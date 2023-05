Sao nhí thủ vai chính trong phim điện ảnh Vợ Ba khi chỉ mới 13 tuổi giờ ra sao?

Nguyễn Phương Trà My nổi tiếng khi thủ vai nữ chính trong phim điện ảnh Vợ ba (2019). Thời điểm đó, phim gây tranh cãi vì Trà My diễn cảnh nóng khi mới 13 tuổi. Phim phải dừng chiếu tại Việt Nam sau chưa đầy một tuần ra rạp. Dù vậy Trà My vẫn gây chú ý nhờ diễn xuất ấn tượng.

Diễn xuất ấn tượng của Trà My khi chỉ mới 13 tuổi.

Thời điểm công chiếu, dù bộ phim va phải nhiều tranh cãi nhưng Trà My cũng để lại ấn tượng trong lòng khán giả và được đánh giá là một trong những nhân tố có thể phát triển nhiều hơn nữa trong tương lai.