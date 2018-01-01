Hoa hậu Giáng My và những lần ‘cưa sừng làm nghé’ thất bại thảm hại

Giáng My đăng quang Hoa hậu Đền hùng năm 1989. Chị là mỹ nhân hiếm hoi trong showbiz sở hữu vẻ đẹp tự nhiên và không bị hao mòn theo năm tháng.

Chính vì thường xuyên được khen là trẻ hơn tuổi, Giáng My không ngại khoác lên mình những bộ trang phục chỉ dành cho các cô gái đôi mươi. Dù sở hữu vẻ đẹp sang trọng nhưng trong những lần “cưa sừng làm nghé” quá đà, mỹ nhân tuổi 43 vẫn phải nhận về không ít lời chê bai của cộng đồng mạng.