Sánh bước bên tình mới và chạm mặt chồng cũ, vợ cũ Bằng Kiều chia sẻ bất ngờ

Ly hôn vì không tìm được tiếng nói chung nhưng quan hệ giữa ca sĩ Bằng Kiều và vợ cũ Trizzie Phương Trinh vẫn tốt đẹp đến khó tin.

Sau 11 năm chung sống và có 3 cậu con trai, ca sĩ Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh khiến bạn bè lẫn người hâm mộ ngỡ ngàng khi quyết định "đường ai nấy đi". Chia tay vì không tìm được tiếng nói chung, thế nhưng mối quan hệ của cả hai khi không thuộc về nhau vẫn tốt đẹp đến bất ngờ.

Mới đây, vợ cũ Bằng Kiều vừa chia sẻ lên trang cá nhân dòng tâm sự viết về chồng cũ và cả người bạn trai hiện tại. Nữ ca sĩ còn gây bất ngờ khi đăng kèm bức ảnh chụp chung. Cô ngồi giữa tình mới và chồng cũ.

Chia sẻ bức ảnh ngồi cùng chồng cũ và người mới, Trizzie Phương Trinh khiến công chúng ngưỡng mộ bởi sự tử tế mà họ dành cho nhau - Ảnh: FB

Ca sĩ Trizzie Phương Trinh tag tên chồng cũ trong bài viết của mình: "Hôm nay 3 người gặp nhau ở đám tang của một người thân. Ngồi ở giữa 2 người đã làm mình chợt hiểu ra vì sao năm xưa mình đã lấy người bên trái làm chồng và vì sao mình lại chọn người bên phải để làm người bạn đời hiện tại.

Cám ơn sự tử tế của 2 anh đã dành cho nhau. Chính sự tử tế này sẽ mang lại hạnh phúc cho những đứa nhỏ trong gia đình này và là tấm gương sáng để chúng noi theo. Hãy tử tế với đời và với người, đời và người sẽ tử tế lại với bạn".

Mối quan hệ của vợ chồng Bằng Kiều hậu ly hôn được xem là hiếm có của showbiz - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, nam ca sĩ đã chia sẻ lại bài viết của vợ cũ và nhắn nhủ: "Người yêu mới của người yêu cũ đây chứ đâu. Bà bạn nói chuẩn, cứ tử tế là mọi thứ cứ tốt đẹp, chả đi đâu mà thiệt".

Ca sĩ Bằng Kiều từng chia sẻ, cả anh và vợ cũ đều vì 3 con nên quyết định chia tay một cách văn minh và êm đẹp nhất. Thậm chí hậu ly hôn, cặp đôi vẫn không ngại tái hợp vào những dịp đặc biệt, cùng đưa các con đi du lịch.

Vợ cũ Bằng Kiều lần đầu khoe ảnh cùng người yêu, chia sẻ bí quyết giữ hạnh phúc Sau khi công khai chuyện tình cảm, vợ cũ Bằng Kiều - ca sĩ Trizzie Phương Trinh lần đầu công khai ảnh chụp cùng người yêu trên trang cá nhân.

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