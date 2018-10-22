'Rùng mình' nghe Đàm Vĩnh Hưng kể chuyện tâm linh, giấc mơ kỳ lạ về người thân đều ứng nghiệm

Hậu trường 22/10/2018 11:47

Chia sẻ về những chuyện kỳ lạ trong mơ đã xảy ra ngoài đời thật, Đàm Vĩnh Hưng khiến cư dân mạng giật mình.

Cách đây vài giờ, trên trang cá nhân của mình, “Ông hoàng nhạc Việt” Đàm Vĩnh Hưng khiến người hâm mộ "lạnh người" khi kể về những giấc mơ kỳ lạ xảy ra ngoài đời thực. Không chỉ công chúng mà chính nam ca sĩ cũng khó giải thích được điều đặc biệt này.

Cụ thể, Đàm Vĩnh Hưng kể lại chuyện cách đây 27 năm. Khi đó anh mơ thấy má chạy đến nói có người đè bà xuống trét lọ nghẹ lên mặt. Và khi gặp thì mới biết bà vừa xăm chân mày bằng thuốc đau bụng màu đen.

Nam ca sĩ chia sẻ: "Có những điều kỳ lạ không giải thích nổi. Ngày xưa cách đây 27 năm lúc Hưng không ở bên cạnh, má mình thường xuyên phải ở cách xa nhau. Mỗi tháng mới được gặp một lần. Có lần Hưng nằm mơ thấy má chạy tới nói rằng: Hưng, mới người ta đè má xuống và lấy lọ nghẹ (nhọ nồi) trét lên mặt má nè. Lúc lên đến nơi thì thấy má xăm chân mày. Hỏi kỹ thì biết nàng cho 'các bạn' xăm bằng thuốc đau bụng garidan màu đen".

'Rùng mình' nghe Đàm Vĩnh Hưng kể chuyện tâm linh, giấc mơ kỳ lạ về người thân đều ứng nghiệm - Ảnh 1
Đàm Vĩnh Hưng từng gánh số nợ lớn của mẹ ruột suốt nhiều năm liền, dù vậy bà vẫn là người anh quan tâm nhất - Ảnh: Internet

Mới đây, nam ca sĩ mơ thấy con trai nuôi bị thương. Và sau đó anh nhận được thông báo bé Tin đã bị bong gân thật.

"Hôm nay trên máy bay nằm mơ thấy con trai iu dấu ku Tin bị thương ở vị trí tiểu tiện, nhưng lại băng bó chân. Mình nhớ rất rất kỹ là lúc đó mình khóc rất nhiều. Cứ ôm nó trong lòng mà gọi tên nó lạc luôn cả giọng. Thức dậy vẫn còn bàng hoàng, viết sẵn tin nhắn, máy bay vừa đáp là gửi cho mẹ Hạnh liền. Mọi người có tin nổi không? Giải thích sao ta?", Đàm Vĩnh Hưng kể lại.

'Rùng mình' nghe Đàm Vĩnh Hưng kể chuyện tâm linh, giấc mơ kỳ lạ về người thân đều ứng nghiệm - Ảnh 2
Bé Tin là con trai của em gái nam ca sĩ. Ngày từ khi biết em gái ruột mang thai, anh đã nhận cậu bé làm con nuôi - Ảnh: Internet
'Rùng mình' nghe Đàm Vĩnh Hưng kể chuyện tâm linh, giấc mơ kỳ lạ về người thân đều ứng nghiệm - Ảnh 3
'Ông hoàng nhạc Việt' chia sẻ ảnh chụp tin nhắn dặn dò em gái chăm sóc bé Tin cẩn thận vì anh nằm mơ thấy điềm xấu - Ảnh: FBNV
'Rùng mình' nghe Đàm Vĩnh Hưng kể chuyện tâm linh, giấc mơ kỳ lạ về người thân đều ứng nghiệm - Ảnh 4
Nam ca sĩ bất ngờ khi giấc mơ của mình đã ứng nghiệm -Ảnh: FBNV

Trước câu chuyện kỳ lạ này, nhiều người cho rằng đây chính là thần giao cách cảm mà chỉ những người ruột thịt, có tình yêu thương thật sự mới có được. 

 

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