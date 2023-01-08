Trấn Thành được vinh danh 'Diễn viên điện ảnh nổi bật của năm' nhờ thành công của Bố Già

Nam diễn viên, MC Trấn Thành vừa qua đã được gọi tên trong hạng mục Diễn viên điện ảnh nổi bật của năm tại chương trình vinh danh nghệ sĩ lĩnh vực nghệ thuật năm 2022 được tổ chức vào tối ngày 7/1/2023.
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Tối 7/1, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Hà Nam tổ chức chương trình Vinh danh nghệ sĩ tiêu biểu lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn năm 2022 với chủ đề Khát vọng mặt trời.
Chương trình tôn vinh 63 nghệ sĩ tiêu biểu từ 7 cuộc liên hoan do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức trong năm 2022, gồm: Liên hoan Kịch nói toàn quốc đợt 2 - 2021, Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc - 2022, Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc đợt 2 - 2021, Liên hoan Chèo toàn quốc - 2022, Liên hoan Cải lương toàn quốc - 2021, Liên hoan Xiếc quốc tế - 2022; Liên hoan Âm nhạc ASEAN - 2022.
Điểm mới của chương trình năm nay là BTC thông qua Hội đồng bình chọn là những nhà báo, nhạc sĩ, đạo diễn… sẽ vinh danh 6 hạng mục: Diễn viên truyền hình nổi bật (5 đề cử); Ca sĩ nổi bật (5 đề cử); Diễn viên điện ảnh nổi bật (10 đề cử); Nghệ sĩ vì cộng đồng (6 đề cử); Liveshow ca múa nhạc nổi bật (3 đề cử). Các hạng mục được đề cử có nhiều gương mặt nghệ sĩ tên tuổi và được đông đảo khán thính giả yêu mến như: NSND Lan Hương, NSND Lê Khanh, NSND Trọng Trinh, Nhan Phúc Vinh, Trấn Thành, Quyền Linh, Việt Hương, Thu Quỳnh, Ngọc Lan, Mỹ Tâm, Tùng Dương...
Tạo lẽ trao giải, Trấn Thành được trao giải Diễn viên điện ảnh nổi bật của năm. Anh vượt qua diễn viên Trần Lực, Trọng Trinh, Quang Tuấn, Tuấn Trần, Trần Nghĩa tại sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Trấn Thành cho biết giải thưởng là động lực, trách nhiệm để anh cố gắng hơn trong diễn xuất và làm ra những bộ phim hay.
Phát biểu sau khi lên nhận giải, Trấn Thành chia sẻ: "Tôi rất vinh dự và tự hào khi được nhận danh hiệu Diễn viên điện ảnh nổi bật cùng NSND Lê Khanh. Trong thời gian qua, bên cạnh có nhiều nhà sản xuất mang đến những tác phẩm điện ảnh chất lượng thì cũng có nhiều nhà sản xuất đưa đến những sản phẩm chưa nghiêm túc. Việc xuất hiện quá nhiều bộ phim như vậy khiến cho khán giả Việt có nhiều hoài nghi và không đặt lòng tin bền vững đối với phim Việt.
Hy vọng năm nay khán giả sẽ yêu thương điện ảnh Việt nhiều hơn. Với giải thưởng lần này, Trấn Thành sẽ cố gắng nhiều hơn để có những vai diễn tốt, những bộ phim hay. Đây không đơn thuần là động lực mà còn là trách nhiệm để mình phải thực sự cố gắng trước sự tin yêu của khán giả".
Diễn viên được vinh danh vì gây tiếng vang khi đóng chính kiêm đạo diễn phim điện ảnh Bố già. Tác phẩm đạt doanh thu hơn 400 tỷ đồng và nhiều giải thưởng trong nước tại Bông Sen Vàng, Cánh Diều Vàng, Ngôi Sao Xanh. Nghệ sĩ Lê Khanh được gọi tên ở cùng hạng mục. Năm 2022, nghệ sĩ tham phim Cô gái từ quá khứ với vai bà quản gia xấu xí, bị tật ở chân. Ở tuổi gần 60, Lê Khanh vẫn miệt mài cống hiến cho điện ảnh.