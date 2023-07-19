Sao nhí Lâm Thanh Mỹ đạt điểm thi tốt nghiệp THPTQG 2023 ấn tượng, tiết lộ lý do không học trường sân khấu!

Không chỉ sở hữu ngoại hình xinh đẹp, diễn giỏi, Thanh Mỹ còn khiến nhiều người bất ngờ khi là một cô học trò chăm học, dù tham gia nghệ thuật từ nhỏ nhưng không xao nhãng việc học tập.

Lâm Thanh Mỹ là một trong những sao nhí Vbiz đình đám được nhiều người biết đến khi góp mặt trong loạt phim điện ảnh Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Nghề siêu dễ, Bóng đè,... Nữ diễn viên bén duyên với hoạt động diễn xuất từ lúc mới lên 3. Sau hơn 15 năm chăm chỉ đóng phim, Lâm Thanh Mỹ được công chúng ưu ái đặt cho danh xưng là "bản sao" của Kim Yoo Jung bởi lối diễn xuất tự nhiên, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu cùng đôi mắt có hồn. Lâm Thanh Mỹ được kỳ vọng sẽ tiến xa trong làng giải trí Việt. Lâm Thanh Mỹ được công chúng ưu ái đặt cho danh xưng là "bản sao" của Kim Yoo Jung bởi lối diễn xuất tự nhiên, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu cùng đôi mắt có hồn Không chỉ sở hữu ngoại hình xinh đẹp, diễn giỏi, Thanh Mỹ còn khiến nhiều người bất ngờ khi là một cô học trò chăm học, dù tham gia nghệ thuật từ nhỏ nhưng không xao nhãng việc học tập. Mới đây, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, Thanh Mỹ đã đạt số điểm ấn tượng khi có 2 điểm 9 ở môn tiếng Anh, lịch sử và 9,5 điểm môn giáo dục công dân.

Mỹ cho biết từ nhỏ từng không thích môn tiếng Anh nhưng khi vào tiểu học Mỹ đã dần yêu thích. Cô gái cũng cho biết so với các môn tự nhiên thì tiếng Anh dễ học hơn. Nữ sinh cho biết dành thời gian để làm bài đọc trước, sau đó giải quyết những câu trắc nghiệm còn lại trong bài thi tiếng Anh. Điểm thi tốt nghiệp THPTQG ấn tượng của Lâm Thanh Mỹ Khi lên THPT, Lâm Thanh Mỹ hạn chế đóng phim mà tập trung nhiều hơn vào việc học vì chương trình khá nặng. Sao nhí cho biết thỉnh thoảng có tham gia vài dự án nhưng luôn cố gắng sắp xếp để không bị mất quá nhiều kiến thức trên lớp.

Tuy nhiên, Lâm Thanh Mỹ tiết lộ hiện đã đậu vào ngành Quan hệ công chúng của Đại học Văn Lang nhờ xét học bạ, nếu không gì thay đổi trong thời gian tới thì cô sẽ đầu quân vào ngôi trường này Tuy nhiên, Lâm Thanh Mỹ tiết lộ hiện đã đậu vào ngành Quan hệ công chúng của Đại học Văn Lang nhờ xét học bạ, nếu không gì thay đổi trong thời gian tới thì cô sẽ đầu quân vào ngôi trường này. Về lý do không theo học một trường chuyên về nghệ thuật để tiếp tục phát triển tài năng, Lâm Thanh Mỹ giải thích: "Em vốn là người khá nhút nhát và ngại thử những cái mới, nếu lần này em cũng học Sân khấu Điện ảnh thì đó là cái cũng hơi quen thuộc với em trong những năm qua. Em muốn học một ngành khác với những gì mình từng biết đến, có bạn bè, trải nghiệm và kiến thức mới, có lẽ nó sẽ hỗ trợ cho em sau này nếu em làm một công việc khác diễn viên. Bây giờ có những khoá học về diễn xuất, nếu em muốn trau dồi thì em có thể đăng ký để học thêm". Chia sẻ thêm về dự định trên con đường hoạt động nghệ thuật, Lâm Thanh Mỹ cho biết: "Em luôn chuẩn bị sẵn sàng nhất để khi có những dự án phù hợp..." Chia sẻ thêm về dự định trên con đường hoạt động nghệ thuật, Lâm Thanh Mỹ cho biết: "Em luôn chuẩn bị sẵn sàng nhất để khi có những dự án phù hợp, nếu sắp xếp được thời gian, em sẽ cố gắng tham gia và nỗ lực nhất có thể để làm thật tốt". Hiện tại, sau kì thi, Lâm Thanh Mỹ dành thời gian để giải tỏa căng thẳng, làm những việc yêu thích như chụp ảnh, xem phim… Đầu tháng 8 sắp tới, Mỹ dự định tham gia kỳ thi IELTS, lấy kết quả nộp vào trường đại học để được miễn học phần tiếng Anh. Sắp tới Thanh Mỹ sẽ góp mặt trong một dự án phim ngắn.

Dàn sao nhí Việt thập niên 2000 khiến khán giả xót thương vì người đoản mệnh, người chật vật mưu sinh Từng trải qua 4 chữ ‘’Hào quang rực rỡ’’ khi còn bé. Tuy nhiên cuộc sống bấp bênh, đau khổ trăm bề của dàn sao nhí Việt khi lớn lên khiến khán giả không khỏi nghẹn ngào.

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