NSND Hồng Vân tiết lộ từng chia tay ông xã Lê Tuấn Anh tận 10 năm vì ghen tuông

Hậu trường 30/04/2023 09:36

Mới đây, trên trang cá nhân, NSND Hồng Vân đã có những chia sẻ về chuyện tình của nữ nghệ sĩ và chồng - diễn viên Lê Tuấn Anh. Qua đó, nữ nghệ sĩ tiết lộ bản thân và ông xã từng để lỡ nhau tận 10 năm rồi tái hợp,

Mới đây, trên trang cá nhân, NSND Hồng Vân đã có những chia sẻ về chuyện tình của nữ nghệ sĩ và chồng - diễn viên Lê Tuấn Anh. Qua đó, nữ nghệ sĩ thổ lộ tình yêu dành cho chồng, tiết lộ từng để lỡ nhau tận 10 năm rồi tái hợp, cũng như nhắn nhủ ông xã cùng ‘quẳng gánh lo đi và vui sống’.

NSND Hồng Vân tiết lộ từng chia tay ông xã Lê Tuấn Anh tận 10 năm vì ghen tuông - Ảnh 1

NSND Hồng Vân tiết lộ từng chia tay ông xã Lê Tuấn Anh tận 10 năm vì ghen tuông - Ảnh 2
NSND Hồng Vân tiết lộ mình và ông xã Lê Tuấn Anh từng để lỡ nhau tận 10 năm rồi tái hợp - Ảnh: Chụp màn hình

 

Hồng Vân và Lê Tuấn Anh yêu nhau từ thời cùng là sinh viên trường Cao đẳng Nghệ thuật. Khi đó, họ được khen ‘trai tài gái sắc’, bên nhau quấn quýt cho đến khi xảy ra sự hiểu lầm. Được biết, vì một lần lỡ thấy Lê Tuấn Anh chở cô gái khác, Hồng Vân một mực chia tay khiến hai người xa nhau gần 10 năm. Sau đó, cả hai có hạnh phúc riêng nhưng đều tan vỡ nên đến năm 2003, họ gặp lại và quyết định tái hợp.

NSND Hồng Vân tiết lộ từng chia tay ông xã Lê Tuấn Anh tận 10 năm vì ghen tuông - Ảnh 3

NSND Hồng Vân tiết lộ từng chia tay ông xã Lê Tuấn Anh tận 10 năm vì ghen tuông - Ảnh 4
Vì một lần lỡ thấy Lê Tuấn Anh chở cô gái khác, Hồng Vân một mực chia tay khiến hai người xa nhau gần 10 năm - Ảnh: FBNV

Khi đó, Hồng Vân có hai con riêng là Xí Ngầu và Trê Phi. Về sống với Lê Tuấn Anh, nữ nghệ sĩ sinh thêm con gái Bí Ngô. Hiện tại, các con của cặp nghệ sĩ đều học tập và làm việc ở nước ngoài.

NSND Hồng Vân tiết lộ từng chia tay ông xã Lê Tuấn Anh tận 10 năm vì ghen tuông - Ảnh 5
Gia đình Hồng Vân - Lê Tuấn Anh - Ảnh: Internet

 

Trước khi kết hôn với NSND Hồng Vân, diễn viên Lê Tuấn Anh từng là tài tử điện ảnh nổi tiếng, thành danh sau Lý Hùng, Lê Công Tuấn Anh. Nam nghệ sĩ khiến khán giả chú ý với các nhân vật phản diện, những ‘tay chơi’ đểu cáng. Trước khi đến với Hồng Vân, Lê Tuấn Anh từng có mối tình lãng mạn với ca sĩ Phương Thảo.

NSND Hồng Vân tiết lộ từng chia tay ông xã Lê Tuấn Anh tận 10 năm vì ghen tuông - Ảnh 6
 Diễn viên Lê Tuấn Anh từng là tài tử điện ảnh nổi tiếng, thành danh sau Lý Hùng, Lê Công Tuấn Anh - Ảnh: Internet

 

Từ khi kết hôn, nam nghệ sĩ từ bỏ sự nghiệp điện ảnh để lui về hậu phương hỗ trợ vợ và tập trung kinh doanh. NSND Hồng Vân tiếp tục cống hiến cho điện ảnh và thành lập sân khấu kịch riêng.

NSND Hồng Vân tiết lộ từng chia tay ông xã Lê Tuấn Anh tận 10 năm vì ghen tuông - Ảnh 7
Từ khi kết hôn, nam nghệ sĩ từ bỏ sự nghiệp điện ảnh để lui về hậu phương hỗ trợ vợ và tập trung kinh doanh - Ảnh: Internet

 

Hồng Vân là ghệ sĩ là diễn viên Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ TPHCM từ 1989–2000. Từ năm 2021, Hồng Vân làm giám đốc Công ty Cổ phần Sân khấu Điện ảnh Vân Tuấn, 'bà bầu' sân khấu kịch Phú Nhuận… Diễn viên được trao danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 2012. Bên cạnh đó, Hồng Vân tham gia nhiều phim điện ảnh lẫn truyền hình như Cô Ba Sài Gòn, Gạo nếp gạo tẻ…

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Đến thăm mộ người bạn diễn ăn ý, NSND Hồng Vân có những chia sẻ xúc động về cố nghệ sĩ Anh Vũ và Mai Phương

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Từ khóa:   NSND Hồng Vân Lê Tuấn Anh vbiz

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