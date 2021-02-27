Phụ nữ hãy chọn đàn ông sinh vào những ngày này, tâm tính tốt lành, nói KHÔNG với 'quỹ đen', hôn nhân mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 27/02/2021 07:01

Lấy chồng lấy vợ là duyên là số. Tuy nhiên, theo tử 12 con giáp, bạn nên cố gắng chọn những người đàn ông sinh vào các ngày âm lịch sau để có cuộc sống hôn nhân viên mãn, chồng hết mực yêu, có bao nhiên tiền của cũng sẵn sàng đưa hết cho vợ.

Ngày 8 âm lịch

Đàn ông may mắn sinh vào ngày này có nghị lực và lý trí phi thường. Họ luôn đặt mục tiêu cao trong cuộc sống cũng như trong sự nghiệp và luôn cố gắng đạt được thành quả bằng mọi giá.

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Sinh vào ngày 8 âm lịch, đàn ông thường có nghị lực phi thường - Ảnh minh họa: Internet

Ngay sau khi kết hôn, những người đàn ông sinh vào ngày 8 âm lịch không chỉ xây dựng cho mình một con đường công danh thành đạt mà còn có một gia đình hạnh phúc và viên mãn. Họ hiểu và yêu thương vợ con hết mực, luôn cố gắng để các con có cuộc sống đủ đầy không thua bè kém bạn. Hạnh phúc của các con là mục tiêu lớn nhất mà người đàn ông này muốn đạt được.

Tử vi 12 con giáp cũng cho hay, nếu phụ nữ nào lấy được người đàn ông này làm chồng thì sẽ có gia cảnh thịnh vượng ít ai sánh kịp, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bền lâu.

Ngày 12 âm lịch

Đây là người đàn ông hào sảng và phóng khoáng. Họ sẽ chẳng bao giờ có “quỹ đen”, bởi có bao nhiêu tiền họ sẽ gửi hết cho vợ mình để lo cho cuộc sống của gia đình.

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Phụ nữ may mắn nếu lấy được người đàn ông sinh vào ngày 24 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Chính do tính cách rộng rãi mà người đàn ông này có nhiều mối quan hệ xã hội tốt đẹp, từ đó mang đến cho họ nhiều cơ hội làm ăn, kiếm tiền một cách dễ dàng, thuận lợi, năm sau lại hơn năm trước, cuộc sống ngày càng khấm khá.

Phụ nữ lấy được người chồng như vậy quả là một điều may mắn.

Ngày 24 âm lịch

Đàn ông sinh vào ngày này thường sống rất chân thật và tình cảm, có nội tâm sâu sắc. Họ rất hiểu tâm lý người khác. Đặc biệt với vợ mình, anh ta là người thấu cảm và yêu thương hết mực.

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Làm vợ người đàn ông sinh ngày 24 âm lịch, phụ nữ luôn được chiều chuộng - Ảnh minh họa: Internet

Làm vợ của người đàn ông sinh vào ngày ngày 24 âm lịch này, phụ nữ luôn được chiều chuộng, muốn gì được nấy, tự do và thoải mái, không phải chịu bất kỳ ràng buộc nào.

Từ 40 tuổi trở đi, người đàn ông này làm ăn thuận lợi, công danh sự nghiệp thành công rực rỡ, tiền bạc dư dả, gia cảnh hòa thuận, hạnh phúc sum vầy.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo cho bạn đọc.

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