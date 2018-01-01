Hoa hậu Giáng My và những lần ‘cưa sừng làm nghé’ thất bại thảm hại

Hậu trường 01/01/2018 10:47

Được ca ngợi là "mỹ nhân không tuổi" của showbiz, song Hoa hậu Đền hùng Giáng My cũng không ít lần khiến fan “mắt tròn mắt dẹt” với những mốt thời trang không giống ai.

Giáng My đăng quang Hoa hậu Đền hùng năm 1989. Chị là mỹ nhân hiếm hoi trong showbiz sở hữu vẻ đẹp tự nhiên và không bị hao mòn theo năm tháng.

Chính vì thường xuyên được khen là trẻ hơn tuổi, Giáng My không ngại khoác lên mình những bộ trang phục chỉ dành cho các cô gái đôi mươi. Dù sở hữu vẻ đẹp sang trọng nhưng trong những lần “cưa sừng làm nghé” quá đà, mỹ nhân tuổi 43 vẫn phải nhận về không ít lời chê bai của cộng đồng mạng.

Hoa hậu Giáng My và những lần ‘cưa sừng làm nghé’ thất bại thảm hại - Ảnh 1
Bộ trang phục không ăn nhập gì của Giáng My bị nhiều người chê thậm tệ - Ảnh: Internet
Hoa hậu Giáng My và những lần ‘cưa sừng làm nghé’ thất bại thảm hại - Ảnh 2
Một lần “cưa sừng làm nghé” khác của Hoa hậu Đền hùng - Ảnh: Internet

Hoa hậu Giáng My và những lần ‘cưa sừng làm nghé’ thất bại thảm hại - Ảnh 3

Hoa hậu Giáng My và những lần ‘cưa sừng làm nghé’ thất bại thảm hại - Ảnh 4
Giáng My không ít lần khiến nhiều người lầm tưởng là mặc nhầm đồ của con gái - Ảnh: Internet
Hoa hậu Giáng My và những lần ‘cưa sừng làm nghé’ thất bại thảm hại - Ảnh 5
Người đẹp rất thích diện đồ diêm dúa, lòe loẹt - Ảnh: Internet
Hoa hậu Giáng My và những lần ‘cưa sừng làm nghé’ thất bại thảm hại - Ảnh 6
Đôi giày quá cao cũng không phù hợp với độ tuổi của Giáng My - Ảnh: Internet
Hoa hậu Giáng My và những lần ‘cưa sừng làm nghé’ thất bại thảm hại - Ảnh 7
Nhiều khán giả khuyên “Người đẹp không tuổi” nên xem lại cách ăn mặc - Ảnh: Internet

Hoa hậu Giáng My và những lần ‘cưa sừng làm nghé’ thất bại thảm hại - Ảnh 8

Hoa hậu Giáng My và những lần ‘cưa sừng làm nghé’ thất bại thảm hại - Ảnh 9

Hoa hậu Giáng My và những lần ‘cưa sừng làm nghé’ thất bại thảm hại - Ảnh 10
Một bộ váy dạ hội rườm rà và quá nhiều chi tiết khiến Giáng My mất hẳn vẻ sang trọng - Ảnh: Internet
Hoa hậu Giáng My và những lần ‘cưa sừng làm nghé’ thất bại thảm hại - Ảnh 11
Thỉnh thoảng, người đẹp lại chọn đồ “già chát” như thế này - Ảnh: Internet
Lộ diện dung mạo của bố mẹ Hoa hậu Đền hùng Giáng My khiến nhiều người bất ngờ

Lộ diện dung mạo của bố mẹ Hoa hậu Đền hùng Giáng My khiến nhiều người bất ngờ

Thân sinh Hoa hậu Đền hùng Giáng My vừa xuất hiện trong bữa tiệc Noel do con gái tổ chức. Ở độ tuổi ngoài 70, họ khiến nhiều người ngạc nhiên trước dung mạo trẻ trung hiếm có.

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