Trấn Thành được vinh danh 'Diễn viên điện ảnh nổi bật của năm' nhờ thành công của Bố Già

Hậu trường 08/01/2023 09:41

Nam diễn viên, MC Trấn Thành vừa qua đã được gọi tên trong hạng mục Diễn viên điện ảnh nổi bật của năm tại chương trình vinh danh nghệ sĩ lĩnh vực nghệ thuật năm 2022 được tổ chức vào tối ngày 7/1/2023.

Tối 7/1, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Hà Nam tổ chức chương trình Vinh danh nghệ sĩ tiêu biểu lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn năm 2022 với chủ đề Khát vọng mặt trời.

Trấn Thành được vinh danh 'Diễn viên điện ảnh nổi bật của năm' nhờ thành công của Bố Già - Ảnh 1

Chương trình tôn vinh 63 nghệ sĩ tiêu biểu từ 7 cuộc liên hoan do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức trong năm 2022, gồm: Liên hoan Kịch nói toàn quốc đợt 2 - 2021, Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc - 2022, Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc đợt 2 - 2021, Liên hoan Chèo toàn quốc - 2022, Liên hoan Cải lương toàn quốc - 2021, Liên hoan Xiếc quốc tế - 2022; Liên hoan Âm nhạc ASEAN - 2022.

Điểm mới của chương trình năm nay là BTC thông qua Hội đồng bình chọn là những nhà báo, nhạc sĩ, đạo diễn… sẽ vinh danh 6 hạng mục: Diễn viên truyền hình nổi bật (5 đề cử); Ca sĩ nổi bật (5 đề cử); Diễn viên điện ảnh nổi bật (10 đề cử); Nghệ sĩ vì cộng đồng (6 đề cử); Liveshow ca múa nhạc nổi bật (3 đề cử). Các hạng mục được đề cử có nhiều gương mặt nghệ sĩ tên tuổi và được đông đảo khán thính giả yêu mến như: NSND Lan Hương, NSND Lê Khanh, NSND Trọng Trinh, Nhan Phúc Vinh, Trấn Thành, Quyền Linh, Việt Hương, Thu Quỳnh, Ngọc Lan, Mỹ Tâm, Tùng Dương...

Trấn Thành được vinh danh 'Diễn viên điện ảnh nổi bật của năm' nhờ thành công của Bố Già - Ảnh 2

Tạo lẽ trao giải, Trấn Thành được trao giải Diễn viên điện ảnh nổi bật của năm. Anh vượt qua diễn viên Trần Lực, Trọng Trinh, Quang Tuấn, Tuấn Trần, Trần Nghĩa tại sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Trấn Thành cho biết giải thưởng là động lực, trách nhiệm để anh cố gắng hơn trong diễn xuất và làm ra những bộ phim hay.

Phát biểu sau khi lên nhận giải, Trấn Thành chia sẻ: "Tôi rất vinh dự và tự hào khi được nhận danh hiệu Diễn viên điện ảnh nổi bật cùng NSND Lê Khanh. Trong thời gian qua, bên cạnh có nhiều nhà sản xuất mang đến những tác phẩm điện ảnh chất lượng thì cũng có nhiều nhà sản xuất đưa đến những sản phẩm chưa nghiêm túc. Việc xuất hiện quá nhiều bộ phim như vậy khiến cho khán giả Việt có nhiều hoài nghi và không đặt lòng tin bền vững đối với phim Việt.

Hy vọng năm nay khán giả sẽ yêu thương điện ảnh Việt nhiều hơn. Với giải thưởng lần này, Trấn Thành sẽ cố gắng nhiều hơn để có những vai diễn tốt, những bộ phim hay. Đây không đơn thuần là động lực mà còn là trách nhiệm để mình phải thực sự cố gắng trước sự tin yêu của khán giả".

Trấn Thành được vinh danh 'Diễn viên điện ảnh nổi bật của năm' nhờ thành công của Bố Già - Ảnh 3

Diễn viên được vinh danh vì gây tiếng vang khi đóng chính kiêm đạo diễn phim điện ảnh Bố già. Tác phẩm đạt doanh thu hơn 400 tỷ đồng và nhiều giải thưởng trong nước tại Bông Sen Vàng, Cánh Diều Vàng, Ngôi Sao Xanh. Nghệ sĩ Lê Khanh được gọi tên ở cùng hạng mục. Năm 2022, nghệ sĩ tham phim Cô gái từ quá khứ với vai bà quản gia xấu xí, bị tật ở chân. Ở tuổi gần 60, Lê Khanh vẫn miệt mài cống hiến cho điện ảnh.

Trấn Thành đăng ảnh 'tình bể tình' với Hari Won, gián tiếp phủ nhận tin đồn rạn nứt tình cảm

Trấn Thành đăng ảnh 'tình bể tình' với Hari Won, gián tiếp phủ nhận tin đồn rạn nứt tình cảm

Vợ chồng Trấn Thành - Hari Won mới đây đã chia sẻ hình ảnh tình cảm của mình lên mạng xã hội nhân dịp Giáng Sinh năm nay.

Xem thêm
Từ khóa:   Trán Thành MC Trấn Thành Bố Già

TIN MỚI NHẤT

Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Video 23 phút trước
Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Tâm sự gia đình 38 phút trước
Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Màn gánh chịu bất công của hai vợ chồng trẻ và sự thật cay đắng đằng sau xích mích nhà chồng

Màn gánh chịu bất công của hai vợ chồng trẻ và sự thật cay đắng đằng sau xích mích nhà chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Video 1 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Ngoại tình 2 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang