'Rụng tim' với loạt ảnh cưới đẹp như mơ của Hương và Tường trong 'Gạo nếp gạo tẻ'

Lê Phương hé lộ thêm những bức ảnh cưới đẹp long lanh của Hương và Tường khiến fan "Gạo nếp gạo tẻ" reo lên vì sung sướng.

Bộ phim "Gạo nếp gạo tẻ" chỉ còn khoảng 20 tập nữa thôi là kết thúc. Tuy nhiên, những diễn biến ở các tập gần đây cho thấy phim còn rất nhiều vấn để phải giải quyết. Ngoài chuyện Hân Hoa hậu chưa được bảo lãnh thì mối quan hệ giữa Minh và Nhân cũng đang trên bờ vực thẳm. Ngoài ra, dường như Hương và Tường lại tiếp tục vướng phải sóng gió mới khi bà Mai bắt đầu ác trở lại.

Ở một khía cạnh khác, trước đó Lê Phương cũng úp mở chuyện có người thứ 3 chen ngang vào mối quan hệ giữa Hương và Tường khiến không ít khán giả lo lắng. Tuy nhiên, mới đây nữ diễn viên đã chia sẻ thêm loạt ảnh cưới đẹp "rụng tim" của giám đốc Tường và bà mẹ hai con làm dấy lên hy vọng về một cái kết đẹp. Trong hình, Hương và Tường cùng diện áo dài đôi và chụp nhiều khoảnh khắc hạnh phúc sau thời gian gặp sóng gió. Có thể thấy, diễn viên Lê Phương và Thanh Thức trông rất đẹp đôi trên màn ảnh. Nhiều người còn đùa vui rằng, nếu Lê Phương chưa lấy Trung Kiên thì chắc chắn sẽ là đối tượng tuyệt vời của Thanh Thức ngoài đời.

Tường và Hương đi chụp ảnh cưới sau nhiều sóng gió, cư dân mạng hy vọng đây là một cái kết đẹp cho phim 'Gạo nếp gạo tẻ' - Ảnh: FBNV

Khán giả hy vọng cặp đôi vàng của 'Gạo nếp gạo tẻ' sẽ chính thức trở thành vợ chồng - Ảnh: FBNV

Những hình ảnh do Lê Phương hé lộ trước đó - Ảnh: FBNV

Lê Phương kiệt sức, suýt ngất xỉu trên phim trường 'Gạo nếp gạo tẻ' khiến fan lo lắng Diễn viên Lê Phương khiến fan lo lắng khi thông báo tình hình sức khỏe không được tốt sau thời gian quay phim miệt mài.

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