Sao nhí thủ vai chính trong phim điện ảnh Vợ Ba khi chỉ mới 13 tuổi giờ ra sao?

Hậu trường 23/05/2023 20:53

Sau dự án phim "Vợ ba" gây tranh cãi cách đây 3 năm, Nguyễn Phương Trà My giờ đây đã lột xác sau 4 năm.

Nguyễn Phương Trà My nổi tiếng khi thủ vai nữ chính trong phim điện ảnh Vợ ba (2019). Thời điểm đó, phim gây tranh cãi vì Trà My diễn cảnh nóng khi mới 13 tuổi. Phim phải dừng chiếu tại Việt Nam sau chưa đầy một tuần ra rạp. Dù vậy Trà My vẫn gây chú ý nhờ diễn xuất ấn tượng.

Sao nhí thủ vai chính trong phim điện ảnh Vợ Ba khi chỉ mới 13 tuổi giờ ra sao? - Ảnh 1
Diễn xuất ấn tượng của Trà My khi chỉ mới 13 tuổi. 

Thời điểm công chiếu, dù bộ phim va phải nhiều tranh cãi nhưng Trà My cũng để lại ấn tượng trong lòng khán giả và được đánh giá là một trong những nhân tố có thể phát triển nhiều hơn nữa trong tương lai. 

Sao nhí thủ vai chính trong phim điện ảnh Vợ Ba khi chỉ mới 13 tuổi giờ ra sao? - Ảnh 2
Gây tranh cãi vì thử sức với cảnh nóng khi còn quá sớm thế nhưng diễn xuất của cô nàng lại được đánh giá rất cao và được cho là rất có tiềm năng.

Từ thời điểm đó, Trà My cũng chưa tham gia thêm bất kỳ dự án nghệ thuật nào tại Việt Nam mà chỉ hiếm hoi xuất hiện trong MV Sợ rằng em biết anh còn yêu của nam ca sĩ Juun Đăng Dũng. Hiện tại, nữ diễn viên đã bước sang tuổi 18, nhan sắc ngày càng mặn mà, sắc sảo. Cô nàng cũng sở hữu phong cách thời trang tinh tế và thần thái chững chạc hơn bạn bè cùng trang lứa.

Sao nhí thủ vai chính trong phim điện ảnh Vợ Ba khi chỉ mới 13 tuổi giờ ra sao? - Ảnh 3
Trà My sở hữu nhan sắc trong trẻo, ngọt ngào gây ấn tượng.
Sao nhí thủ vai chính trong phim điện ảnh Vợ Ba khi chỉ mới 13 tuổi giờ ra sao? - Ảnh 4
Nhiều khán giả nhận ra nữ diễn viên đã sự thay đổi phong cách, trông trưởng thành hơn so với thời điểm đóng phim.

  Trà My luôn nhận được sự ủng hộ của gia đình. “Dù ủng hộ tôi theo đuổi nghệ thuật, gia đình không hối thúc tôi tham gia nhiều dự án mà cho tôi tự do lựa chọn những điều phù hợp với mình”, cô chia sẻ.

Sao nhí thủ vai chính trong phim điện ảnh Vợ Ba khi chỉ mới 13 tuổi giờ ra sao? - Ảnh 5

Nữ diễn viên cho biết luôn lựa chọn kỹ các dự án để tham gia, không nóng vội trở lại làng giải trí

Sao nhí thủ vai chính trong phim điện ảnh Vợ Ba khi chỉ mới 13 tuổi giờ ra sao? - Ảnh 6
Trà My cho biết cô vừa tốt nghiệp trung học phổ thông và trở thành tân sinh viên ngành Xã hội học của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. 
Sao nhí thủ vai chính trong phim điện ảnh Vợ Ba khi chỉ mới 13 tuổi giờ ra sao? - Ảnh 7
Cô nói việc học là ưu tiên chính lúc này. Bên cạnh đó cô không quên trau dồi khả năng diễn xuất

Nhìn lại vai diễn sau 4 năm, Trà My khẳng định: “Đối với em đến thời điểm hiện tại, Vợ Ba vẫn là một thành tựu khiến em cảm thấy tự hào. Em hoàn toàn không bị áp lực hay lo sợ gì khi mọi người nhắc đến bộ phim hay nhớ đến em thông qua bộ phim”.

Sao nhí thủ vai chính trong phim điện ảnh Vợ Ba khi chỉ mới 13 tuổi giờ ra sao? - Ảnh 8
Cô luôn tươi tắn, rạng rỡ và sống đúng với lứa tuổi của mình.
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Từ khóa:   Vợ Ba Nguyễn Phương Trà My sao Viet

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