh thiêng nhất là diễn ra vào giờ Ngọ (11 giờ - 13 giờ trưa) vào ngày chính rằm, ngày 15 âm lịch. Trong khung giờ này, thời điểm tốt hơn cả là chính Ngọ (12 giờ trưa). Đây chính là khung giờ thần Phật giáng thế xuống trần gia, nên sẽ chứng nghiệm rõ nhất cho lòng thành của gia chủ. Nếu giờ này bạn không có điều kiện dâng lễ dâng hương thì vẫn còn các khung giờ đẹp khác cho bạn lựa chọn. Xin giới thiệu với các bạn 3 cung giờ đẹp cúng Rằm tháng Giêng trong các ngày 14 và 15/1 âm lịch. 3 cung giờ đẹp cúng Rằm tháng Giêng ngày 15/1 âm lịch Giờ Thìn (7 giờ - 9 giờ) Giờ Ngọ (11 giờ - 13 giờ) Giờ Mùi (13 giờ -15 giờ) Luôn giữ tấm lòng thành khi dâng hương - Ảnh minh họa: Internet 3 cung giờ đẹp cúng Rằm tháng Giêng ngày 14/1 âm lịch Giờ Thìn (7 giờ - 9 giờ) Giờ Tỵ (9 -11h) Giờ Dậu (17h-19h) Khi dâng hương cúng, bạn nhớ chuẩn bị lễ vật thật đầy đủ, văn khấn đọc to, rõ ràng. Đặc biệt, bạn cần ăn mặc lịch sự nhã nhặn, tấm lòng thành kính, tôn nghiêm, chắc chắn mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn. (*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo cho bạn đọc.

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