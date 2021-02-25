15 ngày cuối tháng Giêng, 3 con giáp may mắn nhàn hạ, VẬN TRÌNH THAY ĐỔI BẤT NGỜ, tài lộc tăng tốc

Tâm linh - Tử vi 25/02/2021 07:06

“Tháng Giêng là tháng ăn chơi”, 3 con giáp may mắn sau sẽ có những ngày tháng nhàn hạ, tận hưởng trong tháng Giêng này bởi tiền tài bất ngờ ập đến, cuộc sống đổi vận, giàu sang phú quý.

Tuổi Thìn

Tháng Giêng được dự đoán là giai đoạn vô cùng rực rỡ của người tuổi Thìn. Họ làm đâu thắng đấy, mọi khó khăn vướng mắc đều được hóa giải nhanh chóng khiến công việc thành công rực rỡ ngoài mong đợi. Tiền bạc cũng vì vậy mà ùn ùn theo về, chật nhà chật két, tha hồ tiêu sài. Đó chính là phúc phần tốt đẹp mà ông trời dành tặng cho con giáp may mắn này.

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Tuổi Thìn may mắn, thành công lớn - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thìn cũng nên nhân cơ hội này tiếp tục mở rộng công việc kinh doanh cũ, tìm người phù hợp với mình để hợp tác thực hiện các kế hoạch hay dự án mới, cơ hội thành công sẽ rất lớn, tiền bạc càng rộng đường về nhà bạn.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão vô cùng nhanh nhẹn tinh anh, thông minh hơn người. Họ kiếm tiền bằng chính tài năng và trí tuệ của mình mà không cần phải nhờ cậy ai.

Tháng Giêng năm Tân Sửu, gặp ngày lành tháng tốt, thiên thời địa lợi nhân hòa, con giáp này bước lên địa vị mới, quyền cao chức trọng, vinh hoa phú quý đầy nhà.

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Tử vi 12 con giáp cho thấy, tuổi Mão có cơ hội tiến tới giàu sang, vinh hiển trong tháng Giêng - Ảnh minh họa: Internet

Tuy giàu sang vinh hiển, nhưng người tuổi Mão lại khiêm tốn, chân thật nên được nhiều người yêu mến, trọng dụng, tương lai hiển hách sáng ngời.

Tháng Giêng, con giáp này cần đề phòng hỏa hoạn, củi lửa để cả năm được bình an.

Tuổi Dậu

Đây là một con giáp chí thú làm ăn, tận tâm tận lực để làm việc lớn, khi đã đề ra mục tiêu gì thì sẽ làm cho bằng được.

Người tuổi Dậu lại được trời phú cho bản tính kiên trì và nghị lực phi thường nên công việc luôn thành công rực rỡ. Tháng Giêng đầu xuân, khi những con giáp khác còn đang mải rong chơi thì con giáp này đã làm việc cật lực. Đương nhiên, thành công đến với họ không có gì là bất ngờ.

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Người tuổi Dậu nên đầu tư đất đai - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi hàng ngày, cơ hội với người tuổi Dậu ào ạt đến, đụng đâu cũng ra tiền, tiền bạc sinh sôi nảy nở liên tục. Do đó, bạn phải tranh thủ nắm bắt lấy đừng để tuột mất.

Tài lộc dư dả nên người tuổi Dậu cần tránh hoang phí mà phân tán tài lộc. Nếu có của cải dư dả và tìm được chủ đầu tư uy tín, nên đầu tư vào đất đai, nhà cửa là hợp lý nhất. 

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho bạn đọc.

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