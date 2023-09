Hoa hậu sinh năm 1971 ra đời trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, bố là đạo diễn, mẹ là giảng viên âm nhạc. Chính vì thế, gien nghệ thuật đã ăn sâu vào máu thịt cô. Không chỉ có niềm đam mê lớn với âm nhạc, Giáng My còn rất am hiểu văn thơ.

Giáng My là nàng hậu vô cùng đặc biệt của Việt Nam. Bởi cuộc thi Hoa hậu Đền Hùng mà mỹ nhân này đăng quang chỉ tổ chức một lần vào năm 1989.

"Cha tôi bệnh nặng cả nhà hoảng loạn.

Lần đầu tiên sau 79 năm trời.

Cây cổ thụ của cả nhà ngã bệnh.

Tiếng sét đánh ngang, tin dữ động trời.

Cha nằm đó bất lực gầy gò.

Tôi chỉ biết lặng thầm trong nước mắt.

Phải giấu mẹ cha là điều đau đớn nhất.

Vẫn phải cười, phải nói như không.

Mấy anh em tranh đấu đêm ngày.

Mọi giải pháp để làm cha khỏe lại.

Có lẽ tình thương đã thấu đến trời.

Nên mọi chuyện như bàn tay sắp đặt.

Cha được cứu sau ngàn cân treo sợi tóc.

Gặp được người tài tận tụy với bệnh nhân.

Cả nhà yên vui, rạng rỡ tiếng cười.

Ngày đầu tiên cha bắt đầu đi lại.

Chặng đường tiếp theo vẫn còn muốn thử thách.

Nhưng niềm tin đã sưởi ấm đêm dài.

Chúng con mong cha sẽ luôn là thuyền trưởng.

Con thuyền gia đình không thể thiếu cha yêu".

Bài thơ đầy tình cảm mà Giáng My gửi tặng người cha thân yêu - Ảnh: FBNV

Hoa hậu Đền Hùng vui vẻ ngồi cạnh cha khi ông đang dần hồi phục sau nhiều ngày lâm bệnh nặng - Ảnh: FBNV

Gia đình Giáng My vô cùng hoảng loạn khi cha già ngã bệnh - Ảnh: FBNV

Người đẹp sinh năm 1971 chụp ảnh lưu niệm bên cha cùng người thân, bạn bè tại bệnh viện - Ảnh: FBNV

Giáng My chia sẻ hình ảnh bố mẹ trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Bài thơ của mỹ nhân tài hoa này nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của công chúng. Nhiều bạn bè và fan đã gửi lời an ủi, động viên cô và gia đình. Trước thịnh tình của mọi người, Giáng My nhanh chóng vào trấn an, cho biết hiện tại sức khỏe của bố cô đã ổn định và đang hồi phục.

Dưới bài viết, rất nhiều người gửi lời hỏi thăm đến bố hoa hậu - Ảnh: FBNV