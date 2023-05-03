Hồng Vân 'thẳng tay' hi sinh mái tóc của mình cho vai diễn trong phim điện ảnh của Thu Trang

Hậu trường 03/05/2023 13:28

Mới đây, mạng xã hội lan truyền chia sẻ thú vị của NSND Hồng Vân trong dự án phim điện ảnh của Thu Trang. Theo đó, để vào vai diễn trong phim, nữ nghệ sĩ đã 'thẳng tay' hi sinh mái tóc của mình khiến netizen khâm phục.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền chia sẻ thú vị của NSND Hồng Vân trong dự án phim điện ảnh Con Nhót Mót Chồng. Theo đó, nữ nghệ sĩ cho biết mình vào vai dì Hồng - một người phụ nữ độc thân tốt bụng, cô coi Nhót (Thu Trang) như con ruột. Nhân vật có gu ăn mặc sặc sỡ, trang điểm cầu kỳ ở mỗi lần xuất hiện. Để vào vai diễn này, NS Hồng Vân đã ‘hi sinh’ phần tóc mái của mình.

Hồng Vân 'thẳng tay' hi sinh mái tóc của mình cho vai diễn trong phim điện ảnh của Thu Trang - Ảnh 1
NSND Hồng Vân trong dự án điện ảnh Con Nhót Mót Chồng - Ảnh: Internet

 

Theo đó, trong phim, NSND Hồng Vân đầu tư tóc mái xoăn hình ‘râu bắp’ cho nhân vật này. Cô hài hước cho biết mình sẽ ‘tiễn’ mái tóc này đi sau khi hoàn tất phần ghi hình cho phim: “Sau khi quay xong, phần mái này sẽ được cắt bỏ bởi nó không còn sử dụng được nữa. Muốn duỗi cho thẳng ra cũng không được bởi nó đang rất giòn, sẽ gãy mất”.

Hồng Vân 'thẳng tay' hi sinh mái tóc của mình cho vai diễn trong phim điện ảnh của Thu Trang - Ảnh 2
NSND Hồng Vân đầu tư tóc mái xoăn hình ‘râu bắp’ cho nhân vật này - Ảnh: Internet

 

Bên cạnh đó, Thu Trang cũng cho biết biết NS Hồng Vân phải thay đổi phấn mắt liên tục, đảm bảo màu mắt trùng với màu áo. Chưa kể, sau mỗi phân đoạn, NSND Hồng Vân phải tẩy trang để đánh lại màu mắt mới, sự đầu tư này khiến Thu Trang không khỏi khâm phục.

Hồng Vân 'thẳng tay' hi sinh mái tóc của mình cho vai diễn trong phim điện ảnh của Thu Trang - Ảnh 3
Thu Trang cũng cho biết biết NS Hồng Vân còn phải thay đổi phấn mắt liên tục, đảm bảo màu mắt trùng với màu áo - Ảnh: Internet

 

Có thể thấy, NSND Hồng Vân luôn dành sự đầu tư tốt nhất cho từng vai diễn mà cô tham gia. Cô biến những nhân vật trên kịch bản thành những nhân vật vô cùng sống động, tạo nên một tác phẩm hoàn hảo, để lại ấn tượng trong tâm trí khán giả.

NSND Hồng Vân là một trong những tên tuổi lớn của sân khấu kịch. Cô đồng thời còn là đạo diễn sân khấu, đạt được nhiều thành công trong cả chính kịch lẫn hài kịch. Khi lấn sân sang các dự án điện ảnh và truyền hình, NSND Hồng Vân ngày càng khẳng định được tài năng và thăng hạng trong diễn xuất.

Hồng Vân 'thẳng tay' hi sinh mái tóc của mình cho vai diễn trong phim điện ảnh của Thu Trang - Ảnh 4
NSND Hồng Vân luôn biến những nhân vật trên kịch bản thành những nhân vật vô cùng sống động, tạo nên một tác phẩm hoàn hảo, để lại ấn tượng trong tâm trí khán giả - Ảnh: Internet

 

Năm 2011, Hồng Vân được nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Đây được xem là cột mốc sự nghiệp của Hồng Vân. Từ đó đến nay, cô vẫn luôn là nghệ sĩ được khán giả yêu mến và quan tâm.

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