Sao nhí thủ vai chính trong phim điện ảnh Vợ Ba khi chỉ mới 13 tuổi giờ ra sao?

Sau dự án phim "Vợ ba" gây tranh cãi cách đây 3 năm, Nguyễn Phương Trà My giờ đây đã lột xác sau 4 năm.
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Nguyễn Phương Trà My nổi tiếng khi thủ vai nữ chính trong phim điện ảnh Vợ ba (2019). Thời điểm đó, phim gây tranh cãi vì Trà My diễn cảnh nóng khi mới 13 tuổi. Phim phải dừng chiếu tại Việt Nam sau chưa đầy một tuần ra rạp. Dù vậy Trà My vẫn gây chú ý nhờ diễn xuất ấn tượng.
Thời điểm công chiếu, dù bộ phim va phải nhiều tranh cãi nhưng Trà My cũng để lại ấn tượng trong lòng khán giả và được đánh giá là một trong những nhân tố có thể phát triển nhiều hơn nữa trong tương lai.
Từ thời điểm đó, Trà My cũng chưa tham gia thêm bất kỳ dự án nghệ thuật nào tại Việt Nam mà chỉ hiếm hoi xuất hiện trong MV Sợ rằng em biết anh còn yêu của nam ca sĩ Juun Đăng Dũng. Hiện tại, nữ diễn viên đã bước sang tuổi 18, nhan sắc ngày càng mặn mà, sắc sảo. Cô nàng cũng sở hữu phong cách thời trang tinh tế và thần thái chững chạc hơn bạn bè cùng trang lứa.
Trà My luôn nhận được sự ủng hộ của gia đình. “Dù ủng hộ tôi theo đuổi nghệ thuật, gia đình không hối thúc tôi tham gia nhiều dự án mà cho tôi tự do lựa chọn những điều phù hợp với mình”, cô chia sẻ.
Nhìn lại vai diễn sau 4 năm, Trà My khẳng định: “Đối với em đến thời điểm hiện tại, Vợ Ba vẫn là một thành tựu khiến em cảm thấy tự hào. Em hoàn toàn không bị áp lực hay lo sợ gì khi mọi người nhắc đến bộ phim hay nhớ đến em thông qua bộ phim”.